  • Treibholz Lampen als Unikate: Kinaree zeigt handgefertigte Steh- und Tischlampen aus Thailand

    Jede Treibholz-Lampe von Kinaree ist ein Unikat: vom Wasser geformt, in Thailand von Hand gefertigt. Steh-, Tisch- und Wandlampen gibt es online und im Möbelhaus in Zschopau bei Chemnitz.

    BildZschopau, Juli 2026 – Kinaree, Spezialist für handgefertigte Massivholzmöbel und Wohnaccessoires aus Thailand und Indonesien, bietet eine breite Auswahl an Lampen aus Treibholz. Jede Leuchte ist ein Einzelstück: Form, Maserung und Farbton des Holzes bestimmen das Design – keine zwei Lampen gleichen einander.

    Vom Wasser geformt, von Hand gefertigt

    Treibholz entsteht über Jahre in Flüssen und an Küsten. Wasser, Sand und Sonne schleifen das Holz zu organischen Formen, die kein Werkzeug nachbilden kann. In kleinen Werkstätten in Thailand wird jedes Fundstück gereinigt, getrocknet und zu einer Lampe aufgebaut – mit handwerklichen Techniken, die dort seit Generationen weitergegeben werden. Das Ergebnis sind Leuchten, die tagsüber als Skulptur wirken und abends warmes, indirektes Licht geben.

    Stehlampen, Tischlampen und Wandleuchten

    Das Sortiment reicht von großen Treibholz Stehlampen für Wohnzimmer und Eingangsbereiche bis zu kompakten Treibholz Tischlampen für Sideboard, Regal oder Fensterbank. Ergänzt wird die Auswahl durch Wandlampen sowie Leuchten aus Wurzelholz, Altholzbalken und Kokosnuss.

    „Viele unserer Kunden suchen eine Lampe, die es nur einmal gibt. Genau das ist bei Treibholz garantiert – wir wählen jedes Stück selbst aus und kennen die Werkstätten, in denen die Lampen entstehen“, sagt Alexandra Hähnel, Inhaberin von Kinaree.

    Naturmaterial mit Geschichte

    Treibholz ist ein natürlich gealtertes Material: Es wird nicht gefällt, sondern gefunden. Die Verarbeitung in kleinen Familienbetrieben sichert traditionelle Fertigungstechniken und faire Arbeitsbedingungen. Kinaree importiert direkt und ohne Zwischenhändler – so bleibt die Auswahl groß und jede Lieferung bringt neue Einzelstücke nach Deutschland.

    Vor Ort ansehen oder online bestellen

    Wer die Lampen im Original erleben möchte, findet die gesamte Auswahl im Möbelhaus in der Motorradstadt Zschopau (bei Chemnitz), Ludwig-Würkert-Straße 16. Dort lässt sich die Wirkung der Leuchten direkt im aufgebauten Zustand vergleichen. Alle Treibholz-Lampen sind außerdem im Onlineshop verfügbar und ab 80 Euro Bestellwert versandkostenfrei innerhalb Deutschlands.

    Über Kinaree

    Kinaree ist Onlineshop und Möbelhaus mit Sitz in Zschopau bei Chemnitz, spezialisiert auf handgefertigte Möbel und Wohnaccessoires aus Thailand und Indonesien. Das Sortiment umfasst Unikate aus Massivholz – von Wurzelholz-Couchtischen über Baumstamm-Garderoben bis zu Waschbecken aus Naturstein und versteinertem Holz. Durch direkten Import und enge Zusammenarbeit mit kleinen Handwerksbetrieben garantiert Kinaree handgefertigte Qualität zu fairen Bedingungen.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Kinaree
    Herr Robert Hähnel
    Ludwig-Würkert-Str. 16
    09405 Zschopau
    Deutschland

    fon ..: 01722159354
    web ..: https://www.kinaree.de/
    email : info@kinaree.de

    Kinaree ist ein in Zschopau ansässiges Unternehmen, das sich auf handgefertigte Möbel und Wohnaccessoires aus Thailand und Indonesien spezialisiert hat. Der Fokus liegt dabei auf hochwertigem Massivholz, wie Teak oder Suar, sowie auf der Verbindung von traditioneller asiatischer Handwerkskunst mit modernen Einrichtungstrends.

    Das Unternehmen betreibt sowohl einen Onlineshop unter www.kinaree.de als auch ein Möbelhaus in der Ludwig-Würkert-Straße 16, 09405 Zschopau. Hier können Kunden die Produkte hautnah erleben und sich von der Vielfalt asiatischer Wohnkultur inspirieren lassen.

    Kinaree steht für Nachhaltigkeit, Exklusivität und Authentizität. Durch die enge Zusammenarbeit mit kleinen, familiengeführten Werkstätten in Thailand und Indonesien unterstützt das Unternehmen traditionelle Fertigungstechniken und fairen Handel. Jedes Möbelstück und jedes Accessoire wird von Hand gefertigt und ist ein echtes Unikat.

    Pressekontakt:

    Kinaree
    Herr Robert Hähnel
    Ludwig-Würkert-Str. 16
    09405 Zschopau

    fon ..: 01722159354
    email : info@kinaree.de


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