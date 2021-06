Unternehmensupdate zu Wachstum von Online-Verkäufen und in Handelskanälen in den USA

– Pflanzliche vollwertige Kleinkindnahrung von Else ist jetzt im Sortiment von über 900 Verkaufsstellen aufgenommen und derzeit in über 600 Verkaufsstellen käuflich erhältlich. Verkaufsstellen sind unter anderem Sprouts Farmers Market, Big-Y, Raleys, Natural Grocers, AFS, Haggen, PCC, Mother’s Markets und Dutzende unabhängige Geschäfte.

– Else ist online bei iHerb (in den USA, Kanada und etwa weiteren 180 Ländern), Thrive Market, amazon.com und elsenutrition.com erhältlich.

– Else steht derzeit in Verhandlungen mit weiteren Handelsketten mit mehr als 5000 Verkaufsstellen und anderen beliebten Online-Kaufplattformen.

VANCOUVER, BC, 23. Juni 2021 – ELSE NUTRITION HOLDINGS INC. (BABY.V) (BABYF) (0YL.F) (Else oder das Unternehmen), das auf pflanzliche Baby-, Kleinkind- und Kindernahrung spezialisierte Unternehmen (elsenutrition.com/) freut sich, hohe Marktdurchdringung und Verkaufswachstum in Online- und Handelskanälen bekanntzugeben.

Produkteinführung in den USA:

Seit Februar 2021 wird die pflanzliche vollwertige Kleinkindnahrung von Else in Sprouts Farmers Markets (350 Verkaufsstellen) vertrieben, und der Vertrieb wurde auf mehrere andere Lebensmittelhändler und unabhängige Handelsketten einschließlich Big-Y (71 große Lebensmittelläden), Raleys (126 Verkaufsstellen), Natural Grocers (159 Verkaufsstellen), AFS (32 Verkaufsstellen + 300 potenzielle Verkaufsstellen) und andere erweitert. Else ist derzeit im Sortiment von über 900 Läden aufgenommen und in den Regalen von mehr als 600 dieser Läden erhältlich. Die Belieferung der restlichen Läden erfolgt nach und nach. Der sogenannte Key Performance Indicator UPSPW (Units per Store per Week/Einheiten pro Geschäft pro Woche) wächst ständig um durchschnittlich 35 % pro Monat.

Else nahm zwei der größten nordamerikanischen Vertriebsunternehmen im Bereich Natürliche Nahrungsmittel, UNFI und KeHE Distributors, an Bord. Gemeinsam decken Sie den Großteil des Handelsmarktes in den USA ab. Bisher öffneten sie gemeinsam 14 ihrer Vertriebszentren zur Lieferung von Produkten an Handelsketten in den USA.

Else und seine Handelsvermittler, unterstützt von seinen Vertriebspartnern, stehen mit vielen weiteren großen, kleinen und unabhängigen Handelsketten in den Bereichen Natürliche Nahrungsmittel, Lebensmittel und Drogerien, die gemeinsam mehr als 5000 Verkaufsstellen umfassen, in Verhandlungen.

Else führte sein erstes Produkt online auf www.elsenutrition.com im August 2020 und Ende September auf amazon.com im Markt ein. Die ersten Online-Verkäufe durch diese zwei Kanäle deuten auf ein gutes Wachstum hin, mit mehr als 20 % pro Monat, und es wird erwartet, dass sich dieses Wachstum mit der Einführung weiterer Produkte in diesen Kanälen noch beschleunigt. Nach den bisherigen Verkaufsdaten verdoppeln sich die monatlichen Verkaufszahlen von Else auf amazon.com alle 3 – 4 Monate.

Das Unternehmen plant Produkte auf weiteren führenden Online-Plattformen in den kommenden Monaten einzuführen. Else ist derzeit auf iHerb, einer internationalen Online-Kaufplattform (in den USA, Kanada und 180 internationalen Märkten) und auf Thrive Markets, einer führenden US-amerikanischen Online-Plattform mit mehr als 500.000 Abonnenten, käuflich erhältlich.

Kürzlich, im Juni 2021, führte Else eine neue Produktlinie – die erste pflanzenbasierende Vollwertnahrung für Kinder ab 3 Jahren – im Markt ein. Dieses Produkt ist zunächst in den Geschmacksrichtungen Vanille und Schokolade, in 16 oz-Pulverdosen erhältlich. Weitere Geschmacksrichtungen sind in der Zukunft geplant. Die neue Produktlinie bietet eine bessere, köstliche pflanzliche Alternative mit geringem Zuckergehalt zu Kuhmilch und Soja-Produkten, die derzeit im Markt erhältlich sind.

