ÜBER MYANMAR (BURMA) Ein Land in Asien

Myanmar (Burma) ist ein Land mit einer Fläche von 676.578 Quadratkilometern (etwa so groß wie Frankreich) und hat 52 Millionen Einwohner. Diese Menschen setzen sich aus einer auffallenden Vielfalt.

Diese ethnische Vielfalt bedeutet auch eine enorme Sprachenvielfalt, obwohl Burmesisch die offizielle Sprache ist und Englisch weit verbreitet ist – in unterschiedlichem Maße.

Seit 2005 befindet sich die Hauptstadt in Nay Pyi Taw, aber die ehemalige Hauptstadt Yangon (Rangoon) bleibt die größte Stadt, das Handelszentrum und der Ankunftsort für die meisten Besucher. Der Umzug von Hauptstädten steht in der Tat im Einklang mit der Tradition des Umbruchs und der Erneuerung in Myanmar – das Land hatte im Laufe der Jahre viele Hauptstädte, darunter Mandalay, Inwa und Mrauk U, um nur einige zu nennen.

Myanmar oder Burma?

Der offizielle Name des Landes ist die Republik der Union von Myanmar. 1989 wurde der Name von Burma in Myanmar geändert. Beide Namen leiten sich von der ethnischen Mehrheitsgruppe ab, die Bamar – Myanmar ist der formale, literarische Begriff und Burma der umgangssprachliche, alltägliche Begriff.

Der Grund, warum dies ein umstrittenes Thema ist, liegt darin, dass der Wechsel von einer nicht gewählten Militärregierung vorgenommen wurde, ohne die Bevölkerung zu konsultieren. Unter dem heutigen repräsentativeren System verwendet die regierende National League for Democracy Party von Aung San Suu Kyi sowohl „Myanmar“ als auch „Burma“; Bei einer Rede vor ausländischen Botschaftern im April 2016 sagte Aung San Suu Kyi, dass sie beide Namen verwenden würde, nachdem sie viele Jahre lang nur „Burma“ verwendet hatte.

Die Regierungen von Ländern wie den USA und Großbritannien verwenden weiterhin „Burma“, aber „Myanmar“ wird in der überwiegenden Mehrheit der internationalen Medien verwendet; es wird von der UNO verwendet; und im Allgemeinen stellen Sie auf Reisen im Land fest, dass Einheimische „Myanmar“ verwenden, wenn sie offen mit Ausländern sprechen. Aus diesen Gründen wird auf dieser Website „Myanmar“ verwendet.

EIN BISSCHEN GESCHICHTE

Königreiche, Dynastien und britische Herrschaft

Die große Zahl ethnischer Gruppen oder Nationalitäten, aus denen die Bevölkerung Myanmars besteht, sowie der ständige Wechsel der Hauptstädte spiegeln eine bewegte Vergangenheit wider. Vom 11. bis zum späten 19. Jahrhundert wurde Myanmar von einer Reihe konkurrierender Dynastien regiert, von denen die erfolgreichste und expansionistischste nicht nur Myanmar, sondern auch einen Großteil des heutigen Thailand und Laos sowie Teile Indiens und Chinas kontrollierte.

Die Hügel und Berge, die das riesige Irrawaddy-Tal umgeben, bilden die natürlichen Grenzen Myanmars und trugen dazu bei, es über viele Jahrhunderte vor ausländischer Invasion zu schützen. Sie reichten jedoch nicht aus, um den Vormarsch des britischen Empire zu stoppen, das Myanmar im 19. Jahrhundert in zwei Etappen besetzte.

Die Unabhängigkeit

Im Zweiten Weltkrieg wurde Myanmar zum Schlachtfeld zwischen japanischen und alliierten Streitkräften und große Teile des Landes wurden verwüstet. Doch nach langem Kampf erlangte Myanmar 1948 seine Unabhängigkeit – nicht zuletzt dank der Entschlossenheit von General (oder Bogyoke, auf Burmesisch) Aung San, der nur wenige Monate vor der Verwirklichung seines Traums von politischen Rivalen ermordet wurde. Die aktuelle Demokratieheldin Aung San Suu Kyi ist die Tochter von Aung San und war erst zwei Jahre alt, als er starb.

Militärdiktatur, Bürgerkrieg und der Aufstand von 88

Nach einer Reihe demokratischer Wahlen in den 1950er Jahren übernahm das Militär 1962 die Macht und beginnt erst heute, diese Macht abzugeben. Ein Grund dafür, dass das Militär seinen eisernen Griff so lange rechtfertigt, sind die ethnischen Aufstände, die Myanmar seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs weiterhin heimsuchen. Verschiedene Nationalitäten in den Grenzgebieten kämpften mit den Briten während des Krieges gegen die Mehrheitsbamar (die ursprünglich mit den Japanern kämpfte) und dies führte zusammen mit der Marginalisierung der Nationalitäten von der Zentralmacht zum längsten Bürgerkrieg der Welt . Bis heute dauert die Gewalt in einigen Gebieten an und der Zugang zu Grenzregionen ist eingeschränkt – um mehr über das Reisen in diesen Gebieten zu erfahren, gehen Sie zu Myanmar und zu Land und zu Land.

