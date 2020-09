TUDOR GOLD entdeckt ein neues signifikantes Gold-Silber-Kupfer-System bei Perfectstorm (PSZ) auf Treaty Creek und erweitert die Goldstorm-Mineralisierungzone entlang der Nordost-Achse auf 1.100 Meter.

Das Bohrloch GS-20-73 erweitert die 300 Horizon Zone mit durchschnittlich 1,506 g/t AuEq über 229,5 Meter innerhalb eines Intervalls von 775,5 Meter mit durchschnittlich 0,932 g/t AuEq.

Bohrloch GS-20-66 erweitert das CS-600-System 100 Meter nach Südosten mit einem 75 Meter Intervall mit durchschnittlich 2,15 g/t AuEq.

VANCOUVER, BC, 9.September 2020 – Tudor Gold Corp. (TSXV: TUD) (Frankfurt: TUC) (das „Unternehmen“ oder „Tudor Gold“) freut sich bekannt zu geben, dass der dritte Satz an Diamantbohrlöchern beim Flaggschiffprojekt Treaty Creek, dass sich im Herzen des Goldenen Dreiecks im Nordwesten von British Columbia befindet, fertiggestellt wurde. Die Bohrarbeiten mit insgesamt sechs Diamantbohrgeräten, die derzeit in der Goldstorm-Zone im Einsatz sind, kommen gut voran. Die Goldstorm-Zone liegt südwestlich und im Trend von Seabridges KSM-Projekt.

Drei Bohrlöcher haben das neu entdeckte gold-dominierende PSZ-System durchschnitten, das sich etwa 2 Kilometer südwestlich der Goldstorm-Zone befindet. Diese Diamantbohrlöcher zielten auf eine 1,5 Kilometer breite geophysikalische Anomalie (Magnetometer hoch) ab. Tudor Gold hat dieses neue Gold-Kupfer-Silber-System im Porphyr-Stil im (geologischen) Trend entdeckt, dass sich ca. 4 km nordöstlich von Seabridges ‚Iron Cap-Lagerstätte an der südwestlichen Grenze des Tudor Claim-Blocks befindet.

Darüber hinaus haben Diamantbohrungen beim Goldstorm-System die Mineralisierung erfolgreich nach Nordosten, Südwesten und Südosten sowie in die Tiefe ausgedehnt. Das Goldstorm System 300 Horizon wurde jetzt 1.100 Meter entlang der Nordostachse nachverfolgt.

Zu den Höhepunkten der Bohrungen auf Goldstorm gehören:

– Es wurden Ergebnisse von fünf Diamantbohrlöcher bei Goldstorm gemeldet, die alle ihre beabsichtigten Ziele mit den in Tabelle 1 aufgeführten vorteilhaften Ergebnissen erreicht haben.

– Der beste Abschnitt (Intervall) war das Bohrloch GS-20-73 in Bohr-Sektion 110+00 NE, das 775,5 Meter (29,0 bis 804,5 Meter) mit einem durchschnittlichen Gehalt von 0,932 g/t AuEq schnitt und einen angereicherten Intervall von durchschnittlich 1,506 g/t AuEq über 229,5 Meter (519,5 bis 749,0 Meter) enthielt. Dies war ein südwestlicher Versatz zum Bohrloch GS-20-57, das im Durchschnitt 1,40 g/t AuEq über 217,5 Meter (544,5 bis 762,0 Meter) innerhalb eines Gesamt-Intervalls mit durchschnittlich 0,845 g/t AuEq über 973,05 Meter (34,50 bis 1.007,55 Meter) durchteufte. (GS-20-57 wurde in der Sektion 110+00 gebohrt, wich jedoch drastisch nach Nordosten und im unteren Abschnitt in die Bohr-Sektion 111+00 NE ein, wobei eine Lücke im Bohrmodell verblieb, die GS-20-73 jetzt gefüllt hat.)

