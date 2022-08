Uranaktien boomen

Energie aus Atomkraftwerken ist wieder gefragt. Uran und Uranaktien erleben ein grandioses Comeback.

Allen Atomgegnern zum Trotz, Atomenergie und damit Uran sind wieder salonfähig. Und sie sind notwendig, um die Energiewende zu schaffen und eine ausreichende Versorgung mit Energie zu gewährleisten. Die Uranpreise könnten also steil nach oben gehen, denn es wird im laufenden Jahr mit einem deutlichen Angebotsdefizit gerechnet. Die Nachfrage nach Uran wird wohl der Uranproduktion hinterherlaufen. Zu sehen ist dies bereits am Preis von Uran und ebenso bei vielen Urangesellschaften. Neue Kernkraftwerke werden fast überall auf der Erde gebaut und geplant. Manches Land, wie etwa Polen, will von Kohle- auf Kernkraftwerke umstellen. Auch ist die Zahl der Gesellschaften, die Uran herstellen können, sehr klein.

Die Welt spricht von der Energiekrise und so streben die Länder danach sich ausreichend mit Uran zu versorgen, möglichst aus heimischer Produktion, denn Abhängigkeiten sind seit dem Russland-Ukraine-Krieg nicht mehr erwünscht. In den USA könnte daher Uranium Energy – https://youtu.be/v32zPbx-8Tc – zu den großen Gewinnern dieser Entwicklung gehören. In Nord- und Südamerika hat sich das Unternehmen ein beachtliches Portfolio von Uranprojekten aufgebaut, die zum Teil produktionsbereit und zugelassen sind, also jederzeit an den Start gehen können.

Im für Uran-Interessierte bestens bekannten Athabascabecken in Saskatchewan hat sich beispielsweise IsoEnergy – https://youtu.be/SWBW0UIhk3Y – hervorragende Urangebiete gesichert. Dies zeigt etwa die Mineralressourcenschätzung für die hochgradige Hurricane-Liegenschaft. Für Uraninvestments sprechen auch die Aktivitäten von Börsen-Schwergewichten wie Warren Buffet oder Bill Gates. Zusammen wollen sie den Klimawandel bekämpfen und hunderte von Atomkraftwerken auf den Weg bringen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Uranium Uranium (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-energy-corp/ -) und IsoEnergy (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/iso-energy-ltd/ -).

