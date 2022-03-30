Test K2 SK8 Hero Boa VS Rollerblade Microblade Kinder Inliner

Praxisnaher Kinder-Inliner-Vergleich zwischen dem K2 SK8 Hero BOA ALU und dem Rollerblade Microblade. Getestet wurden Fahrverhalten, Größenverstellung, Update-Fähigkeit und Haltbarkeit.

Vergleichstest: K2 SK8 Hero BOA ALU vs. Rollerblade Microblade – Zwei Top-Kinderinliner im Praxischeck Kinder-Inline-Skates müssen vielseitig sein: Sie sollen mitwachsen, stabil und langlebig sein sowie unterschiedliche Entwicklungsstufen vom Anfänger bis zum fortgeschrittenen Nachwuchsfahrer abdecken. In einem praxisnahen Vergleichstest wurden zwei etablierte Modelle gegenübergestellt: der K2 SK8 Hero BOA ALU und der Rollerblade Microblade.

Testbedingungen & Zielgruppe

Getestet wurden die Inliner unter realen Bedingungen auf Radwegen und Parkplätzen.

Die verwendeten Größen lagen beim K2 SK8 Hero BOA ALU bei 35-40, beim Rollerblade Microblade bei 36,5-40,5. Beide Modelle richten sich damit an Kinder und Jugendliche, die mehrere Wachstumsphasen mit einem Skate abdecken möchten.

Größenverstellung – praktisch und langlebig

Beide Modelle verfügen über eine werkzeuglose Größenverstellung per Knopfdruck. In der Praxis zeigte sich der Verstellmechanismus bei beiden Herstellern etwas schwergängig, was jedoch kein Nachteil ist: Da die Skates in der Regel nur ein- bis zweimal pro Jahr angepasst werden, spricht die straffe Mechanik eher für Langlebigkeit und Stabilität.

Rollensetup & Fahrgefühl – deutliche Unterschiede

Im Auslieferungszustand war das Rollgefühl des K2 SK8 Hero BOA mit seinen 4 × 76 mm Rollen (80A) dem Rollerblade Microblade mit 4 × 72 mm Rollen (80A) klar überlegen. Der K2 lief ruhiger, schneller und komfortabler – besonders auf längeren Strecken.

Dieses Bild änderte sich jedoch deutlich nach einem Rollen-Upgrade beim Rollerblade Microblade:

Nach dem Umrüsten auf ein 3 × 80 mm Setup mit 82A Rollen zeigte sich der Microblade klar im Vorteil. Das größere und härtere Rollenset lief spürbar leichter, schneller und effizienter als das serienmäßige Setup des K2. In dieser Konfiguration richtet sich der Rollerblade klar an fortgeschrittenere Kinder mit sportlicherem Anspruch.

Update-Fähigkeit – klarer Vorteil für Rollerblade

Hier zeigt sich der größte konzeptionelle Unterschied:

K2 SK8 Hero BOA ALU

Das verbaute Fahrwerk ist nicht für größere Rollen ausgelegt. Optimierungen sind lediglich über härtere 76 mm Rollen möglich.

Rollerblade Microblade

Das Basissetup mit 4 × 72 mm Rollen ist ideal für Einsteiger. Mit wenigen Handgriffen lässt sich der Skate jedoch auf 3 × 80 mm Rollen umrüsten – ein echtes Leistungs-Upgrade, das den Skate langfristig nutzbar macht und mit dem Fahrkönnen des Kindes mitwächst.

Haltbarkeit & Verarbeitung

Beide Modelle stammen von zwei der führenden Hersteller im Inline-Skating-Bereich. Verarbeitung, Materialien und Konstruktion bewegen sich auf sehr hohem Niveau.

Schnallen, Nieten und Verschlusssysteme sind robust ausgeführt. Sollte es bei Stürzen dennoch zu mechanischen Defekten kommen, lassen sich die betroffenen Teile reparieren oder austauschen.

Ersatzteilversorgung – vorbildlich bei beiden Marken

Ein großer Pluspunkt beider Hersteller ist die langfristige Ersatzteilversorgung.

Rollen, Lager, Achsen, Bremsrahmen und Bremsgummis sind bei K2 wie auch Rollerblade über viele Jahre hinweg verfügbar – ein entscheidender Faktor für Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit.

Preis-Leistungs-Bewertung

Preislich liegt der Rollerblade Microblade unter dem K2 SK8 Hero BOA ALU. In Kombination mit der sehr guten Update-Fähigkeit ergibt sich beim Rollerblade ein besonders attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis, während der K2 vor allem durch Komfort, Aluminium-Schiene und BOA-Verschluss überzeugt.

Fazit

Beide Kinder-Inline-Skates gehören zur Spitzenklasse:

K2 SK8 Hero BOA ALU

Ideal für Kinder, die von Anfang an Wert auf Komfort, Stabilität und ein hochwertiges Rollgefühl legen.

Rollerblade Microblade

Die bessere Wahl für Familien, die einen Skate suchen, der vom Anfänger- bis zum fortgeschrittenen Niveau mitwächst und sich technisch deutlich aufrüsten lässt.

Der Vergleich zeigt: Nicht der bessere Skate entscheidet – sondern der passendere Einsatzbereich.

