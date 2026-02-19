  • Deal-Mediation für CEOs: Einigung in

    Dr. Hartmut Frenzel und Izolda Petrosyan bringen festgefahrene M&A-, JV- und Lieferverträge diskret zum Abschluss – mit klarem ROI, Board-reifen Term-Sheets und erfolgsabhängigen Fees.

    BildWuppertal/Zug, 19. Februar 2026 – Wenn Kaufpreisverhandlungen bei 18 % Bewertungsdifferenz stehen bleiben, JV-Gesellschafter sich über Budgetfreigaben blockieren oder Post-Closing-Streit Millionenbeträge bindet, verlieren Unternehmen Zeit, Geld und Beziehungen. Schiedsverfahren kosten 50.000-300.000 EUR und dauern durchschnittlich 12-18 Monate. Deal-Mediation bietet die professionelle Abkürzung: vertraulich, kontrolliert, nicht bindend – bis zur Unterschrift. Ergebnis: Board-reife Vereinbarungen mit KPIs, Sicherheiten und Vollzugsplan in durchschnittlich 1-3 Sitzungen.

    Geschäftsführer und CFOs verlieren täglich Geld durch ungelöste Konflikte

    Studien zeigen: Rund 19 % der Unternehmensausgaben entstehen durch ungelöste Konflikte. Bei einem mittelständischen Unternehmen mit 50 Mio. EUR Umsatz entspricht das 9,5 Mio. EUR jährlich – gebunden in interner Abstimmung, Beraterkosten, verzögerten Projekten und blockiertem Cashflow.

    Klassische Eskalationswege verschärfen das Problem:

    * Schiedsverfahren: 12-18 Monate Dauer, Kosten 50.000-300.000 EUR je nach Streitwert, keine Garantie für wirtschaftlich tragfähige Lösungen
    * Gerichtsverfahren: 3 Instanzen, 2-5 Jahre, Reputationsschaden, öffentliche Verhandlung
    * Interne Blockade: Projekte auf Eis, Working Capital gebunden, Beziehungen zerrüttet

    Deal-Mediation setzt früher an – bevor Fronten sich verhärten.

    Wie Deal-Mediation ROI liefert

    Time-to-Outcome: Erste Session binnen 5-10 Werktagen, Abschluss typischerweise in 1-3 Sitzungen (

    Über Executive Mediation

    Executive Mediation ist die C-Level-Mediationspraxis von Dr. Hartmut Frenzel und Izolda Petrosyan. Wir verbinden juristische Präzision mit Deal-Erfahrung – für zügige, diskrete und vollzugsfähige Einigungen in kritischen Geschäftsbeziehungen. Unsere Mandanten sind CEOs, CFOs, General Counsels und Beiräte, die Handlungsfähigkeit statt Rechthaberei suchen.

    Weitere Informationen finden Sie unter: https://executive-mediation.pro/

    Besuchen Sie bitte auch https://deal-mediation.pro, https://cross-border-mediation.pro und https://businessmediation.pro.

