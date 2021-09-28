The FUTR Corporation meldet eine Unternehmensvereinbarung mit Direct Wholesale Rates, um KI-gestützte Hypotheken-, Zahlungs- und Home-Concierge-Services in den USA auszubauen

Sichert sich die erste Hypothekenplattform zur Einführung eines Pilotprogramms, das FUTRs KI-gestützte Verbraucherfinanzdienstleistungen integriert.

Demonstriert den Einsatz von FUTRs KI-Agenten in einem regulierten Kreditumfeld

Toronto, Ontario, 29. Dezember 2025 / IRW-Press / The FUTR Corporation (TSXV: FTRC)(OTCQB: FTRCF)(FWB: QA20; WKN: A4165Y; ISIN: CA3609521057), (FUTR oder das Unternehmen), ein Pionier bei der High-Fidelity-KI und der Zahlungsinfrastruktur der nächsten Generation, die Verbrauchern dabei hilft, finanziellen Wert aus ihren Daten zu erschließen, freut sich bekanntzugeben, dass das Unternehmen mit Wirkung vom 23. Dezember eine Unternehmensvereinbarung mit DWR Residential (Direct Wholesale Rates oder DWR), einer in den USA ansässigen Hypothekenmaklerplattform, zum Start eines Pilotprogramms zur Integration der KI-gestützten Verbraucherfinanzdienstleistungen von FUTR in das Hypothekenerlebnis der Kunden von Direct Wholesale Rates unterzeichnet hat.

Im Rahmen der Vereinbarung wird FUTR seine High-Fidelity-KI-Plattform FUTR Payments und FUTR Agent in das Hypothekensystem von DWR in den USA einführen. Die Zusammenarbeit ermöglicht es DWR-Kunden, sich mit einem FUTR KI-Agenten als Home-Concierge zu verbinden, ihre Hypothekenzahlungen durch die intelligenten Zahlungssysteme von FUTR zu optimieren und auf datengestützte Einblicke in Hypotheken und Home-Dienste zuzugreifen.

Neue und bestehende Kunden von Direct Wholesale Rates können folgende Vorteile nutzen:

1. Die intelligenten Zahlungssysteme von FUTR Payments analysieren Hypothekenstrukturen und empfehlen optimierte Zahlungspläne, mit denen sich die Zinskosten über die Laufzeit eines Darlehens um bis zu 100.000 $ reduzieren lassen.

2. Home Concierge von FUTR Agents, der Daten und Dokumente zu Hypotheken, Inspektionen, Eigentumsverhältnissen, rechtlichen Fragen, Immobilienangeboten und anderen Themen in den privaten Agenten eines Kunden einspeist, um Abfragen durchzuführen und Empfehlungen auszusprechen. Kunden werden in FUTR-Tokens für alle personenbezogenen Daten belohnt, die dem Concierge zur Verfügung gestellt wurden.

Im Rahmen der Pilotphase des Programms wird FUTR auch datengesteuerte Hypothekenantragspakete bereitstellen, die als FUTR Intents bezeichnet werden und die Kundenbindung optimieren und die Konversionseffizienz verbessern sollen. Die Pilotphase dient der Validierung von Systemen, Prozessen und Verbraucherinteraktionen vor einer möglichen umfassenden Einführung im Rahmen einer Vereinbarung mit verbundenen Unternehmen gemäß dem Real Estate Settlement Procedures Act (RESPA).

Der Beginn dieser Zusammenarbeit mit Direct Wholesale Rates bestätigt die Fähigkeit von FUTR, KI-basierte Agenten- und Zahlungsinfrastrukturen in einem der größten und komplexesten Finanzsysteme der Welt bereitzustellen, sagte Alex McDougall, President von FUTR Corporation. DWR bringt fundiertes Fachwissen und Volumen im Hypothekenbereich mit, während FUTR Informationen, verwandte Produkte und eine verbraucherorientierte Wirtschaftlichkeit bietet, die die Ergebnisse über die Laufzeit eines Kredits erheblich verbessern können.

David Zitting, President und CEO von DWR Residential and Strategic Advisor bei FUTR Corporation, fügte hinzu: Wir sehen große Chancen darin, die Hypothekenplattform von DWR mit den KI-gesteuerten Zahlungen und den Home Concierge-Funktionen von FUTR zu kombinieren. Diese Zusammenarbeit ermöglicht uns, unseren Kunden mehr Wert, Transparenz und langfristige Einsparungen zu bieten und gleichzeitig neue Umsatzmöglichkeiten zu erschließen, die auf verbesserte Verbraucherergebnisse ausgerichtet sind.

Das anfängliche Programm wird für die USA gelten, mit der Möglichkeit, nach gegenseitigem Einvernehmen auf weitere Rechtsgebiete ausgeweitet zu werden.