Im zweiten Halbjahr 2021 plant Else die Einführung einer Serie pflanzlicher Nahrungsergänzungsprodukte in mehreren Geschmacksrichtungen für Babys ab einem Alter von 6 Monaten. Anfang 2022 plant das Unternehmen die Einführung flüssiger, RTD-Versionen (Ready-to-drink – trinkfertig) seiner Vollnahrungsprodukte für Kinder.

Mit der Einführung weiterer Artikel (SKUs) wächst Elses Produktsortiment weiter, und es wird erwartet, dass der Vertrieb in allen Kanälen noch schneller voranschreitet. Diese Produkte (in verschiedenen SKUs und leichten Variationen) werden in den USA, Kanada, Europa und in anderen potenziellen Märkten vertrieben werden.

Pläne zur internationalen Markteinführung von Produkten

Das Unternehmen plant die baldige Einführung gesetzeskonformer Produkte zum Vertrieb in Kanada, der in diesem Sommer online und später in Verkaufsstellen beginnen soll.

Mit der Entwicklung einer der europäischen Richtlinie entsprechenden Produktserie macht Else gute Fortschritte in einer Vertriebsvereinbarung für Frankreich mit H&H Group, einem strategischen Anleger in Else. Außerdem steht das Unternehmen in Verhandlungen mit H&H Group zum potenziellen Vertrieb seiner Produktserie in China mit Hilfe der grenzüberschreitenden China-Plattform von H&H. Im Rahmen seiner internationalen Expansion plant Else den Beginn der Einführung seines Produktsortiments in Europa im 1. Quartal 2022.

Marketing:

Das Unternehmen treibt Kundenbewusstsein, Umwandlung und Verkaufszahlen weiter voran durch:

– Wichtige und zielgerichtete Partnerschaften mit Einflussnehmern, wie z.B. integrierten Programmen mit Alicia Silverstone (vegan-lebende Mutter und Schauspielerin), Hilaria Baldwin (vegan-lebende Mutter und prominente Einflussnehmerin) und Jade Roper Tolbert und Ali Fedotowsky, beide bekannt aus der ABC-Hit Show The Bachelorette.

– Aktivitäten mit Einflussnehmern in Verkaufsstellen zur Verkaufsunterstützung

– Erweiterung der Anhängerschaft der Instagram-Seite des Unternehmens auf mehr als 12.000 ausgesprochen aktive und treue Markenanhänger.

– Große Werbekampagnen auf Social Media sowie die Einführung einer Streaming-/Fernsehkampagne (mehr als 5 Millionen Impressions).

– Einführung eines Schaufensters der Marke Else auf Amazon.com.

– Wichtige PR-Aktionen, einschließlich: eine eigene Live-Serie auf Instagram mit Gesprächen zwischen Ernährungsexperten und Prominenten über Erziehung im Bereich pflanzliche Ernährung, die zu über 560.000 Uniqe-Impressions führte; Markenpartnerschaften mit ECOS, einem Unternehmen, das umweltsichere Reinigungsprodukte entwickelt.

– Gezielte Online-Kampagnen zur Unterstützung der Einführung von Else-Nahrungsprodukten in unterschiedlichen Verkaufsstellen.

– Ausprobieren örtlicher Fernsehwerbungen als Ergänzung zum Marketingmix, wo dies geeignet erscheint.

– Einführung eines umfangreichen, auf Krankenpflegepersonal zugeschnittenen Health Care Practitioner (HCP)-Marketingprogramms.

Produktion:

Das Unternehmen führte seinen siebten kommerziellen Produktionslauf seit Juli 2019 durch und baute erfolgreich einen Warenbestand für Online-Bestellungen und die Ausweitung von Verkaufsstellen im US-Markt und darüber hinaus auf.

In den letzten paar Monaten haben wir unser Produktionsverfahren und die Produktqualität verbessert und produzieren konsistent ein qualitativ hochwertiges und gut auflösendes schmackhaftes Produkt, erklärte Frau Hamutal Yitzhak, CEO und Mitbegründerin von Else. Unsere Produkte für Kinder können leicht in einer Tasse oder einem Mixbecher mit kaltem Wasser zubereitet werden. Das ist etwas, was sowohl Kinder als auch Eltern lieben und schätzen, fügte sie hinzu.

