Unheiliges Leben – Girl on Girl – Dritter Band der spannenden Romanreihe

Heimtückische Morde, Eifersucht, Fetische, Macht und Geld sind nur einige der Zutaten in Udo Meeßens neustem Werk „Unheiliges Leben – Girl on Girl“.

Der dritte Sammelband der Reihe „Unheiliges Leben“ beinhaltet das Buch „Geraldine der Sturm“ und alle sieben bislang publizierten Bände der Reihe „Girl on Girl“ aus der Feder des Autors. Allen Hauptdarstellerinnen dieser Bücher ist gemein, dass sie vom Leben gebeutelt wurden, unter ihren Eltern, ungünstigen Umständen, Missbrauch oder Demütigung litten und eigentlich kaum mehr eine Chance im Leben gehabt hätten. Dann aber geraten die Protagonistinnen der Reihe „Girl on Girl“ an die Firma Shark Video Productions, welche unter anderem die Sparte „Girl on Girl“, in welcher nur Lesben-Szenen produziert werden, unterhält. Sie lassen sich auf das Geschäft ein und steigen zu Superstars auf. Sie genießen hohes Ansehen, feiern Erfolge und schwimmen im Geld. Sie erobern zudem mit entschärften, für das breite Publikum zurecht geschnittenen, Fassungen ihrer Werke die Fernseh- und Kino-Welt bis hin zur Krönung in Los Angeles, wo nicht wenige von ihnen zu Oscar-Preisträgerinnen gekürt werden.

Aber die Protagonisten der Geschichte in „Unheiliges Leben – Girl on Girl“ von Udo Meeßen alle haben noch eine weitere Gemeinsamkeit: Jemand hasst sie abgrundtief, trachtet danach, sie zu zerstören, ihnen die Lebenslust zu rauben und beginnt in ihrem Umfeld brutal zu morden. Die Motive sind vielfältig, die Methoden gleichfalls und die mit den Morden betrauten Ermittler müssen immer wieder um die Ecke denken, um dem Morden ein Ende setzen zu können. Ausgelebte Fetische, abgrundtiefe Liebe und brutale, heimtückische Morde prägen die Leben der Protagonistinnen dieser Romane, welche sicher nichts für Kinder, Heranwachsende oder zart Besaitete sind.

„Unheiliges Leben“ von Udo Meeßen ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-37373-0 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