– Ein zweiter längerer Bohrabschnitt von GS-20-73 enthält Material mit einem durchschnittlichen AuEq Gehalt von 0,828 g/t über 949,5 Metern (29,0 bis 978,5 Meter), aber das Loch wurde aus Sicherheitsgründen auf der Bohrplattform in einer Tiefe von 980 Meter abgebrochen. Das Bohrloch GS-20 -73 WURDE IN MINERALISIERUNG BEENDET. Die Durchschnittsergbnisse sind jedoch zwischen GS-20-57 (0,845 g/t AuEq über 973,05 Meter) und GS-20-73 (0,827 g/t AuEq über 949,5 Meter) äußerst konsistent.

– Das Bohrloch GS-20-73 wird von GS-20-65 unterschnitten (undercut). Ein bemerkenswerter 348-Meter-Intervall mit 2.120 g/t AuEq innerhalb eines größeren 930-Meter-Intervalls mit 1.161 g/t AuEq (Pressemitteilung vom 27. Juli 2020), welches der derzeit der beste Intervall des Projekts ist.

– Tudor erweiterte die CS-600-Zone 100 Meter südöstlich auf Bohr-Sektion 109+00 NE mit einem 75-Meter-Intervall von durchschnittlich 2,150 g/t AuEq in Bohrloch GS-20-66.

– GS-20-67 in Bohr-Sektion 114+00 NE weicht drastisch nach Norden ab und verlängert dadurch die Länge der Nordostachse des 300 Horizon auf 1.100 Meter. Dieses Bohrloch endete auch in einer Mineralisierung bei den letzten 15 Metern (1325 bis 1340 Meter) von durchschnittlich 0,905 g/t AuEq in einer starken Quarzlagerzone ähnlich dem DS-5-Stockwerk am Boden von GS-19-47 (243 Meter mit durchschnittlich 0,996 g/t AuEq). Siehe beiliegende Bohr-Sektion 114+00 NE unten.

– Innerhalb von GS-20-73 wurden deutlich höhere Silbergehalte festgestellt. Ein 78-Meter-Intervall (534,5 bis 612,5 Meter) hatte erhöhte Silbergehalte von durchschnittlich 26,3 g/t Ag in Verbindung mit 1,588 g/t Gold.

Ken Konkin, P.Geo., Vizepräsident für Projektentwicklung bei Tudor Gold, erklärt: Wir freuen uns sehr, dass wir eine signifikante Gold-Kupfer-Silber-Porphyr-Mineralisierung innerhalb einer großen magnetischen Anomalie namens Perfectstorm (PSZ) gefunden haben. Diese magnetische Anomalie befindet sich entlang einer relativ gleichmäßig verteilten Häufigkeit großer Lagerstätten auf dem Treaty-Sulphuretes Thrust Fault, ungefähr auf halbem Weg zwischen der Ironcap-Lagerstätte im Südwesten und unserem Goldstorm-System im Nordosten. Die Ergebnisse von PS-20-01 und PS-20-02 in der Bohr-Sektion (Abschnitt) 89+00 NE zeigen die Konsistenz innerhalb dieser beiden Bohrlöcher, die auf derselben Bohrplattform abgeschlossen wurden. PS-20-01 kreuzte 0,594 g/t AuEq über 133,5 Meter, während PS-20-02 151 Meter mit durchschnittlich 0,621 g/t AuEq schnitt. Das dritte Bohrloch des PSZ-Systems war ein 300 Meter langes Step-Out nach Südwesten, und dieses Bohrloch (PS-20-03) schnitt 220,5 Meter AuEq mit 0,402 g/t in der Bohr-Sektion 86+00 NE. Die Ergebnisse legen nahe, dass das (Mineralisierungs)-System für eine Expansion nach Südwesten und Nordwesten offen ist. Das Explorationszielgebiet ist mindestens 1,5 Kilometer lang und 500 bis 800 Meter breit. Wir sind sehr erfreut zu sehen, dass die Ergebnisse bestätigen, dass große mineralisierte polymetallische Systeme mit einer vorhersagbaren Häufigkeit entlang des Sulphuretes-Treaty Thrust Fault-Gürtels auftreten. Wir planen für 2021 ein aggressives Diamantbohrlochprogramm, um die Grenzen der potenziellen Mineralisierung des PSZ-Systems weiter zu erweitern und nach dem Zentrum der Mineralisierung (center of the metal pile) zu suchen, wie wir es mit dem Goldstorm-System erfolgreich getan haben.

