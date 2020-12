Unternehmer Deines Business Ecosystems – Inspirierender Pulsgeber für nachhaltige Veränderung

Uwe Klaus Hotz stellt in „Unternehmer Deines Business Ecosystems“ die persönliche Initiative und Möglichkeiten zur Entwicklung der eigenen Kompetenzen in den Mittelpunkt.

Unternehmertum im digitalen Zeitalter ist komplexer und anspruchsvoller geworden. Business Ecosystems gewinnen rasant an Bedeutung. Ihr Ziel ist es, Netzwerke über Industriegrenzen hinweg zu knüpfen und damit nachhaltigen Mehrwert zu erzeugen. Ecosystems eröffnen sowohl etablierten Mittelständlern als auch Start-ups und Selbstständigen neue Perspektiven und Wertschöpfungspotenziale. Uwe Klaus Hotz skizziert in „Unternehmer Deines Business Ecosystems“ Beispiele dieser Netzwerke. Er zeigt deren Mechanismen und Vorteile für Selbstständige, Unternehmer und Gründer, aber auch für jeden einzelnen Mitarbeiter auf. Die persönliche Initiative und Möglichkeiten zur Entwicklung der eigenen Kompetenzen stehen im Mittelpunkt. Die Fragen, wie solche Netzwerke gegenwärtige Krisenmuster überwinden können und welche gesamtwirtschaftlichen Impulse von Nöten sind, bilden den Rahmen des Buchs.

Der praxis-, lösungsorientierte und persönliche Blick des Buchs „Unternehmer Deines Business Ecosystems“ von Uwe Klaus Hotz auf die Welt des Unternehmertums und der Business Ecosystems macht das Buch für all jene lesenswert, die ihre Kompetenzen in der digitalisierten Welt von morgen ausbauen möchten, um Nachhaltigkeit, Kooperation und Ko-Kreation konkret zu leben. Die Themen werden auf professionelle, aber trotzdem verständliche Weise vermittelt, so dass dieses Wissen direkt in den eigenen Unternehmens-Alltag eingebaut werden kann.

„Unternehmer Deines Business Ecosystems“ von Uwe Klaus Hotz ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-17089-6 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

