Neuer Blog zur Executive Mediation beleuchtet Tabuthemen der Führungsetage
Das Mediatoren-Duo Dr. Hartmut Frenzel (Deutschland) und Izolda Petrosyan (Schweiz) hat einen neuen Substack-Blog, „Executive Mediation“, gestartet.
Wuppertal/Zug, 30. Dezember 2025 – Die Plattform adressiert die oft unsichtbaren Konflikte im Top-Management und bietet praxisnahe Lösungsansätze für Vorstände, Geschäftsführer und HR-Verantwortliche im D-A-CH-Raum.
Der Blog bricht mit dem Tabu, dass Konflikte ein Zeichen von Schwäche sind. Stattdessen werden sie als normaler Bestandteil von Führung unter Unsicherheit behandelt. Das Duo vertritt dabei einen klaren Ansatz: Ein Mediator entscheidet nicht, sondern strukturiert den Prozess, damit die Parteien selbst eine tragfähige Lösung finden. „Nachfolgekonflikte in Familienbetrieben sind selten rein wirtschaftlich. Sie sind existenziell“, erklärt Dr. Frenzel.
Die wöchentlichen Beiträge decken eine breite Palette an praxisrelevanten Themen ab, darunter:
* Konkrete Fallstudien: Anonymisierte Einblicke in gelöste Konflikte aus der Vorstandsetage.
* Früherkennung von Krisen: Sieben klare Warnsignale für schwelende Konflikte im Management.
* Spezifische Branchenlösungen: Wie Mediation zur Konfliktprävention in Sparkassen eingesetzt wird.
* Umgang mit Tabuthemen: Die Rolle einer Führungskraft und des Mediators bei Trauer am Arbeitsplatz.
* Alternative zum Rechtsstreit: Warum Wirtschaftsmediation eine schnellere und effizientere Lösung als langwierige Gerichtsverfahren ist.
„Wir schaffen einen sicheren Raum, in dem die Parteien wieder ins Gespräch kommen“, so Izolda Petrosyan. „Der Blog übersetzt die komplexen Dynamiken von Macht und Kultur in verständliche, pragmatische Strategien.“
Über die Mediatoren:
Dr. Hartmut Frenzel ist ein zertifizierter Wirtschaftsmediator (Deutschland) und Compliance-Experte mit Sitz in Wuppertal. Er ist auf Vorstandskonflikte und Nachfolgeregelungen im deutschen Mittelstand spezialisiert.
Izolda Petrosyan, mit Sitz in Zug (Schweiz), ist zertifizierte Mediatorin und systemische Organisationsberaterin. Sie ist Expertin für interkulturelle Konflikte und Schweizer Governance-Strukturen.
Zusammen haben sie über 60 komplexe Konflikte im Top-Management gelöst.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Dr. Hartmut Frenzel | EXECUTIVE MEDIATION
Herr Hartmut Frenzel
Fuhlrottstr. 15
42119 Wuppertal
Deutschland
fon ..: +49-1602912140
web ..: https://executive-mediation.pro/
email : hf@executive-mediation.pro
Über Executive Mediation
Executive Mediation, die Kooperation der Wirtschaftsmediatoren Dr. Hartmut Frenzel (Deutschland) und Izolda Petrosyan (Schweiz), ist auf die Lösung komplexer Konflikte im Top-Management spezialisiert.
Im Fokus stehen Gesellschafter, Vorstände, Aufsichtsräte und Familienunternehmen im deutschsprachigen Raum (D-A-CH). Der Ansatz der Co-Mediation verbindet die juristisch-analytische Expertise von Dr. Frenzel mit dem systemisch-organisatorischen Blick von Izolda Petrosyan.
Als neutrale Instanz strukturieren sie den Prozess, ohne selbst zu entscheiden. Ziel ist es, dass die Parteien eigenständig tragfähige Lösungen entwickeln, die weit über einen reinen Rechtsvergleich hinausgehen. Dieser maßgeschneiderte Rahmen sichert absolute Vertraulichkeit, schont Ressourcen und ermöglicht es, den Fokus wieder auf das Kerngeschäft zu legen.
Weitere Informationen finden Sie unter:
https://executive-mediation.pro/
https://executivemediation.substack.com/
Neuer Blog zur Executive Mediation beleuchtet Tabuthemen der Führungsetage