Die beiden folgenden Tabellen enthalten die vollständige Liste der zusammengesetzten Ergebnisse der acht gemeldeten Bohrlöcher sowie die Bohrlochdaten, einschließlich Lochposition, Höhe, Tiefe, Neigung und Azimut. Die Perfectstorm-Abschnitte 86+00 NE und 89+00 NE mit den Goldstorm-Abschnitten 109+00 NE, 110+00 NE und 114+00 NE sind unten zusammen mit den entsprechenden Plankarten beigefügt (sie sind auch auf der Website des Unternehmens verfügbar).

Tabelle I Goldäquivalente Verbundwerte von fünf Goldstorm Zone Bohrlöchern und drei PSZ Bohrlöcher.

SectionHOLE Horizon From To IntervAu Ag Cu AuEq

al (gpt (gp (pp (gp

(m) ) t) m) t)

109+00 GS-20-6300H+CS66.0 529.5523.5 0.6731.86425 0.75

NE 6 00 8

109+00 GS-20-6 includi7.5 156.5149.0 0.9413.29190 1.00

NE 6 ng 8

300H

109+00 GS-20-6includin454.5529.575.0 2.0751.87352 2.15

NE 6 g 0

CS-600

109+00 GS-20-6300 4.85 798.0793.150.5211.73127 0.56

NE 8 1

109+00 GS-20-6 includi4.85 62.0 57.15 1.0261.1160 1.04

NE 8 ng 8

300H

109+00 GS-20-6& 221.0536.0315.0 0.7441.82135 0.78

NE 8 includi 5

ng

300H

109+00 GS-20-7300H 4.5 730.5726.0 0.4751.5397 0.50

NE 2 7

110+00 GS-20-7330H 29.0 804.5775.5 0.8425.47160 0.93

NE 3 2

110+00 GS-20-7or 330H 29.0 978.5949.5 0.7494.67152 0.82

NE 3 8

110+00 GS-20-7includin29.0 80.0 51.0 1.2766.52168 1.37

NE 3 g 9

110+00 GS-20-7& 519.5749.0229.5 1.33811.9170 1.50

NE 3 includi 4 6

ng

114+00 GS-20-6300H 62.0 68.0 6.0 1.7990.88100 1.82

NE 7 4

114+00 GS-20-6 and 126.5908.0781.5 0.4862.99238 0.55

NE 7 300H 7

114+00 GS-20-6includin321.5591.5270.0 0.6185.20492 0.75

NE 7 g 4

300H

114+00 GS-20-6and 300 1325.1340.15.0 0.8601.64175 0.90

NE 7 0 0 5

89+00 PS-20-0Main 240.0373.5133.5 0.4832.75527 0.59

NE 1 4

89+00 PS-20-0includin240.0320.580.5 0.5734.11775 0.73

NE 1 g 7

89+00 PS-20-0Main 265.5416.5151.0 0.5143.16469 0.62

NE 2 1

89+00 PS-20-0includin300.5350 49.5 0.7816.71648 0.95

NE 2 g 7

86+00 PS-20-0Main 152.0372.5220.5 0.2931.78591 0.40

NE 3 2

86+00 PS-20-0includin152.0171.519.5 0.8850.82160 0.91

NE 3 g 9

Upper

86+00 PS-20-0includin348.5371 22.5 0.8463.73340 0.94

NE 3 g 2

Lower

– Alle Testwerte sind ungeschnitten und die Intervalle spiegeln die gebohrten Schnittlängen wider.

