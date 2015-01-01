  • Umlaufbeschluss in Österreich: WEG-Reform digital und rechtssicher umsetzen mit prop.ID

    Die Herausforderung: Mehrheiten rechtssicher berechnen

    BildSeit der WEG-Reform 2022 in Österreich ist die Hürde für Beschlussfassungen spürbar gesunken – theoretisch. In der Praxis kämpfen viele Immobilienverwaltungen jedoch noch immer mit der komplexen Berechnung der Mehrheiten und der schriftlichen Einholung von Stimmen.

    Hausverwaltungen in Österreich profitieren mit dem KI-gestützten Tool vBeschluss von prop.ID von automatisierter Quoren-Prüfung und rechtssicherer digitaler Stimmabgabe gemäß WEG 2022.

    Die Plattform prop.ID bietet mit vBeschluss eine spezialisierte Lösung an, um den Umlaufbeschluss in Österreich gemäß der WEG-Reform digital umzusetzen.

    Die Reform hat mit der „Zustimmungsfiktion“ und den neuen Mehrheitserfordernissen (z. B. zwei Drittel der abgegebenen Stimmen, die mindestens ein Drittel aller Anteile repräsentieren) Erleichterungen geschaffen. Doch die manuelle Prüfung dieser Quoren ist fehleranfällig. prop.ID automatisiert diesen Prozess vollständig. Wer einen Umlaufbeschluss in Österreich digital umsetzen möchte, erhält durch das System eine sofortige Auswertung, ob das notwendige Quorum erreicht wurde.

    Additive Umlaufbeschlüsse als Effizienz-Turbo

    Ein besonderes Highlight für den österreichischen Markt ist die Unterstützung additiver Verfahren. Wenn in einer Eigentümerversammlung die notwendige Mehrheit knapp verfehlt wurde, ermöglicht prop.ID die nahtlose Fortführung als Umlaufbeschluss.

    „In Österreich sehen wir einen enormen Bedarf an Lösungen, die nicht nur digitalisieren, sondern die spezifischen Mehrheitsverhältnisse des österreichischen WEG im Hintergrund mitrechnen“, so das Team von prop.ID. „Unser Ziel ist es, dass der Verwalter nicht mehr mit dem Taschenrechner prüfen muss, ob ein Beschluss gültig ist.“

    Vorteile für Hausverwalter in Österreich:

    * Rechtssicherheit nach WEG 2022: Berücksichtigung der spezifischen österreichischen Mehrheitserfordernisse.
    * Digitale Zustimmungsfiktion: Rechtssichere Dokumentation der Stimmenflüsse.
    * Zeitersparnis: Wegfall des postalischen Versands von Stimmzetteln durch Nutzung der Textform.
    * Einfache Handhabung: Eigentümer können via Handy oder PC ohne komplizierte Registrierung abstimmen.

    Innovation gegen den Verwaltungsaufwand

    Die Digitalisierung des Umlaufbeschlusses in Österreich ist für moderne Verwaltungen kein „Nice-to-have“ mehr, sondern eine wirtschaftliche Notwendigkeit. prop.ID reduziert die Durchlaufzeiten von Beschlüssen von mehreren Wochen auf wenige Tage und entlastet die Mitarbeiter spürbar von administrativen Routinetätigkeiten.

    Österreichische Hausverwalter und Immobilien-Treuhänder können eine kostenlose Online-Demo vereinbaren, um die Plattform auf ihre spezifischen Anforderungen zu testen.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    prop.ID GmbH
    Herr Alexander Schuch
    Sternwartestr. 39
    1180 Wien
    Österreich

    fon ..: +43 670 4073684
    web ..: https://www.prop.id
    email : pr@prop.id

    prop.ID ist der führende Anbieter digitaler Lösungen für die moderne Hausverwaltung. Mit vBeschluss und weiteren Tools unterstützen wir Hausverwaltungen bei der Automatisierung von Prozessen – für mehr Effizienz, Compliance und Zufriedenheit bei Eigentümern.

