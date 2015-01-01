URBSCHEIT erweitert Sortiment: Multischäler als praktischer Küchenhelfer für Obst, Gemüse und mehr

URBSCHEIT baut sein Angebot im Bereich Küchenzubehör weiter aus und bietet ab sofort einen Multischäler an.

Das Unternehmen URBSCHEIT erweitert sein Angebot im Bereich Küchenzubehör und bietet ab sofort einen neuen Multischäler für den täglichen Einsatz in der Küche an. Mit dieser Sortimentsergänzung reagiert URBSCHEIT auf die steigende Nachfrage nach funktionalen und vielseitig einsetzbaren Küchenhelfern.

Der Multischäler wurde für das Schälen von Obst und Gemüse konzipiert und kann in unterschiedlichen Bereichen der Lebensmittelvorbereitung eingesetzt werden. Durch seine kompakte Form eignet sich das Produkt sowohl für kleine als auch für umfangreicher ausgestattete Küchen.

Im Fokus steht eine möglichst einfache und alltagstaugliche Anwendung. Damit richtet sich das Produkt an private Haushalte ebenso wie an Nutzerinnen und Nutzer, die regelmäßig frische Zutaten verarbeiten. Der Multischäler ergänzt das bestehende Sortiment an Küchenutensilien von URBSCHEIT und erweitert die Auswahl im Bereich praktischer Alltagshelfer.

„Mit der Erweiterung unseres Sortiments im Bereich Küchenhelfer möchten wir unser Angebot gezielt ausbauen und unseren Kundinnen und Kunden weitere praktische Produkte für den Küchenalltag anbieten“, teilt das Unternehmen mit.

Der Multischäler ist ab sofort im Onlineshop von URBSCHEIT erhältlich: Zum Multischäler

Über URBSCHEIT

URBSCHEIT bietet ein wachsendes Sortiment an Produkten für den täglichen Gebrauch. Der Fokus liegt auf funktionalen Lösungen in den Bereichen Küchenhelfer, Küchenzubehör und praktische Alltagsprodukte.

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Urbscheit

Herr Matthias Urbscheit

Hoffeldstr. 49

40721 Hilden

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