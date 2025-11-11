  • Umfrage von agent home zeigt: Geplante Mietpreisbremse gefährdet Angebot, Investitionen und Wohnen auf Zeit

    Die geplante Verschärfung der Mietpreisbremse, vor allem die Begrenzung des Möblierungszuschlags, stößt bei Vermietern möblierter Wohnungen auf breite Kritik. Vermieter warnen vor Investitionsstopp.

    BildDas zeigt eine aktuelle Umfrage unter 3.000 privaten Vermietern, die überwiegend möblierten Wohnraum auf Zeit anbieten – etwa für Fachkräfte, Projektmitarbeitende oder Menschen in Übergangssituationen. Die Ergebnisse der Umfrage verdeutlichen: Eine pauschale Regulierung droht das Angebot weiter zu verknappen, Investitionen zu bremsen und den Wohnungsmarkt zusätzlich zu belasten.

    Hohe Investitionen – geringe Planungssicherheit

    Ein zentrales Ergebnis der Umfrage: Die große Mehrheit der Befragten (85 Prozent) sieht ihr Vermietungsmodell durch die geplante Deckelung des Möblierungszuschlags wirtschaftlich gefährdet. Möblierte Wohnungen erfordern hohe Anfangsinvestitionen in Ausstattung, Instandhaltung, laufende Erneuerung sowie einen deutlich höheren Verwaltungs- und Serviceaufwand. Starre Obergrenzen von beispielsweise 5 Prozent des Zeitwerts pro Monat decken diese realen Kosten nach Einschätzung vieler Vermieter nicht ab.

    Rückzug aus dem Markt droht

    Ein erheblicher Teil der Befragten gibt an (73 Prozent), im Falle einer Verschärfung der Mietpreisbremse künftig nicht mehr oder deutlich weniger in Wohnimmobilien investieren zu wollen. Stattdessen würden Investitionen verschoben, reduziert oder in andere Anlageklassen bzw. ins Ausland verlagert. Mehrere Teilnehmer betonen: Ohne wirtschaftliche Tragfähigkeit werde Wohnraum entweder nicht mehr vermietet oder gar nicht erst geschaffen.

    Möblierter Wohnraum als Alternative zum Hotel

    Die Umfrage zeigt zudem, dass möblierte Wohnungen auf Zeit aus Sicht der Vermieter nicht im Wettbewerb zur klassischen, langfristigen Wohnraumvermietung stehen, sondern vielmehr eine bezahlbare Alternative zu Hotels darstellen. Gerade internationale Fachkräfte, die projektbezogen in deutschen Unternehmen tätig sind, seien auf dieses Wohnsegment angewiesen. Das Segment stellt eine unverzichtbare Ergänzung des Wohnungsmarkts dar. Eine Einschränkung dieses Angebots würde die Attraktivität des Wirtschaftsstandorts Deutschland zusätzlich schwächen.

    Differenzierung statt Pauschalregulierung

    Viele Vermieter sprechen sich ausdrücklich für Maßnahmen gegen Missbrauch aus, etwa dort, wo Möblierung gezielt zur Umgehung bestehender Regelungen eingesetzt wird. Gleichzeitig fordern sie eine klare gesetzliche Differenzierung zwischen solchen Fällen und hochwertigem, zeitlich befristetem Wohnen mit realem Zusatznutzen für Mieter. Eine undifferenzierte Regulierung treffe vor allem private Vermieter mit wenigen Objekten und begünstige langfristig große Wohnungsunternehmen.

    Fokus auf Neubau und Angebot

    Als wirksamsten Hebel zur Entlastung des Wohnungsmarkts sehen die Befragten nicht weitere Preisregulierungen, sondern den Ausbau des Wohnungsangebots. Genannt werden insbesondere schnellere Genehmigungsverfahren, reduzierte Bau- und Sanierungskosten sowie verlässliche politische Rahmenbedingungen. Die Mietpreisbremse werde von vielen als symptomorientiertes Instrument bewertet, das die strukturellen Ursachen des Wohnungsmangels nicht adressiere.

