Treppenlift-Förderung 2025: Augsburger Haushalte profitieren von attraktiven Zuschüssen

Augsburger Haushalte können 2025 von hohen Treppenlift-Förderungen profitieren – Pflegekasse, KfW und BayernLabo erleichtern die Finanzierung erheblich.

Gute Nachrichten für alle, die in Augsburg einen Treppenlift planen: Die Plattform Treppenlift-Firmenfinder.de informiert über attraktive Fördermöglichkeiten – von der Pflegekasse bis hin zu regionalen Programmen in Bayern – und unterstützt dabei, finanzielle Entlastungen optimal zu nutzen.

Zuschuss der Pflegekasse: bis zu 4.180 EUR pro Person

Wer einen Pflegegrad ab Stufe 1 hat, erhält auf Antrag einen Zuschuss durch die Pflegekasse – und zwar bis zu 4.180 EUR je Person. In einem Haushalt mit mehreren Pflegebedürftigen können so bis zu vier Personen profitieren. Voraussetzung ist, dass der Antrag vor dem Einbau gestellt wird.

KfW-Förderung: Zuschüsse und zinsgünstige Kredite

Darüber hinaus bietet die KfW Bank zusätzliche finanzielle Unterstützung für altersgerechte Umbauten wie Treppenlifte. Nach vorheriger Antragstellung werden 10-12,5 % der Gesamtkosten (zwischen 2.000 EUR und 50.000 EUR) erstattet. Außerdem stehen zinsgünstige Darlehen zur Verfügung.

BayernLabo: Regionaler Fördertopf bis zu 10.000 EUR

In Bayern fördert die BayernLabo den barrierefreien Umbau von Wohnraum – inklusive Treppenliftanschaffung – über ein leistungsfreies Darlehen bis zu 10.000 EUR. Lediglich ein einmaliger Verwaltungskostenbeitrag von 1 % wird einbehalten. Allerdings können hier aktuell keine neuen Anträge bewilligt weren. Eine weitere Antragsstellung ist erst wieder möglich, wenn der Haushalt in Bayern aufgestellt ist.

Beratung vor Ort: So profitieren Augsburger optimal

Treppenlift-Firmenfinder.de vermittelt kostenfrei den Kontakt zu geprüften Treppenlift-Fachbetrieben in Augsburg. Hier erhalten Interessierte nicht nur persönliche Beratung, sondern auch:

– eine Probefahrt vor Ort,

– individuelle Beratung zur Einbausituation direkt bei Ihnen daheim,

– transparente Angebote inklusive Unterstützung bei der Förderantragstellung.

Wichtig: Förderanträge sollten unbedingt vor Beauftragung eines Treppenlift-Einbaus eingereicht werden – so sichern Sie sich alle Zuschüsse in voller Höhe.

