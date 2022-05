Uran und der Russland-Ukraine-Krieg

Das europäische Parlament hat sich für ein Embargo für russische Importe auch von Uran ausgesprochen.

Sollte es zu einem Embargo gegen Russland kommen, so beinhaltet dies auch russische Uranlieferungen für Kernkraftwerke in der EU. Dabei handelt es sich um rund 20 Prozent des Urans der Mitgliedstaaten der EU. Auch verfügt Russland über die größte Anreicherungskapazität weltweit. In den USA haben US-Senatoren einen Gesetzesentwurf zu einem potenziellen Verbot russischer Uranimporte eingebracht. Noch ist es nicht so weit, aber vermutlich ist dies eher eine Frage der Zeit. Da ist es klar, dass Versorgungsunternehmen versuchen ihre Abhängigkeit von Russland zu verringern. Uran aus dem Westen ist also ein gefragter Rohstoff.

Ein weiterer Punkt, der die Urannachfrage und damit auch die Preise antreiben kann, ist die globale Energiekrise. Und wird Öl und Gas aus Russland nicht mehr importiert, so könnte dies der Atomkraft zusätzliche Attraktivität verleihen und so für einen höheren Anteil im Energiemix sorgen. Verschiedene Länder haben bereits reagiert, so hat Frankreich den Bau von mindestens sechs neuen Kernreaktoren angekündigt. Belgien hat die Verlängerung der Lebensdauer für zwei vorhandene Reaktoren genehmigt. In den USA hat der US-Präsident Joe Biden ein Sechs-Milliarden-Dollar-Programm zur Unterstützung der Atomenergie in Aussicht gestellt. Aus Südkorea ist zu hören, dass der Ausstieg aus der Atomenergie nochmal überdacht wird. Stattdessen wolle man Investitionen ankurbeln. Da könnte jetzt die beste Zeit sein auf Urangesellschaften wie IsoEnergy oder Consolidated Uranium zu setzen.

Consolidated Uranium – https://www.youtube.com/watch?v=M9G_h_6RzJk – besitzt Uranprojekte in Australien, Argentinien, Kanada sowie eine Reihe von genehmigten und früher produzierenden Minen in Utah und Colorado.

IsoEnergy – https://www.youtube.com/watch?v=mdKDT8iHMrQ – ist im Athabascabecken in Saskatchewan aktiv. Besonders aussichtsreich ist dabei die Laroque-East-Liegenschaft.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von IsoEnergy (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/iso-energy-ltd/ -) und Consolidated Uranium (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/consolidated-uranium-inc/ -).

