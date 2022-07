Überdurchschnittliche Renditen mit planbarem Zeiteinsatz – Optionen handeln mit Köpfchen

Die Geheimnisse erfolgreicher Investoren – Profi-Wissen für private Anleger, das Sie so von Ihrer Bank nicht bekommen. Von der strategischen Planung bis zum Management und Absicherung Ihres Depots.

Ein regelmäßiges Einkommen an der Börse erzielen, sein Geld für sich arbeiten lassen und das auch noch zu überdurchschnittlichen Renditen, wer will das nicht? Für viele private Anleger bleibt das allerdings ein unerfüllter Traum. Doch diese Ziele sind erreichbar. Einfacher als viele Trader und Investoren denken, ganz regulär über börsengehandelte Produkte, für nahezu jeden zugänglich, ohne dubiose Vermittler und teure Gebührenmodelle. Und das beste: Sowohl Risiko als auch Zeiteinsatz lassen sich begrenzen. Man muß nur wissen, wie.

Börsencoach und Autor Benjamin Friedenheim hat den Weg vom privaten „Hobbyanleger“ zum erfolgreichen Trader und Investoren selber beschritten. Seine Erfahrungen und das gesammelte Wissen aus vielen Jahren aktiven Vollzeit-Tradings im Optionsmarkt hat Benjamin Friedenheim nun in seinem Buch „Optionen handeln mit Köpfchen – Passives Einkommen mit fortgeschrittenen Strategien“ zu Papier gebracht.

„Nach dem Einstieg in den Optionshandel kommt irgendwann ein Punkt, an dem unerwartete Hürden auftauchen. Situationen, die es so eigentlich gar nicht geben dürfte – nach der erlernten Theorie zumindest“, erläutert Friedenheim. „Dabei sind es immer wieder die gleichen Herausforderungen, mit denen der private Trader zu kämpfen hat. Das zeigen mir auch die Rückmeldungen aus meinen Kursen und Coachings.“

Der Leser wird auf praktische Art an diese für Anfänger oft sehr theoretisch wirkende Materie herangeführt. Ohne in wissenschaftliche Abhandlungen abzugleiten geht der Autor in die Tiefe, behält dabei aber immer die praktische Anwendung im Auge. Dem Leser werden Zusammenhänge aufgezeigt und erläutert, die im täglichen Handel sofort umsetzbar sind.

Regelmäßige Erträge bei planbarem Zeiteinsatz, sowie die Vermeidung von Verlusten und der Schutz des Kapitals vor Crashes sind die Kernthemen, um die sich in „Optionen handeln mit Köpfchen“ alles dreht. Benjamin Friedenheim räumt aber auch mit Mißverständnissen auf, die sich in der Welt der Optionshändler verbreitet haben. „Da gibt es einige Mythen, die sich sehr hartnäckig halten und seit vielen Jahren jedem Optionsneuling erzählt werden“, so der Autor. „Und häufig liegt genau hierin der Grund für erlittene Verluste und Fehltrades. Das ist definitiv vermeidbar, deshalb liegt mir die Aufklärung dieser Märchengeschichten so sehr am Herzen.“

Der Inhalt des Buches stellt allerdings keine Einführung in die Welt der börsengehandelten Optionen dar, sondern richtet sich ausdrücklich an Trader, die ihre ersten Erfahrungen schon gemacht haben. Nach den ersten Schritten im Optionshandel stellt sich für sie die Frage, wie sich erlerntes Wissen ausbauen und profitabel umsetzen lässt. Hierbei ist ein tieferer Einstieg in Themen wie Volatilität, Riskiomanagement, Optionspreistheorie und die Bedeutung unterschiedlicher Kennzahlen unerlässlich.

Von einem gewissen Vorwissen im Bereich Optionen oder Optionsscheine wird daher ausgegangen. Wer mit der grundsätzlichen Funktionsweise von Puts und Calls vertraut ist und im besten Fall schon eigene Erfahrungen mit dem Handel im eigenen Depot gesammelt hat, wird beim Lesen des vorliegenden Buches augenöffnende Momente erleben.

Benjamin Friedenheim ist hauptberuflicher Trader, Investor, Buchautor und Coach für Optionshandel und finanzielle Freiheit.

Weitere Informationen:

Zum Buch „Optionen handeln mit Köpfchen“: www.börsenstrategen.com/trading-buch

Zum Ausbildungsprogramm: www.börsenstrategen.com/ausbildung

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Börsenstrategen

Herr Benjamin Friedenheim

30 N Gould St Ste N 30

82801 Sheridan

USA

fon ..: +49-15678430527

web ..: https://börsenstrategen.com/

email : info@xn--brsenstrategen-vpb.com

Wir sind ein Team von Tradern, die Ihre Sprache sprechen. Wir sind keine Bankenprofis, die nie etwas anderes gemacht haben. Wir haben die unterschiedlichsten Ausbildungen und Berufswege hinter uns, ob kaufmännisch, technisch, geisteswissenschaftlich oder handwerklich – was uns eint, ist die Begeisterung für die Börse!

Auch wenn wir uns mittlerweile hauptberuflich dem Trading widmen können, wir haben unsere Wurzeln nicht vergessen. Alles was wir anbieten ist auch für vollzeit Berufstätige geeignet, alles lässt sich nach Feierabend oder am Wochenende umsetzen. So ging es auch bei uns los, bevor irgendwann am Ziel waren und uns vom Hamsterrad verabschieden konnten.

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

Pressekontakt:

Freebird Capital LLC

Herr Benjamin Friedenheim

30 N Gould St Ste N 30

82801 Sheridan

fon ..: +49-15678430527

web ..: https://börsenstrategen.com/

email : info@xn--brsenstrategen-vpb.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

BBX Minerals Limited: Vierteljährlicher Tätigkeitsbericht – Juni 2022 Quantum Battery Metals wird im August ein Feldteam in die Lithiumkonzessionsgebiete entsenden