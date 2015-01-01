EDV und IT Entsorgung in Hannover: ProCoReX Europe GmbH optimiert die zertifizierte Datenträgervernichtung

Mit ProCoReX Europe GmbH gelingt EDV und IT Entsorgung in Hannover sicher, transparent und zertifiziert – dank rechtssicherer Datenträgervernichtung und nachhaltigen Prozessen für jede Organisation.

Für Behörden und den Mittelstand ist eine verantwortungsvolle EDV und IT Entsorgung in Hannover von zentraler Bedeutung, um langfristig Datenschutz, Rechtssicherheit und eine nachhaltige Ressourcenschonung gewährleisten zu können. Die ProCoReX Europe GmbH bietet mit ihrer branchenspezifischen Komplettlösung eine effiziente und sichere Computer und PC Entsorgung sowie zertifizierte Datenträgervernichtung in Hannover an, die höchsten Standards entspricht und sämtliche gesetzlichen Vorgaben zuverlässig erfüllt. Der gesamte Prozess beginnt mit einer individuellen Beratung und Bedarfsermittlung. Anschließend organisiert ProCoReX die sichere Abholung ausgemusterter IT-Systeme, von Desktop-PCs und Notebooks bis zu Servern und Speichermedien. Sämtliche Altgeräte werden zentral gesammelt, alle Datenträger separat behandelt und unmittelbar der zertifizierten Datenträgervernichtung in Hannover zugeführt. Hierbei kommt modernste Technik zum Einsatz, sodass die Vernichtung gemäß DIN 66399 erfolgt und somit sämtliche sensiblen Daten verlässlich und unwiderruflich gelöscht werden. Die Durchführung dieses Prozesses wird durch ein offiziell gültiges Vernichtungsprotokoll dokumentiert, das digital zur Verfügung gestellt wird und sowohl internen Datenschutzbeauftragten als auch externen Kontrollinstanzen vollständige Transparenz und rechtssichere Nachweise für jede Prüfung liefert. Ein Alleinstellungsmerkmal der EDV und IT Entsorgung in Hannover durch ProCoReX Europe GmbH liegt in der nachhaltigen Handhabung aller Wertstoffe: Nach der Datenträgervernichtung werden recycelbare Materialien professionell dem Rohstoffkreislauf zugeführt und Schadstoffe nach den aktuellen Umweltstandards fachgerecht entsorgt. Alle Abläufe sind detailliert dokumentiert und die persönliche Betreuung, die schnelle Umsetzung sowie das flexible Servicemodell machen ProCoReX zum idealen Partner für öffentliche Einrichtungen und mittelständische Unternehmen in Hannover, die Wert auf Sicherheit, Transparenz und Ressourcenschonung legen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.edv-entsorgung.com/elektroschrott-hannover/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.edv-entsorgung.com/elektroschrott-hannover/

email : info@procorex.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Deal-Mediation für CEOs: Einigung in Turbotic launcht Open-Source Automation KI