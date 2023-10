Überantworten Sie die Rechner Entsorgung uns, denn wir haben viel zu bieten

Mittels unserer PC und Computer Entsorgung handeln Sie umweltbewusst und müssen für einen firmenbewussten Service noch nicht einmal Geld investieren

Sie sind ein Unternehmen, dem die Umwelt am Herzen liegt? Dann möchten Sie doch sicherlich den alten Computer Ausschuss nicht einfach nur deponieren lassen, sondern vernichten und das naturfreundlich. Wir sind hierfür genau der richtige Ansprechpartner. Uns liegt es sehr am Herzen, naturfreundlich zu wirken. Wir recyceln und wiederverwenden. Das können wir keinesfalls im Alleingang, daher haben wir uns passende Partner gesucht. Partner, bei denen wir auch noch Geld verdienen und Ihnen deshalb die gebührenfreie Computer Entsorgung in Gladbeck bieten können. Alle Parteien profitieren davon und dies ist uns wichtig. Durch das Recycling und die Wiedergewinnung des EDV und IT Schrotts, muss die Natur nicht leiden. Aber natürlich denken wir dabei auch an den Datenschutz. Dieser spielt eine enorm große Rolle und kann hohe Geldstrafen mit sich bringen, für den Fall, dass man sich nicht daran hält. Wir tun das und stellen Ihnen auch ein Zertifikat darüber aus. Wir können dies machen, denn wir führen die Zerstörung nach Din Norm 66399 Stufe H3 durch und werden die Daten unkenntlich machen. Wir arbeiten mit der professionellen Software Secure Eraser, damit die alten Daten niemals mehr lesbar gemacht werden können.

Wenn Sie nun unsere PC und Computer Entsorgung in Gladbeck kennenlernen möchten, können Sie gern unsere Webpräsenz aufsuchen. Dort können Sie auch sehen, dass wir einmal im Jahr Bäume auf unsere Kosten pflanzen lassen. Auch Sie können ein Teil dessen werden, gebührenfrei, einfach nur dadurch, dass Sie uns den Computer Abfall aus Ihrer Firma holen lassen. Den Schrott, der Sie nur stört und Ihnen oft das Leben beschwerlich macht!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PRS Jakubowski ® Kostenlose Computer Entsorgung

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44309 Dortmund

Deutschland

fon ..: 023139759721

web ..: https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de/computer-edv-it-entsorgung-gladbeck.html

email : info@kostenlose-computer-entsorgung.de

Die Firma „PRS Jakubowski ®“ bietet seit 2006 Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in vielen Großstädten verfügbar z.B in Dortmund, Bochum, Essen, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Hannover, Bremen, Hamburg, München, Stuttgart, Berlin, Brandenburg, Dresden und Umgebung.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

PRS Jakubowski ® Kostenlose Computer Entsorgung

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44309 Dortmund

fon ..: 023139759721

web ..: https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de/computer-edv-it-entsorgung-gladbeck.html

email : info@kostenlose-computer-entsorgung.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Positionen im Uranbereich aufbauen Auf Gold setzen