Umgeben von Edelmetallen

Edelmetalle haben Einfluss auf unsere Technologien, unseren Lebensstil, unsere Arbeitsweise und auch unsere Freizeitaktivitäten.

Ob es das Platin im Auto ist oder Gold und Silber im Handy, wir sind von Edelmetallen umgeben. In einem Handy sind rund 300 Milligramm Silber und 30 Milligramm Gold verbaut. Klingt wenig, aber bei mehr als einer Milliarde Smartphones kommt schon Einiges zusammen. So stecken in einer Tonne alter Smartphones immerhin 250 Gramm Gold. In einer Tonne Gestein finden Bergbaugesellschaften oft nur wenige Gramm. Gold punktet nun mal mit einer ausgezeichneten Korrosionsbeständigkeit und einer sehr guten Leitfähigkeit. Dies nutzt die Handyproduktion für Kontaktflächen auf der Sim-Karte oder am Akku. Gold findet sich auch in Laptops, Computern oder den Halbleitern. Schon vor langer Zeit hatte die Medizin das Gold für sich entdeckt. Paracelsus oder Hildegard von Bingen empfahlen es bisweilen. Bewiesen ist heute, dass Gold bei Gelenkerkrankungen helfen kann. Auch Silber kommt im Gesundheitsbereich wegen seiner antibakteriellen Eigenschaften zum Einsatz. Neben Schmuck, Münzen und Barren ist Silber auch in Leiterplatten verbaut, damit in Fahrzeugen, in Haushaltsgeräten, in der Photovoltaiktechnologie sowie in Schaltern und Kontakten. Auch die Fotoindustrie oder die chemische Industrie verwenden Silber und manchmal ist es in Legierungen vorhanden.

Um Gold und Silber kümmert sich beispielsweise Sierra Madre Gold and Silver – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sierra-madre-gold-silver/ – auf seinen Projekten in Mexiko. Die Mine La Guitarra erzielt bereits Einnahmen.

Rein auf Gold konzentriert sich Miata Metals – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/miata-metals-corp/ -. Das Unternehmen verfügt unter anderem über Earn-in-Optionen für den Erwerb einer Beteiligung (100 Prozent) am Goldprojekt Sela Creek in Suriname und ebenso an der Cabin Lake-Liegenschaft in British Columbia.

Palladium, ein weiteres Edelmetall, dient als Rohstoff im Automobilbereich bei Hybridfahrzeugen, in der Industrie, im Schmuckbereich und es ist natürlich im Investmentbereich vertreten. Zudem wird es in vielen Elektrogeräten eingesetzt und auch in Computern und Smartphones. Nicht minder interessant sind die Einsatzbereiche von Platin. Zu nennen wären die Katalysatoren im Automobilbereich, die Schmuckindustrie, die medizinische Industrie und nicht zu vergessen die Herstellung von Wasserstoffbatterien.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Miata Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/miata-metals-corp/ -) und Sierra Madre Gold and Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sierra-madre-gold-and-silver-ltd/ -).

