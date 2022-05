Unabhängigkeit von russischem Gas und Öl wird Folgen haben

Die Energiepreise sind auf Rekordhöhen gestiegen. Dies könnte bestimmte Rohstoffe preislich beflügeln.

Erst die wirtschaftliche Erholung nach der Pandemie, dann Russlands Invasion in der Ukraine, die Welt ist nicht mehr, wie sie noch vor einigen Jahren war. Wer an Rohstoffen interessiert ist, der schaut auf die möglichen Folgen. Abhängigkeiten sind nicht mehr gefragt, im Gegenteil. Sichere, bezahlbare und saubere Energie ist jetzt gefragt. Damit rückt Wasserstoff wieder mehr in den Fokus. Denn grüner Wasserstoff könnte viel von dem russischen Gas ersetzen. Die britische Regierung hat ihre „British Energy Security Strategy“ enthüllt. Damit sollen teure fossile Brennstoffe auf das Abstellgleis geschoben werden und Energiesicherheit langfristig anders erreicht werden. Das Strategie-Papier der britischen Regierung setzt auch auf den Ausbau der Produktionskapazitäten für kohlenstoffarmen Wasserstoff.

Um den emissionsfreien und nachhaltigen Kraftstoff grüner Wasserstoff zu produzieren, hergestellt aus Wind- und Solarenergie, braucht es Platin. Das Platin in Verbindung mit Iridium, wird als Katalysator in Protonenaustauschmembranen verwendet. Auch die EU strebt nach grünem Wasserstoff. Der Bedarf nach Platin könnte also signifikant anwachsen. Platin wird beispielsweise von Sibanye-Stillwater – https://www.youtube.com/watch?v=rYg72w8stHA – produziert. Platin und Palladium kommen aus Sibanye-Stillwaters Projekten in Nordamerika, Südafrika und Simbabwe. Nebenbei ist die Gesellschaft auch ein großer Goldproduzent.

Die Energiezukunft wird auch Silber brauchen, und zwar nicht wenig, denn Silber ist nicht nur in der Photovoltaikbranche wichtig. Laut dem Silver Institute stieg die Verwendung von Silber in der Photovoltaik 2021 um 13 Prozent auf 113,7 Millionen Unzen, da die weltweiten Solarinstallationen zunahmen. Silber gehört zu den Metallen der Zukunft, damit auch Silbergesellschaften wie etwa MAG Silver – https://www.youtube.com/watch?v=y-fKH2GW0x0 -. Zusammen mit dem Partner Fresnillo wird Silber auf dem Juanicipio-Projekt in Mexiko produziert. Für MAG Silver bedeutete das im ersten Quartal 2022 mehr als eine Million Unzen Silber und gut 2.500 Unzen Gold.