1988 kam es zu einem von Studenten und Mönchen angeführten Massenaufstand gegen die Militärherrschaft, bei dem Aung San Suu Kyi und die National League for Democracy (NLD) bekannt wurden. Die Proteste wurden gewaltsam niedergeschlagen, führten aber dennoch 1990 zu Wahlen, die die NLD gewann – die Generäle weigerten sich jedoch, das Ergebnis anzuerkennen und hielten an der Macht.

Reform und Demokratie

Heute jedoch verbessern sich die Dinge. Nach fehlerhaften Wahlen im Jahr 2010 leitete die nominell zivile, aber vom Militär unterstützte Regierung eine Reihe dramatischer Reformen ein; diese ermöglichten zunächst demokratische Doppelwahlen, bei denen die NLD viele Parlamentssitze gewann, und dann im November 2015 eine Parlamentswahl, die die NLD mit einem Erdrutschsieg gewann. Zusammen mit diesen Veränderungen kam die Einführung von Gewerkschaften; die Freilassung vieler politischer Gefangener; größere Medienfreiheit; und die Zusammenfassung

MYANMARISCHE KULTUR

Myanmar hat eine tiefe Kultur der Gastfreundschaft und Offenheit – die meisten Besucher sind beeindruckt von der herzlichen und einladenden Art der Einheimischen, die oft daran interessiert sind, Fragen zu stellen und Freundschaften zu schließen. Und die Leute lieben es, sich zu amüsieren – sei es die Teilnahme an einem der Hunderte von Festivals, die das ganze Jahr über im ganzen Land stattfinden, oder ein Fußballspiel, jeder liebt eine ausgelassene öffentliche Versammlung, um seine Stimmung zu heben.

Der Theravada-Buddhismus ist die am weitesten verbreitete Religion in Myanmar und spielt eine große Rolle im öffentlichen und privaten Leben. Die meisten jungen Leute verbringen Zeit in der klösterlichen Ausbildung und Mönche und Nonnen, von denen es Hunderttausende gibt, nehmen einen verehrten Platz in der Gesellschaft ein. Pagoden (religiöse Denkmäler) sind auch an vielen Straßen, Flussufern, Städten und Dörfern im ganzen Land zu finden; Sie sind zentral für das Leben der Städte, mit Einkaufspassagen und anderen Geschäften, die manchmal in ihren Eingangsbereichen gebaut werden.

Außerhalb der burmesischen Hauptbevölkerungsgebiete, insbesondere in Teilen der Bundesstaaten Kachin, Karen und Chin, wird das Christentum mit Hingabe beobachtet. Amerikanische Missionare spielten im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert eine große Rolle bei der Bekehrung zuvor animistischer Einheimischer, und Elemente des Animismus bleiben Teil dieser Kulturen.

Islam und Hinduismus werden auch in Myanmar praktiziert, insbesondere von ethnischen Indern, und Tempel sind im ganzen Land zu finden – vor allem in Yangon. Spannungen zwischen Mitgliedern dieser Religionen und dem buddhistischen Mainstream sind manchmal aufgetaucht, vor allem mit Vorfällen buddhistisch-muslimischer Gewalt in den letzten Jahren; die meisten sind in abgelegenen Gebieten aufgetreten und Ausländer sind nicht betroffen.

Der Aberglaube ist in der Kultur Myanmars offensichtlich, obwohl er oft heruntergespielt wird. Einige Leute konsultieren Astrologen über persönliche und geschäftliche Entscheidungen, und es wird gesagt, dass der Standort der neuen Hauptstadt Nay Pyi Taw auf Anraten von Astrologen festgelegt wurde. In den 1980er Jahren führte Militärdiktator Ne Win aufgrund seines Glaubens an die besondere Macht der Zahlen 35- und 75-Kyat-Banknoten ein.

Die traditionelle Kleidung in Myanmar variiert im ganzen Land, aber ein nationales Grundnahrungsmittel ist der Longyi (Sarong), der sowohl von Männern als auch von Frauen getragen wird. Der Longyi wurde zwar erst vor relativ kurzer Zeit, in der Kolonialzeit, eingeführt, aber seine Popularität wurzelt in seiner Einfachheit und Eignung für ein so heißes Klima.

