UWANT bringt Y100 Steam & D500 auf den Markt: Neudefinition der ganzheitlichen Haushaltsreinigung
UWANT, die Marke für intelligente Reinigungslösungen, stellt offiziell die Textil-Dampfreiniger Y100 Steam und den präzisen Bodenreiniger D500 vor.
Durch die koordinierte Produktinnovation für die beiden zentralen Anwendungsszenarien Boden und Textilien verfolgt die Marke das Ziel, eine Komplettlösung zur Entfernung verschiedenster trockener und nasser Verschmutzungen auf Textilien und Böden zu bieten und den Nutzerinnen und Nutzern ein umfassendes System für die Reinigung des gesamten Haushalts bereitzustellen.
Der Y100 Steam wurde speziell für die textile Ganzhausreinigung entwickelt und bewältigt mühelos unterschiedlichste Oberflächen – von Sofas, Teppichen und Matratzen bis hin zu Sneakern, Glasflächen und Autositzen. Durch die Kombination aus Kalt- und Heißwasserspülung, hochtemperaturiger Dampflösung und einer Saugleistung von 18.000 Pa entfernt er alltägliche Flecken schnell, löst hartnäckige Fettverschmutzungen und desinfiziert gleichzeitig sowie entfernt Milben. Dank der starken Saugleistung wird das Schmutzwasser sofort aufgenommen, sodass Textiloberflächen schnell trocknen und rückstandsfrei bleiben. Dies verhindert effektiv Schimmelgeruch und sekundäre Verschmutzungen an der Ursache und macht gründliche Reinigung zu einem mühelosen Bestandteil des Alltags – zeitsparend, kraftsparend und alles in nur einem einzigen Arbeitsschritt.
Ausgestattet mit einer leistungsstarken Saugleistung von 17.000 Pa und einem fünffachen intelligenten Wasserkontrollsystem ermöglicht der D500 die effiziente Aufnahme verschiedenster trockener und nasser Verschmutzungen wie Küchenfett, Wasser im Bad oder Essensreste und erzielt eine streifenfreie Nassreinigung in nur einem Durchgang – ganz ohne Wasserflecken. Speziell für die häufigen Herausforderungen in Haushalten mit Haustieren und langen Haaren ist er zusätzlich mit einem Z-förmigen Anti-Verhedderungs-Kammsystem ausgestattet. Diese integrierte, haifischzahnartige Struktur kämmt Haare automatisch aus und verhindert wirksam Verwicklungen sowie manuelle Nachreinigung. So wird das Reinigungserlebnis bis ins kleinste Detail optimiert und jeder Wischvorgang spürbar müheloser.
Als Markenphilosophie betrachtet UWANT seit jeher „Details sind der höchste Ausdruck von Sauberkeit“ als Kern der Produktentwicklung. Ob der Y100 Steam mit mehreren spezialisierten Bürstenaufsätzen für unterschiedliche Einsatzbereiche oder der D500 mit seiner einzigartigen mechanischen Konstruktion zur vollständigen Vermeidung von Haarverwicklungen – beide Produkte spiegeln die tiefgehende Beobachtung alltäglicher Nutzerbedürfnisse und die gezielte Antwort der Marke auf diese Herausforderungen wider.
Die UWANT Textilreinigungsmaschine Y100 Steam und der Bodenreiniger D500 sind ab sofort offiziell auf Amazon, OTTO, Media, CD und weiteren großen E-Commerce-Plattformen erhältlich. Mit diesen noch umfassenderen und detailorientierten Produkten möchte UWANT es jedem Haushalt ermöglichen, die Sauberkeit zu genießen, die in den Feinheiten des täglichen Lebens verborgen liegt.
UWANT bringt Y100 Steam & D500 auf den Markt: Neudefinition der ganzheitlichen Haushaltsreinigung