– Kernproben mit HQ- und NQ2-Durchmesser wurden in zwei Hälften gesägt und typischerweise in Standardintervallen von 1,5 Metern entnommen

– Die folgenden Metallpreise wurden zur Berechnung des Au Eq-Metallgehalts verwendet: Gold 1322 USD / Unze, Ag: 15,91 USD / Unze, Cu: 2,86 USD / Pfund. Verwendete Formel zur Berechnunge der AuEq g/t = (Au g/t) + (Ag g/t × 0,012) + (Cu% × 1,4835). Alle Metalle werden in USD angegeben und Berechnungen berücksichtigen keine Metallrückgewinnung.

o Die tatsächlichen Breiten (true widths) wurden nicht bestimmt, da der mineralisierte Körper in alle Richtungen offen bleibt. Weitere Bohrungen sind erforderlich, um die Ausrichtung des mineralisierten Körpers und die tatsächlichen Breiten zu bestimmen.

Tabelle II Bohrlochdaten

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53335/Pressemeldung IRW_TUD_09.09.20.001.png

Walter Storm, Präsident und CEO, erklärte: Wir freuen uns über den anhaltenden Erfolg beim Treaty Creek-Bohrprogramms. Wir erzielen nicht nur hervorragende Ergebnisse mit allen in diesem Jahr fertiggestellten Bohrlöchern, sondern haben bei Perfectstorm auch ein neues mineralisiertes System entdeckt. Dies zeigt das bemerkenswerte Potenzial unseres Flaggschiff-Projektes. Jetzt müssen wir jedoch alle unsere Explorationsbemühungen auf den Abschluss der Bohrungen bei Goldstorm konzentrieren. Wir beabsichtigen, unsere 150 Meter Ausstiegsbohrung (step-out) nach Nordosten in Abschnitt 115+50 NE fortzusetzen und die Bohrungen nach Südosten und Nordwesten entlang der Bohr-Sektionen 110+00 NE, 111+00 NE, 112+50 NE und 114+00 NE zu erweitern. Das Goldstorm-System bleibt in alle Richtungen und in die Tiefe offen.

Tudor Gold Corp und unsere verbundenen Serviceunternehmen haben extreme Maßnahmen ergriffen, um die höchsten professionellen Standards aufrechtzuerhalten, während sie innerhalb der COVID-19-Gesundheits- und Sicherheitsprotokolle arbeiten. Nur wesentliches Personal darf das Camp und die Bereitstellungsbereiche betreten. Bei den Personen, die sich am Projekt- und Staging-Standort befinden, findet eine strenge tägliche Überwachung der Körpertemperaturen und des allgemeinen Gesundheitszustands statt. Wir haben einen zertifizierten Sanitäter im Bereitstellungsbereich, der alle ein- und ausgehenden Tudor-Mitarbeiter sowie alle Dienstleister untersucht.

QA / QC

Bohrkernproben wurden im Vorbereitungslabor von MSA Labs in Terrace, BC, hergestellt und im geochemischen Labor von MSA Labs in Langley, BC, getestet. Die analytische Genauigkeit und Präzision wird überwacht, indem vom Personal von Tudor Gold in regelmäßigen Abständen Rohlinge, zertifizierte Standards und doppelte Proben in den Probenstrom eingefügt werden. Das Qualitätssystem von MSA Laboratories entspricht den Anforderungen der internationalen Standards ISO 17025 und ISO 9001. MSA Labs ist unabhängig vom Unternehmen.

Qualifizierte Person

Die qualifizierte Person für diese Pressemitteilung im Sinne des National Instrument 43-101 ist der Vizepräsident für Projektentwicklung des Unternehmens, Ken Konkin, P.Geo. Er hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen gelesen und genehmigt, die die Grundlage für die Offenlegung in dieser Pressemitteilung bilden.

Über Tudor Gold

Tudor Gold ist ein Edelmetall- und Basismetall-Explorationsunternehmen mit Konzessionsflächen im Goldenen Dreieck von British Columbia, einem Gebiet, in dem produzierende bzw. in der Vergangenheit produzierende Minen sowie mehrere großen Lagerstätten, die sich einer möglichen Erschließung nähern. Das 17.913 Hektar große Treaty Creek Projekt (an dem Tudor Gold zu 60% beteiligt ist) grenzt im Südwesten an das KSM-Grundstück von Seabridge Gold Inc. und im Südosten an das Brucejack-Grundstück von Pretium Resources Inc. Darüber hinaus kontrolliert das Unternehmen 100% des Electrum-Projektes und verfügt über earn-in Optionen bzw. ist zu 100% an weiteren Projekten im Goldenen Dreieck beteiligt.

