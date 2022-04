Unsere NEUE WELT – QFS, Freie Energie, Quanten-Heilung und mehr

Unsere Erde ist ein wahres Paradies für HerzMenschen: Das Ende der dunklen Regimes, des Deep State, der Anfang der Neuen Welt ohne Diktatur, Profitgier und bösen Mächte. Frieden und Liebe wird sein.

Die Wahrheit kommt ans Licht: Die Rothschild-Fraktion, bekannt als „Deep State“, hat die Regierungen der Welt und bis zuletzt in der Europäischen Union kontrolliert, biologische und chemische Waffen hergestellt, Geldwäsche betrieben, weltweit Computer gehackt, Menschen-Handel, Pädophilie sowie die Gefangennahme von unschuldigen Menschen für satanische Rituale vorgenommen und über massive Propaganda in sämtlichen Medien die Menschheit belogen und betrogen. Jetzt ist die Zeit, dass die Menschen endlich aufwachen und so ihre wahre Welt einfordern: in Frieden und Freiheit, mit rechtschaffenen Führungskräften, mit echten Menschenrechten und Gesetzen. Eine wohlwollende Gesellschaft wird den Planeten mit ihrer Liebe zum Leben in ein wahres Paradies verwandeln. Den Anfang zu dieser großartigen Wandlung der Welt macht das Quanten-Finanz-System (QFS), gefolgt von der Freien Energie und der Quanten-Heilung. Die Menschheit wird in Respekt zueinander in einer bunten Welt der Vielfalt, einer gesunden und wunderschönen Umwelt in Freundlichkeit und Liebe miteinander leben. Die wahre Macht der Menschen liegt in der Liebe, die den Schwachen stärkt und den Gewaltigen besänftigt. Wenn die Menschen dies erkennen, dann wird diese Welt sich mit einem (Erden)Ruck (sonnen)blitzartig in die Neue Welt transformieren.

Oxy Wunder Medizin und Quanten-Heilung

Nikola Tesla war ein Pionier in Sachen Physik und Energietechnik: er war der Entdecker der Freien Energie und der Quanten-Heilung mittels der Frequenztherapie. In ihrem Bestseller DIE OXY WUNDER MEDIZIN erklärt die Autorin Vanessa Halen die Hochfrequenz-Technik zur Heilung aller Krankheiten von A bis Z. Mit einem preiswerten HF-Stab kann sich jeder ganz einfach und schnell selbst behandeln und so seine gesundheitlichen Beschwerden heilen. Ein HF-Stab kostet nicht mehr als ein guter Haarfön und sollte deshalb in keinem Haushalt fehlen. Wer wahre Heilung am eigenen Leib erleben möchte, der sollte sich mit einem Hochfrequenz-Gerät selbst heilen – und nicht auf die Lügen von Big-Pharma oder der Fake-Schulmedizin hereinfallen. Wer die Wahrheit kennt, der kennt das Leben ohne Leiden – in Freiheit und Lebensfreude.

Hier kann man DIE OXY WUNDER MEDIZIN kostenlos probelesen und bestellen:

https://www.bod.de/buchshop/die-oxy-wunder-medizin-vanessa-halen-9783735778093

MedBetten kommen – der Artikel von Vanessa Halen gehört zu den meist gelesenen auf openPR in Gesundheit & Medizin:

https://www.openpr.de/news/1218473/MedBetten-kommen-Neue-Frequenz-Medizin-heilt-alle-Krankheiten.html

Weitere Informationen über die wundervolle HF-Therapie, das neue YOUniverse Project sowie kostenlose Leseproben und Gratis eBooks, außergewöhnliche Tipps und Rezepte rund um die Themen Gesundheit, Schönheit und Wohlbefinden stellt die Autorin Vanessa Halen auf ihrer Homepage zur Verfügung:

http://www.wellness-infoseite.de

Die OXY WUNDER MEDIZIN – Anwendungen von A-Z in Gesundheit, Schönheit und Wellness

Der BoD-Bestseller von Vanessa Halen

ISBN 978-3-7357-7809-3

96 Seiten – 12,90 Euro

Verlag:

Books on Demand

In de Tarpen 42

22848 Norderstedt

Telefon: 040-534335-0

Rezensionsexemplar: presse@bod.de

Kontakt und Presseanfragen: info@wellness-infoseite.de

Vanessa Halen ist passionierte Expertin in Sachen Gesundheit, Schönheit und Wellness. In den vergangenen 30 Jahren lernte sie zahlreiche Heilmethoden aus der Medizin und Naturheilkunde kennen. In ihren Ratgebern erklärt sie die besten und erfolgreichsten Methoden, die sie persönlich ausführlich getestet und für besonders wirksam befunden hat. Ihre aktuellen Bücher und Bestseller bei BoD:

Ein neues Leben (ISBN 3-89811-731-6)

BioAging (ISBN 3-8311-4572-5)

Die neuen Schlank-Pusher (ISBN 3-8334-1473-1)

CyberBeauty (ISBN 3-8334-5295-1)

Die neuen Schönmacher (ISBN 978-3-8370-5406-4)

Die Jungmacher (ISBN 978-3-8391-8644-2)

Vorsicht, Arzt! (ISBN 978-3-8448-1910-6)

Die Oxy Wunder Medizin (ISBN 978-3-7357-7809-3)

Die total verrückte Entführung in das Jahr 2256 (ISBN 978-3-7386-2591-2)

Schlank Mixer (ISBN 978-3-7412-2820-9)

Hautsache schön (ISBN 978-3-7528-4299-9)

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PR-Info

Frau Vanessa Halen

c/o In de Tarpen 42

22848 Norderstedt

Deutschland

fon ..: 040-534335-0

web ..: https://www.bod.de/buchshop/hautsache-schoen-vanessa-halen-9783752842999

email : info@wellness-infoseite.de

