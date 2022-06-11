  • Deal Mediation: Komplexe Verhandlungen ohne Konflikt zum Abschluss bringen

    Executive Mediatoren Petrosyan und Dr. Frenzel führen komplexe Wirtschaftsverhandlungen neutral zum Abschluss – bevor Konflikte entstehen.

    BildWuppertal/Zug/Zürich, 16. Februar 2026 – Izolda Petrosyan und Dr. Hartmut Frenzel bieten mit Deal Mediation eine neutrale Prozessführung für komplexe Wirtschaftsverhandlungen. Das Ziel: tragfähige Einigungen bei M&A, Joint Ventures, Bau- und IT-Großprojekten – schnell, sicher, governance-fähig.

    Bei Dealmediation geht es nicht um Streitbeilegung, sondern um professionelle Moderation von Verhandlungen mit hoher Komplexität, mehreren Stakeholdern und Informationsasymmetrien. Die Mediatoren sorgen für Machtausgleich, klären Rechtsfragen und dokumentieren boardfähig.

    Der Prozess umfasst fünf Schritte: Auftrag und Regeln definieren, Vorbereitung (Themen, Datenraum, Taktung), Moderation (Prioritäten, Entscheidungen, Protokoll), Deeskalation (Interessen, Optionen, Pakete) und Ergebnissicherung (Terms, Next Steps, Verantwortung).

    Der Unterschied zur klassischen Wirtschaftsmediation: Deal Mediation setzt vor dem Konflikt an. Es geht um neue Verträge, nicht um Störungen. Die Atmosphäre ist zukunftsorientiert statt belastet, das Zielbild ist Abschluss und Haltbarkeit statt Streitbeilegung.

    Die Vorteile: weniger Verhandlungsschleifen, schnellere Entscheidungen, sichtbare Interessen, reduzierte Bias und kulturelle Barrieren, klare Governance und höhere Deal-Certainty.

    Izolda Petrosyan und Dr. Hartmut Frenzel sind Executive Mediatoren mit Fokus auf M&A, Nachfolge, Kooperationen und Cross-Border-Transaktionen. Besonders bei Reibungspunkten wie Kaufpreis, Garantien, Conditions, Earn-out oder Transition Service Agreements entwickeln sie Brückenoptionen und Integrationspfade.

    Kontakt und unverbindliche Anfragen über gesicherten Datenraum:
    Izolda Petrosyan: +41 78 422 33 48, ip@executive-mediation.pro
    Dr. Hartmut Frenzel: +49 160 29 12 140, hf@executive-mediation.pro
    Web: https://executive-mediation.pro/deal-mediation

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Dr. Hartmut Frenzel | EXECUTIVE MEDIATION
    Herr Hartmut Frenzel
    Fuhlrottstr. 15
    42119 Wuppertal
    Deutschland

    fon ..: +49-1602912140
    web ..: https://executive-mediation.pro/
    email : hf@executive-mediation.pro

    EXECUTIVE MEDIATION bietet neutrale Prozessführung für komplexe Wirtschaftsverhandlungen. Die Executive Mediatoren Izolda Petrosyan und Dr. Hartmut Frenzel begleiten Unternehmen bei M&A-Transaktionen, Joint Ventures, Bau- und IT-Großprojekten, Nachfolgen und Cross-Border-Deals.

    Der Schwerpunkt liegt auf Deal-Mediation: professionelle Moderation von Verhandlungen mit hoher Komplexität, mehreren Stakeholdern und Informationsasymmetrien – bevor Konflikte entstehen. Das Team sorgt für Machtausgleich, klärt Rechtsfragen und erstellt board-fähige Dokumentationen.

    Besonders bei Reibungspunkten wie Kaufpreis, Garantien, Earn-out oder Transition Service Agreements entwickeln die Mediatoren Brückenoptionen und Integrationspfade. Das Ergebnis: weniger Verhandlungsschleifen, schnellere Entscheidungen, höhere Deal-Certainty.

    Fachbeiträge und Einblicke veröffentlicht das Team regelmäßig auf Substack: https://executivemediation.substack.com/

    Alle Anfragen laufen über einen gesicherten Datenraum. Standorte: Wuppertal (D), Zug/Zürich (CH).

    Pressekontakt:

    Dr. Hartmut Frenzel | EXECUTIVE MEDIATION
    Herr Hartmut Frenzel
    Fuhlrottstr. 15
    42119 Wuppertal

    fon ..: +49-1602912140
    email : hf@executive-mediation.pro


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Neuer Blog zur Executive Mediation beleuchtet Tabuthemen der Führungsetage
      Das Mediatoren-Duo Dr. Hartmut Frenzel (Deutschland) und Izolda Petrosyan (Schweiz) hat einen neuen Substack-Blog, "Executive Mediation", gestartet....

    2. Tag der Mediation 2025: Konflikte am Arbeitsplatz nachhaltig lösen – mit Mediation
      Am Tag der Mediation 2025 zeigt Dr. Hartmut Frenzel, wie Unternehmen Konflikte nachhaltig lösen können - vertraulich, strukturiert und mit einem kostenfreien Erstgespräch....

    3. Strategische Partnerschaft in der Executive Mediation – Deutschland – Schweiz
      Dr. Hartmut Frenzel (Wuppertal) und Izolda Petrosyan (Zug/Zürich) bieten ab sofort gemeinsam Executive Mediation für grenzüberschreitende Führungskonflikte und Wirtschaftsstreitigkeiten an....

    4. Dienende Präsenz in der Mediation
      Schlüsselkompetenz für Unternehmen und Führungskräfte...

    5. Unternehmensnachfolge ohne Familienstreit: Mediation als Schlüssel zum Erfolg
      Wenn Generationen aufeinandertreffen - wie Wirtschaftsmediation Familienunternehmen bei der Nachfolgeplanung hilft...

    6. bettermoo(d) meldet fortgeschrittene Verhandlungen mit Akquisitionsziel, um in diesem Sommer erste Produkte auf den europäischen Markt zu bringen
      Vancouver, British Columbia, Kanada – 11. Juni 2022 – bettermoo(d) Food Corporation (CSE: MOOO), (OTCQB: MOOOF), (FWB: 0I50, WKN: A3DNBE) (das Unternehmen oder bettermoo(d) Food) freut sich bekannt zu geben,...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.