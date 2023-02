Unserer umweltfreundlichen EDV und IT Entsorgung Erftstadt können Sie vertrauen

Wir bieten unseren Kunden Service und das in Sachen Computer Entsorgung. Wir bieten unseren Service kostenfrei und ausgerichtet auf die Umwelt an.

Viele Unternehmen kennen die Problematik, dass alte Geräte durch neue ausgetauscht werden. Man überlegt dann lange, was mit den alten Gerätschaften passieren soll und meist werden diese zwischengelagert und oft auch vergessen. Wenn Sie sich von diesen Geräten trennen wollen, ob nun PCs, Drucker, Server, Kabel oder anderes, können Sie sich an uns wenden. Unsere kostenlose Computer Entsorgung in Erftstadt und vielen anderen Städten von Deutschland, richtet sich vor allem an Unternehmen. Wir kommen zu Ihnen, holen die Geräte kostenfrei im Erdgeschoss ab und kümmern uns dann um das Recycling und die Wiederverwertung. Da wir damit Geld verdienen, ist unser Dienst kostenlos. Wenn Sie auch die Datenvernichtung wünschen, kümmern wir uns gerne darum. Wir arbeiten mit einer professionellen Software und vernichten Daten nach Din Norm 66399 Stufe H3. Also absolut datenschutzkonform, niemand wird die Daten wiederherstellen können, dies werden wir Ihnen auch gerne mit einem Zertifikat bestätigen.

Unsere IT und EDV Entsorgung in Erftstadt kann glänzen. Denn wir haben noch ein wenig mehr zu bieten, wenn es um Nachhaltigkeit und Natur geht. Wir lassen nämlich einmal im Jahr Bäume pflanzen und zwar einen Baum für jedes 100. Gerät, dass wir abholen. Sie können uns somit bei dieser Mission unterstützen und ein Teil von dem Ganzen werden. Kontaktieren Sie uns und teilen Sie uns mit, wie viele Geräte wir bei Ihnen abholen sollen. Schon bekommen Sie einen Termin von uns geboten. So leicht ist es, etwas für die Umwelt zu tun und sich doch von Computer Schrott zu befreien. Probieren Sie es aus!