Medizinisches Marketing und wissenschaftliche Angelegenheiten:

Das Unternehmen entwickelt derzeit einen medizinischen Marketingplan für Krankenpflegepersonal und baut ein US-amerikanisches Verkaufs- und Marketingteam für den medizinischen Bereich auf sowie eine neue, auf die medizinische Gemeinschaft abzielende Website.

Das Unternehmen führt mehrere klinische Studien durch, um wissenschaftlich zu beweisen, dass seine Produktlinie wachstumsfördernd ist und von kleinen Kindern und Kindern mit unterschiedlichen Gesundheitsproblemen gut vertragen wird. Das Unternehmen schließt die Entwicklung von Protokollen für eine Wachstumsstudie bei gesunden Kleinkindern und für eine Hypoallergenitätsstudie unter Kleinkindern mit Kuhmilchallergien ab.

Über Else Nutrition Holdings Inc.

Else Nutrition GH Ltd. ist ein in Israel ansässiges Nahrungsmittel- und Ernährungsunternehmen, das sich auf die Entwicklung von innovativen, gesunden und pflanzlichen Lebensmittel- und Nahrungsprodukten für Babys, Kleinkinder, Kinder und Erwachsene spezialisiert hat. Die revolutionäre, pflanzliche und sojafreie Rezeptur des Unternehmens ist eine gesunde Alternative zu herkömmlichen Milcherzeugnissen. Else Nutrition (vormals INDI) wurde im Jahr 2017 anlässlich des Global Food Innovation Summit in Mailand mit dem Best Health and Diet Solutions Award ausgezeichnet. Die Holdingfirma Else Nutrition Holdings Inc. ist ein börsennotiertes Unternehmen, das an der Börse TSX Venture Exchange unter dem Börsensymbol BABY notiert und zusätzlich im QX-Segment des OTC-Markts in den USA unter dem Börsensymbol BABYF sowie an der Börse in Frankfurt unter dem Börsensymbol 0YL gelistet ist. Zum Führungsteam von Else zählen Spitzenkräfte aus führenden Unternehmen für Babynahrung. Viele der Mitglieder des Else-Beirats bekleideten zuvor Führungspositionen bei Firmen wie Mead Johnson, Abbott Nutrition, Plum Organics sowie führenden Gesellschaften für Babynahrung. Einige von ihnen sind derzeit in verschiedenen Funktionen in führenden Medizinzentren und wissenschaftlichen Einrichtungen wie dem Boston Childrens Hospital, Pediatrics der Harvard Medical School in den Vereinigten Staaten, der Universität Tel Aviv, dem Schneider Childrens Medical Center of Israel, dem Rambam Medical Center und dem Technion in Israel sowie dem Universitätskrankenhaus Brüssel in Belgien beschäftigt.

Nähere Informationen erhalten Sie auf der Webseite elsenutrition.com oder über @elsenutrition auf Facebook und Instagram.

Für weiterführende Informationen kontaktieren Sie bitte:

Erin Jundef

Brilliant PR

erinj@brilliantprm.com

Frau Hamutal Yitzhak, CEO, Gründungsmitglied & Director

ELSE Nutrition Holdings Inc.

E: hamutaly@elsenutrition.com

Tel.: +972(0)3-6445095

Sokhie Puar, Director von Else Nutrition

E-Mail: sokhiep@elsenutrition.com

Tel.: 604-603-7787

Kontakt für Anleger in den USA

Lytham Partners, LLC

Herr Ben Shamsian

New York | Phoenix

E: shamsian@lythampartners.com

T: 646-829-9701

TSX Venture Exchange

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Vorsorgliche Hinweise bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze zu werten sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch Wörter wie wird oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen bezüglich der voraussichtlichen Termine für die Einreichung der Finanzdokumente des Unternehmens. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln aktuelle Schätzungen, Überzeugungen und Annahmen des Managements wider, die von aktuellen Bedingungen und erwarteten zukünftigen Entwicklungen sowie auf anderen Faktoren basieren, die das Management unter den gegebenen Umständen für angemessen hält. Es kann nicht versichert werden, dass sich das Vorangegangene als richtig erweisen wird. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung gehen unter anderem von der Erwartung aus, dass es aufgrund von COVID 19 zu keinen Unterbrechungen oder Ausfällen in der Lieferkette kommt und dass der Herstellungs-, Vermittlungs- und Lieferlogistikvertrag mit dem Unternehmen nicht aufgelöst wird. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den Schätzungen, Ansichten und Annahmen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Die Leser werden davor gewarnt, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur die Erwartungen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung widerspiegeln. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu korrigieren bzw. zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

