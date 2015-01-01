Turbotic launcht Open-Source Automation KI

Turbotic veröffentlicht eine Open-Source Community Edition seiner AIAutomation-Plattform

– Ziel: Demokratisierung intelligenter Automatisierung durch Transparenz und Kollaboration

– Entwickler erhalten direkten Zugang zu Code, Integrationen und Self-Healing-Engine

– Unternehmen profitieren von skalierbarer, erklärbarer und kosteneffizienter Automatisierung

Mit der Veröffentlichung der Open-Source Community Plattform lädt das schwedische KI- und Automatisierungsunternehmen Entwickler, Partner und AI-Enthusiasten weltweit ein, die Zukunft der Automatisierung aktiv mitzugestalten.

Der Schritt markiert eine strategische Weiterentwicklung der Plattform – weg von proprietärer Technologie hin zu einem offenen, kollaborativen Innovationsmodell. Ziel ist es, intelligente Automatisierung zugänglich, transparent und gemeinschaftlich weiterentwickelbar zu machen.

Demokratisierung von Automatisierung

Intelligente Automatisierung war lange Zeit komplex, teuer und nur für große Unternehmen zugänglich. Turbotic will dieses Paradigma aufbrechen.

„Wenn wir Automatisierung wirklich demokratisieren wollen, müssen wir unsere Technologie teilen. Community-getriebene Entwicklung beschleunigt Ideenzyklen und schafft Vertrauen in die Systeme, die unsere Arbeit transformieren.“ – Theo Bergqvist, Gründer und CEO von Turbotic.

Mit der Open-Source-Version ermöglicht Turbotic vollständige Transparenz über Kernfunktionen, Integrationen und Architektur. Dokumentation und Contribution-Guidelines stehen im GitHub-Repository bereit und werden kontinuierlich aktualisiert.

Nutzen für Entwickler

Die Community Edition erlaubt Entwickler, vollständig individualisierbare Automationen zu erstellen – direkt „out of the box“:

– Entwicklung über Node.js und TypeScript

– Integration mit GitHub, GitLab und weiteren Dev-Plattformen

– API-Anbindung an führende KI-Services wie OpenAI, Azure OpenAI oder Perplexity

– Selbstheilende Code-Engine, die Automationen iterativ optimiert, bis sie korrekt funktionieren

Die Plattform generiert, testet und korrigiert Code autonom oder fordert gezielt weiteres Nutzer-Feedback an. Das beschleunigt Entwicklungsprozesse erheblich und reduziert manuelle Iterationen.

Wert für Unternehmen

Für Unternehmen bedeutet die Community Edition:

– Schnellere Einführung von Enterprise-Automation

– Reduzierung manueller, kostenintensiver Prozesse

– Skalierbare und flexible Implementierung

– Transparente und nachvollziehbare KI-Logik

In einem zunehmend wettbewerbsintensiven Marktumfeld wird die Fähigkeit, Prozesse intelligent zu automatisieren, zum strategischen Erfolgsfaktor.

Ausblick & Strategie: Aufbau eines Ökosystems

Mit der Open-Source-Veröffentlichung beginnt für Turbotic eine neue Phase: der Aufbau einer globalen Entwickler-Community, die gemeinsam Innovation beschleunigt.

Ziel ist es, Vertrauen, Transparenz und Innovationsgeschwindigkeit zu vereinen und damit die Demokratisierung der Automatisierung weiter voranzutreiben.

Denn während viele Anbieter auf geschlossene Systeme setzen, baut Turbotic bewusst ein offenes Ökosystem auf.

Mit zunehmender Nachfrage nach erklärbarer, sicherer und nachvollziehbarer KI wird Transparenz zum entscheidenden Differenzierungsmerkmal. Unternehmen benötigen Lösungen, die nicht nur leistungsfähig, sondern auch überprüfbar sind.

Weitere Informationen unter: https://turbotic.com/

Zum Presse-Kit: https://turbotic.com/press

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Turbotic

Frau Annelie Blixt

Gävlegatan 16

113 30 Stockholm

Schweden

fon ..: –

web ..: https://turbotic.com/

email : press@turbotic.com

Über Turbotic:

Turbotic wurde 2020 in Stockholm, Schweden, gegründet und ist ein KI- und Automatisierungsunternehmen, das auf einer einfachen Überzeugung basiert: Anyone Should Be Able to Automate Anything.

Mit Turbotic Automation AI setzen Teams Ideen mithilfe von Eingaben in natürlicher Sprache in Automatisierungen um – so wird die Automatisierung schneller, einfacher und für alle zugänglich.

Durch die Kombination von fundiertem Fachwissen in den Bereichen KI und Unternehmensautomatisierung mit einer menschenzentrierten Philosophie definiert Turbotic die Art und Weise, wie Arbeit erledigt wird, neu: Automatisierung wird zugänglich, intuitiv und grenzenlos.

Pressekontakt:

Turbotic

Frau Annelie Blixt

Gävlegatan 16

113 30 Stockholm

fon ..: –

web ..: https://turbotic.com/

email : press@turbotic.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

EDV und IT Entsorgung in Hannover: ProCoReX Europe GmbH optimiert die zertifizierte Datenträgervernichtung Bamberg Suchprofile statt Trefferflut – Matching sortiert Angebote nach Passung