Übernahme von Privatkreditsofort.ch durch Qlipso schafft neues, leistungsstarkes Finanzvergleichsportal

Schweizer Kreditvergleichsportal wird per 1. März 2020 vom international ausgerichteten FinTech-Vergleichsportal Qlipso übernommen.

Seit einigen Tagen ist es offiziell: Am 1. März 2020 wird Qlipso neuer Eigentümer des Kreditvergleichsportals Privatkreditsofort.ch. Diese Übernahme bedeutet einen erweiterten Handlungsspielraum für das Vergleichsportal Privatkreditsofort.ch. In diesem Fall bedeutet die Übernahme durch Qlipso.com nicht das Aus und damit das Ende des jahrelang auf dem Schweizer Markt erfolgreichen Kreditvergleichsportals, sondern viel mehr neue Möglichkeiten und Vorteile für Kunden im Bereich der Kredit- und Finanzangebote. Beide Partner betonen, man begegne sich auf Augenhöhe und freue sich über die künftige Zusammenarbeit.

Zusammenschluss zweier Vergleichsportale zu einem neuen, leistungsstarken Anbieter

Die Digitalisierung schreitet auch im Bereich Angebot von Finanzprodukten unaufhaltsam voran. Nicht nur Vergleichsportale, sondern alle Anbieter, die ihren Kunden online innovative Finanzangebote offerieren, dürfen den Anschluss an die Digitalisierung im FinTech-Bereich nicht verpassen. Geschäftsführer Luca Wyss betont: „Es handelt sich vielmehr um einen Zusammenschluss zweier innovativer Unternehmen als um eine Übernahme, denn wir nutzen die Stärken beider Vergleichsportale und fassen diese zu einem neuen, leistungsstarken Anbieter zusammen.“ Die voranschreitende Digitalisierung im FinTech-Bereich war laut beider Unternehmen ein Grund für den Zusammenschluss zu einem neuen, international ausgerichteten Anbieter. Der grösste Vorteil der Kunden besteht im Vergleich internationaler Kredit- und Finanzprodukte. Der Vergleich beschränkt sich also einerseits nicht mehr ausschliesslich auf Schweizer Angebote und andererseits nicht mehr nur auf Konsumkredite. Ergänzend werden auch Smartphone Banken, Kreditkarten, Payment Apps, Bankkonten usw. unter die Lupe genommen.

Vergleichsportale als wichtiger Kompass im Dschungel der Finanzangebote

Vergleichsportale wie Privatkreditsofort.ch und Qlipso spielen für Kunden auf der Suche nach Kreditangeboten zu fairen Konditionen eine grosse Rolle. Die Angebote eines unabhängigen Online-Anbieters sind häufig deutlich günstiger und die Leistungspakete umfangreicher als die Offerten regionaler Banken, die vorzugsweise hauseigene Produkte beziehungsweise Produkte ausgesuchter Partner verkaufen. Über ein Kreditvergleichsportal haben Kunden dagegen die Möglichkeit, zahlreiche Angebote unterschiedlicher Anbieter mit nur wenigen Klicks zu vergleichen.

Ein Vergleichsportal bietet jedoch nicht nur die Möglichkeit, unterschiedliche Offerten unkompliziert miteinander zu vergleichen, sondern steht den Kunden auch als verlässlicher Partner rund um alle Fragen zum Thema Kreditvergabe zur Seite. Die Übernahme von Privatkreditsofort.ch durch Qlipso ist im Interesse beider Geschäftspartner. Die Erfahrung auf dem Schweizer Markt von Privatkreditsofort.ch in Verbindung mit der internationalen Ausrichtung von Qlipso.com schafft einen neuen, leistungsstarken Anbieter im FinTech-Bereich. „Durch die Bündelung der Kompetenzen beider Partner haben wir einen neuen, international konkurrenzfähigen Anbieter zum Vorteil unserer Kunden aufgestellt“, so Geschäftsführer Luca Wyss. Vergleichsportale sind eine wichtige Orientierungshilfe für Kunden, um sich angesichts zahlreicher Finanzangebote zurechtzufinden. Mit dem Zusammenschluss von Privatkreditsofort.ch und Qlipso zu einem innovativen leistungsstarken Anbieter bekommen Kunden die Möglichkeit, nationale und internationale Kreditangebote und Finanzprodukte wie Girokonten, Kreditkarten sowie Smartphone Banken optimal miteinander zu vergleichen.

Über Privatkreditsofort.ch

Das unabhängige Vergleichsportal agiert seit 2012 unter der URL Privatkreditsofort.ch erfolgreich auf dem Schweizer Markt. Vor der Übernahme durch Qlipso beschränkten sich die Angebote auf Konsumkredite in der Schweiz. Diese nationale Angebotsausrichtung schadete dem Vergleichsportal jedoch nicht, denn das Unternehmen punktet mit einem sehr guten Ruf bei seinen Kunden. Mit Privatkreditsofort.ch hatten Verbraucher auf der Suche nach Schweizer Kreditangeboten zu fairen Konditionen einen verlässlichen Partner an ihrer Seite. Das Unternehmen ist auf dem Schweizer Markt bestens etabliert und hat mit dieser nationalen Ausrichtung eine starke Markposition begründet, mit der es vergleichbare Mitbewerber hinter sich gelassen hat. Privatkreditsofort.ch beweist, dass ein Geschäftsmodell mit Konzentration auf den heimischen Markt auch in Zeiten der voranschreitenden Globalisierung nicht zum Nachteil sein muss. Nach der Übernahme müssen Kunden nicht auf die Erfahrung dieses etablierten Anbieters verzichten. Ganz im Gegenteil, sie können auf ein erweitertes Angebot zurückgreifen, das nicht nur den heimischen Markt abdeckt, sondern jetzt auch den Vergleich internationaler Angebote ermöglicht.

Über Qlipso

Dieses unter der URL qlipso.com erreichbare Vergleichsportal ist noch nicht solange auf dem Markt etabliert wie Privatkreditsofort.ch, sondern befindet sich in der Aufbauphase. Die Ausrichtung ist international und beinhaltet nicht nur klassische Finanzprodukte. Während Privatkreditsofort.ch insbesondere durch langjährige Erfahrung auf dem Schweizer Markt im Bereich Kreditvergleich punktet, verfügt qlipso.com über hervorragende Kenntnisse im Bereich der FinTech-Startups mit ihren bankähnlichen Angeboten und Diensten. Kunden, die bisher auf den ausgezeichneten Ruf von Privatkreditsofort.ch vertraut haben, können ohne Bedenken auch das Vergleichsangebot des neuen Anbieters in Anspruch nehmen, hinter dem professionelle Analysten für einen garantierten Mehrwert stehen.

