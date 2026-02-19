-
Deal-Mediation für CEOs: Einigung in
Dr. Hartmut Frenzel und Izolda Petrosyan bringen festgefahrene M&A-, JV- und Lieferverträge diskret zum Abschluss – mit klarem ROI, Board-reifen Term-Sheets und erfolgsabhängigen Fees.
Wuppertal/Zug, 19. Februar 2026 – Wenn Kaufpreisverhandlungen bei 18 % Bewertungsdifferenz stehen bleiben, JV-Gesellschafter sich über Budgetfreigaben blockieren oder Post-Closing-Streit Millionenbeträge bindet, verlieren Unternehmen Zeit, Geld und Beziehungen. Schiedsverfahren kosten 50.000-300.000 EUR und dauern durchschnittlich 12-18 Monate. Deal-Mediation bietet die professionelle Abkürzung: vertraulich, kontrolliert, nicht bindend – bis zur Unterschrift. Ergebnis: Board-reife Vereinbarungen mit KPIs, Sicherheiten und Vollzugsplan in durchschnittlich 1-3 Sitzungen.
Geschäftsführer und CFOs verlieren täglich Geld durch ungelöste Konflikte
Studien zeigen: Rund 19 % der Unternehmensausgaben entstehen durch ungelöste Konflikte. Bei einem mittelständischen Unternehmen mit 50 Mio. EUR Umsatz entspricht das 9,5 Mio. EUR jährlich – gebunden in interner Abstimmung, Beraterkosten, verzögerten Projekten und blockiertem Cashflow.
Klassische Eskalationswege verschärfen das Problem:
* Schiedsverfahren: 12-18 Monate Dauer, Kosten 50.000-300.000 EUR je nach Streitwert, keine Garantie für wirtschaftlich tragfähige Lösungen
* Gerichtsverfahren: 3 Instanzen, 2-5 Jahre, Reputationsschaden, öffentliche Verhandlung
* Interne Blockade: Projekte auf Eis, Working Capital gebunden, Beziehungen zerrüttet
Deal-Mediation setzt früher an – bevor Fronten sich verhärten.
Wie Deal-Mediation ROI liefert
Time-to-Outcome: Erste Session binnen 5-10 Werktagen, Abschluss typischerweise in 1-3 Sitzungen (
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Dr. Hartmut Frenzel | EXECUTIVE MEDIATION
Herr Hartmut Frenzel
Fuhlrottstr. 15
42119 Wuppertal
Deutschland
fon ..: +49-1602912140
web ..: https://executive-mediation.pro/
email : hf@executive-mediation.pro
Über Executive Mediation
Executive Mediation ist die C-Level-Mediationspraxis von Dr. Hartmut Frenzel und Izolda Petrosyan. Wir verbinden juristische Präzision mit Deal-Erfahrung – für zügige, diskrete und vollzugsfähige Einigungen in kritischen Geschäftsbeziehungen. Unsere Mandanten sind CEOs, CFOs, General Counsels und Beiräte, die Handlungsfähigkeit statt Rechthaberei suchen.
Weitere Informationen finden Sie unter: https://executive-mediation.pro/
Besuchen Sie bitte auch https://deal-mediation.pro, https://cross-border-mediation.pro und https://businessmediation.pro.
Izolda Petrosyan
Dipl. Business Administration
EXECUTIVE MEDIATOR
Izolda Petrosyan: ?? +41 78 422 33 48 (CH)
ip@executive-mediation.pro
Dr. Hartmut Frenzel
EXECUTIVE MEDIATOR
Dr. Hartmut Frenzel: ?? +49 160 29 12 140 (D)
hf@executive-mediation.pro
Pressekontakt:
Dr. Hartmut Frenzel | EXECUTIVE MEDIATION
Herr Hartmut Frenzel
Fuhlrottstr. 15
42119 Wuppertal
fon ..: +49-1602912140
email : hf@executive-mediation.pro
