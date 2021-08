Traumhaft – Geschichten zum Nachdenken

Ute Coltzau bietet den Lesern mit den Geschichte in der Sammlung „Traumhaft“ nicht nur Unterhaltung, sondern auch jede Menge Stoff zum Nachdenken.

Dieses Buch ist etwas Besonderes. Denn wer es wagt, „hier“ nun einzutauchen, wird von Geschichte zu Geschichte immer intensiver den Eindruck haben: Was ist das denn für ein Sammelsurium? Die Autorin weiß, dass die menschlichen Wahrnehmungen sehr individuell, subjektiv und einzig­artig sind und macht sich dies für ihre Geschichten zunutze. Allein schon den Entschluss zu fassen, sich überhaupt auf dieses mehrseitige Etwas einzulassen, weckt laut der Autorin die Sinne der Leser auf eigene Weise. Dieses Buffet an abwechslungsreichen Geschichten wird vor allem anspruchsvolle Leser, die mehr erwarten, ansprechen. Die meisten der Geschichten sind relativ kurz, oft witzig und rührend, nie boshaft oder ätzend, sondern eher warmherzig und lebensklug.

Ute Coltzau hat mit der Hilfe von Co-Autor und Illustrator Dirk Scheerle mit „Traumhaft“ ein anregendes Buch, das die Leser in eine traumhafte Welt entführt und ihnen dabei hilft sich selbst einmal wieder intensiver wahrzunehmen, erschaffen. Die Autorin ist eine „Hamburger Deern“. Sie wuchs in Hamburg auf, studierte dort Pädagogik und Französisch, um Volks- und Realschullehrerin zu werden und unterrichtete fünf Jahre lang an einer Grundschule, bis sie nach Niedersachsen heiratete. Ihre Hobbys sind Fremdsprachen und das Zeichnen von Cartoons.

„Traumhaft" von Ute Coltzau ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-35781-5 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