FUTR gab heute außerdem bekannt, dass das Geschäftsjahr vom 30. Juni auf den 31. Dezember geändert wird. In diesem Zusammenhang hat das Unternehmen gemäß Teil 4.8(3) des National Instrument 51-102 eine Mitteilung über die Änderung des Geschäftsjahres (Notice of Change in Year-End) eingereicht. Aufgrund dieser Änderung wird das Unternehmen keinen Quartalsfinanzbericht für das am 31. Dezember 2025 endende zweite Quartal einreichen. Dieses Quartal wird in den geprüften konsolidierten Jahresabschlüssen des Unternehmens für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr enthalten sein, die vor dem 29. April 2025 veröffentlicht werden. Diese Änderung bringt den Berichtszeitraum des Unternehmens in Einklang mit seinen operativen Zyklen und strategischen Planungsprozessen. Für Einzelheiten zur Länge und den Enddaten der Finanzperioden, einschließlich der Vergleichszeiträume der Zwischen- und Jahresabschlüsse, die für das Übergangsjahr des Unternehmens und das neue Geschäftsjahr einzureichen sind, wird auf die vom Unternehmen gemäß Abschnitt 4.8 des National Instrument 51-102 – Continuous Disclosure Obligations auf SEDAR+ eingereichte Mitteilung über die Änderung des Geschäftsjahres verwiesen, eine Kopie davon ist elektronisch unter www.sedarplus.ca verfügbar.

Über The FUTR Corporation

FUTR entwickelt High-Fidelity-KI-Systeme und Zahlungsinfrastrukturen der nächsten Generation, die das finanzielle Potenzial von Verbrauchern branchenübergreifend erschließen. Durch die Kombination von erstklassiger Datenkonnektivität mit KI-gestützter Transaktionsautomatisierung bietet FUTR nahtlose Zahlungs-, Kredit- und Verifizierungserfahrungen, die direkt in die Ökosysteme der Partner eingebunden sind und eine zuverlässige, erklärbare KI ermöglichen, die im Namen der Verbraucher handeln kann.

Das Modell von FUTR stellt sicher, dass alle Mitwirkenden der Datenwirtschaft, einschließlich Verbraucher und Institutionen, für den von ihnen geschaffenen Wert belohnt werden.

www.thefutrcorp.com

Über Direct Wholesale Rates

Direct Wholesale Rates ist eine in den USA ansässige Hypothekenplattform, die Käufern und Besitzern von Eigenheimen Zugriff auf direkte Hypothekenpreise und Finanzierungslösungen bietet. Das Unternehmen arbeitet mit Großkreditpartnern zusammen, um den Hypothekenprozess zu vereinfachen, und bietet wettbewerbsfähige Zinssätze, transparente Kommunikation und persönliche Betreuung während des gesamten Kreditvergabeprozesses. Weitere Informationen finden Sie unter: DirectWholesaleRates.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen (im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze) enthalten, die die aktuellen Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse widerspiegeln. Zukunftsgerichtete Aussagen sind durch Wörter wie glauben, voraussehen, prognostizieren, erwarten, beabsichtigen, planen, werden, können, schätzen und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Diese Aussagen basieren auf den Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Vorhersagen des Unternehmens und umfassen unter anderem Aussagen über den zukünftigen Erfolg der Geschäftstätigkeit des Unternehmens. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf bestimmten Annahmen. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen und beinhalten Risiken und Unsicherheiten, die schwer zu kontrollieren oder vorherzusagen sind. Eine Reihe von Faktoren könnte dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Ergebnissen abweichen. Leser sollten sich daher nicht vorbehaltlos auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Darüber hinaus gelten diese zukunftsgerichteten Aussagen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und sofern nicht ausdrücklich durch geltendes Recht vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.

NÄHERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE ÜBER:

Weiterführende Informationen über The FUTR Corporation erhalten Sie von Jason Ewart, EVP, unter der Rufnummer 416-580-0721. Für Investor Relations wenden Sie sich bitte an ir@thefutrcorp.com.

Ansprechpartner für Medien und Anleger

KCSA Strategic Communications

E-Mail: futr@kcsa.com

Tel: (212) 896-1254

Die TSX Venture Exchange und ihr Regulierungsorgan (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

The FUTR Corporation

Michael Anthony Hilmer

66 Wellington St. West, Suite 4100

M5K 1B7 Toronto, ON

Kanada

email : ir@futrcorp.com

Pressekontakt:

The FUTR Corporation

Michael Anthony Hilmer

66 Wellington St. West, Suite 4100

M5K 1B7 Toronto, ON

email : ir@futrcorp.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Aegis, Seetel und Malahat bringen 5-MWh-MBT-Seetel-Energiespeichersystem auf den Markt, das für extreme Bedingungen und NATO-konforme Standards ausgelegt ist und über eine vollständig verbündete Lieferkette verfügt