  • EDV und IT Entsorgung in Hannover: ProCoReX Europe GmbH optimiert die zertifizierte Datenträgervernichtung

    Mit ProCoReX Europe GmbH gelingt EDV und IT Entsorgung in Hannover sicher, transparent und zertifiziert – dank rechtssicherer Datenträgervernichtung und nachhaltigen Prozessen für jede Organisation.

    Für Behörden und den Mittelstand ist eine verantwortungsvolle EDV und IT Entsorgung in Hannover von zentraler Bedeutung, um langfristig Datenschutz, Rechtssicherheit und eine nachhaltige Ressourcenschonung gewährleisten zu können. Die ProCoReX Europe GmbH bietet mit ihrer branchenspezifischen Komplettlösung eine effiziente und sichere Computer und PC Entsorgung sowie zertifizierte Datenträgervernichtung in Hannover an, die höchsten Standards entspricht und sämtliche gesetzlichen Vorgaben zuverlässig erfüllt. Der gesamte Prozess beginnt mit einer individuellen Beratung und Bedarfsermittlung. Anschließend organisiert ProCoReX die sichere Abholung ausgemusterter IT-Systeme, von Desktop-PCs und Notebooks bis zu Servern und Speichermedien. Sämtliche Altgeräte werden zentral gesammelt, alle Datenträger separat behandelt und unmittelbar der zertifizierten Datenträgervernichtung in Hannover zugeführt. Hierbei kommt modernste Technik zum Einsatz, sodass die Vernichtung gemäß DIN 66399 erfolgt und somit sämtliche sensiblen Daten verlässlich und unwiderruflich gelöscht werden. Die Durchführung dieses Prozesses wird durch ein offiziell gültiges Vernichtungsprotokoll dokumentiert, das digital zur Verfügung gestellt wird und sowohl internen Datenschutzbeauftragten als auch externen Kontrollinstanzen vollständige Transparenz und rechtssichere Nachweise für jede Prüfung liefert. Ein Alleinstellungsmerkmal der EDV und IT Entsorgung in Hannover durch ProCoReX Europe GmbH liegt in der nachhaltigen Handhabung aller Wertstoffe: Nach der Datenträgervernichtung werden recycelbare Materialien professionell dem Rohstoffkreislauf zugeführt und Schadstoffe nach den aktuellen Umweltstandards fachgerecht entsorgt. Alle Abläufe sind detailliert dokumentiert und die persönliche Betreuung, die schnelle Umsetzung sowie das flexible Servicemodell machen ProCoReX zum idealen Partner für öffentliche Einrichtungen und mittelständische Unternehmen in Hannover, die Wert auf Sicherheit, Transparenz und Ressourcenschonung legen.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    ProCoReX Europe GmbH
    Herr Aleksander Jan Jakubowski
    Rudolf-Diesel-Straße 2
    59425 Unna
    Deutschland

    fon ..: 023139757743
    web ..: https://www.edv-entsorgung.com/elektroschrott-hannover/
    email : info@procorex.de

    Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

    Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

    Pressekontakt:

    ProCoReX Europe GmbH
    Herr Aleksander Jan Jakubowski
    Rudolf-Diesel-Straße 2
    59425 Unna

    fon ..: 023139757743
    web ..: https://www.edv-entsorgung.com/elektroschrott-hannover/
    email : info@procorex.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Computer und PC Entsorgung in Hannover: ProCoReX Europe GmbH optimiert IT-Entsorgung durch die zertifizierung
      ProCoReX Europe GmbH: Effiziente Computer und PC Entsorgung in Hannover mit zertifizierter Datenträgervernichtung für maximale Sicherheit und nachhaltige Prozesse....

    2. Computer und PC Entsorgung in Kassel: ProCoReX Europe GmbH macht die zertifizierte Datenträgervernichtung
      ProCoReX Europe GmbH bietet zuverlässige Computer und PC Entsorgung in Kassel mit zertifizierter Datenträgervernichtung als festen Bestandteil jedes Serviceprozesses....

    3. Computer- und PC Entsorgung in Lübeck: ProCoReX Europe GmbH bietet die zertifizierte Datenträgervernichtung an
      Mit ProCoReX Europe GmbH wird die Computer- und PC Entsorgung in Lübeck zum Komplettpaket - inklusive zertifizierter Datenträgervernichtung, nachhaltigem Recycling und umfassender Nachweissicherheit....

    4. Computer und PC Entsorgung in Düsseldorf: ProCoReX Europe GmbH verbindet zertifizierte Datenträgervernichtung
      Die Computer und PC Entsorgung in Düsseldorf durch ProCoReX Europe GmbH - zertifizierte Datenträgervernichtung gepaart mit nachhaltigem Ressourcenschutz und maximaler Rechtssicherheit...

    5. Computer- und PC Entsorgung in Köln: ProCoReX Europe GmbH garantiert zertifizierte Datenträgervernichtung
      Sichere Computer- und PC Entsorgung in Köln - mit zertifizierter Datenträgervernichtung durch ProCoReX Europe GmbH schützen Unternehmen sensible Daten und Umwelt....

    6. EDV und IT Entsorgung in Berlin: ProCoReX Europe GmbH bietet die zertifizierte Datenträgervernichtung an
      ProCoReX Europe GmbH gewährleistet sichere EDV und IT Entsorgung in Berlin mit zertifizierter Datenträgervernichtung - nachhaltig, rechtskonform und umweltbewusst nach aktuellen DIN-Normen....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.