    Fazit

    Die Umfrage macht deutlich, dass eine weitere Verschärfung der Mietpreisbremse im Bereich möblierten Wohnens erhebliche Nebenwirkungen haben könnte. Die Vermieter appellieren an die Politik, Mieter- und Vermieterinteressen gleichermaßen zu berücksichtigen, Investitionen nicht zu entmutigen und differenzierte Lösungen zu entwickeln, die dem tatsächlichen Marktgeschehen gerecht werden.

    Über agent home:

    Die agent home GmbH verfügt über eine langjährige Erfahrung im Immobilienbereich. Die Geschäftsfelder des Unternehmens sind die Segmente Vermietung möblierter Wohnungen und Häuser sowie Verkauf von Wohnimmobilien. Mit derzeit über 1000 möblierten Wohnungen im Portfolio und mehr als 3000 Anfragen im Jahr ist das Unternehmen der führende Full Service-Anbieter für möbliertes Wohnen auf Zeit in der Metropolregion Stuttgart. Die Gründung erfolgte im Jahr 2010 durch Sara Basad, der heutigen Geschäftsführerin.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    agent home GmbH
    Frau Sara Basad
    Kornbergstr. 23
    70176 Stuttgart
    Deutschland

    fon ..: +49 711 945276- 10
    web ..: https://www.agenthome.de
    email : basad@agenthome.de

    Über agent home:
    Die agent home GmbH verfügt über eine langjährige Erfahrung im Immobilienbereich. Die Geschäftsfelder des Unternehmens sind die Segmente Vermietung möblierter Wohnungen und Häuser sowie Verkauf von Wohnimmobilien. Mit derzeit über 1000 möblierten Wohnungen im Portfolio und mehr als 3000 Anfragen im Jahr ist das Unternehmen der führende Full Service-Anbieter für möbliertes Wohnen auf Zeit in der Metropolregion Stuttgart. Die Gründung erfolgte im Jahr 2010 durch Sara Basad, der heutigen Geschäftsführerin.

    Pressekontakt:

    Keil Kommunikation
    Frau Catrin Keil
    Radlkoferstr. 2
    81373 München

    fon ..: 089741185495
    email : catrinkeil@keilkommunikation.com


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Mr. Lodge interpretiert mit seinem ,Bestseller Apartment‘ möbliertes Wohnen auf Zeit neu
      Mr. Lodge, der führende Anbieter von möbliertem Wohnen auf Zeit in München und Umgebung, bietet ab sofort ein neues Möblierungskonzept an, das "Mr. Lodge Bestseller Apartment"....

    2. Umfrage zeigt: Bei der Maklerprovision wird zu wenig verhandelt
      * Gesetz zur Provisionsteilung sollte mehr Wettbewerb bringen * Gruppe der Übersechzigjährigen vergleicht am wenigsten * Wicker: "Immobilienverkäufer akzeptieren unnötig hohe Gebühren."...

    3. AT&T-Umfrage zeigt: Verhalten bei der Remote-Arbeit erhöht Cybersecurity-Risiko
      - 54 Prozent der Beschäftigten nutzen Firmengeräte auch für private Zwecke - Die Nutzung reicht vom Lesen privater Nachrichten bis hin zur Vernetzung mit smarten Geräten im Haushalt...

    4. Umfrage zeigt: Neue Grundsteuerregeln zu kompliziert
      36% kennen die neuen Regeln nicht/68% finden sie kompliziert/82% erwarten höhere Kosten/Dr. Wagner: "Das Thema ist bedeutend für jeden. Grundsteuern können zu 100 Prozent auf Mieter umgelegt werden."...

    5. Industrielle Viehzucht gefährdet Klimaziele, wie bedeutsame internationale Studie zeigt
      LONDON, UK / ACCESS Newswire / 11. November 2025 / Eine neue Studie in Animals zeigte auf, dass die industrielle Viehzucht eine der mächtigsten – und dennoch beharrlich vernachlässigten –...

    6. Umfrage zeigt: Verbraucher erwarten nachhaltiges Handeln von Marken
      Manhattan Associates hat Konsumenten in Deutschland zum Thema Nachhaltigkeit befragen lassen. Die Ergebnisse zeigen: Händler müssen verstärkt nachhaltige Optionen bieten....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.