„Walter Storm“

Walter Storm.

Präsident and Chief Executive Officer

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens unter

www.tudor-gold.com oder wenden Sie sich an:

Catalin Kilofliski

Director Corporate Development and Communications

Tel: +1 604-559-8092

E-Mail: catalin@tudor-gold.com

oder

Carsten Ringler

Manager Investor Relations

Phone: +49 1726918274

E-Mail: carsten.ringler@tudor-gold.com

Neither TSX Venture Exchange nor its Regulation Services Provider (as that term is defined in the policies of the TSX Venture Exchange) accepts responsibility for the adequacy or accuracy of this release.

Cautionary Statements regarding Forward-Looking Information

This news release contains „forward-looking information“ within the meaning of applicable Canadian securities legislation. Forward-looking information includes, but is not limited to, statements with respect to the activities, events or developments that the Company expects or anticipates will or may occur in the future, including the completion and anticipated results of planned exploration activities. Generally, but not always, forward-looking information and statements can be identified by the use of words such as plans, expects, is expected, budget, scheduled, estimates, forecasts, intends, anticipates, or believes or the negative connotation thereof or variations of such words and phrases or state that certain actions, events or results may, could, would, might or will be taken, occur or be achieved or the negative connation thereof.

Such forward-looking information and statements are based on numerous assumptions, including among others, that the Companys planned exploration activities will be completed in a timely manner. Although the assumptions made by the Company in providing forward-looking information or making forward-looking statements are considered reasonable by management at the time, there can be no assurance that such assumptions will prove to be accurate.

There can be no assurance that such statements will prove to be accurate and actual results and future events could differ materially from those anticipated in such statements. Important factors that could cause actual results to differ materially from the Company’s plans or expectations include risks relating to the actual results of current exploration activities, fluctuating gold prices, possibility of equipment breakdowns and delays, exploration cost overruns, availability of capital and financing, general economic, market or business conditions, regulatory changes, timeliness of government or regulatory approvals and other risks detailed herein and from time to time in the filings made by the Company with securities regulators.

Although the Company has attempted to identify important factors that could cause actual results to differ materially from those contained in the forward-looking information or implied by forward-looking information, there may be other factors that cause results not to be as anticipated, estimated or intended. There can be no assurance that forward-looking information and statements will prove to be accurate, as actual results and future events could differ materially from those anticipated, estimated or intended. Accordingly, readers should not place undue reliance on forward-looking statements or information.

The Company expressly disclaims any intention or obligation to update or revise any forward-looking statements whether as a result of new information, future events or otherwise except as otherwise required by applicable securities legislation.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53335/Pressemeldung IRW_TUD_09.09.20.002.jpeg

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53335/Pressemeldung IRW_TUD_09.09.20.003.jpeg

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53335/Pressemeldung IRW_TUD_09.09.20.004.jpeg

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53335/Pressemeldung IRW_TUD_09.09.20.005.jpeg

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53335/Pressemeldung IRW_TUD_09.09.20.006.jpeg

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53335/Pressemeldung IRW_TUD_09.09.20.007.jpeg

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53335/Pressemeldung IRW_TUD_09.09.20.008.jpeg

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Tudor Gold Corp.

Cathy Hume

Suite 900, 1021 West Hastings Street

V6E 0C3 Vancouver

Kanada

email : cathy@chfir.com

Pressekontakt:

Tudor Gold Corp.

Cathy Hume

Suite 900, 1021 West Hastings Street

V6E 0C3 Vancouver

email : cathy@chfir.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Brigadier Gold: Erstes Bohrprogramm steht unmittelbar bevor Excellon Resources erwartet positiven Cashflow aus seiner Platosa-Mine