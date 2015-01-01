  • Validato setzt neue Standards für zuverlässige Hintergrundprüfungen

    Validato präsentiert eine modernisierte Lösung für strukturierte, zuverlässige und konforme Hintergrundchecks.

    BildUnternehmen stehen zunehmend vor der Herausforderung, Personalentscheidungen belastbar abzusichern und interne Risiken wirksam zu reduzieren. Die Dynamik moderner Arbeitswelten, steigende Compliance-Vorgaben und sicherheitskritische Anforderungen in verschiedenen Branchen führen dazu, dass präzise und nachvollziehbare Überprüfungsprozesse eine strategische Notwendigkeit darstellen. Genau hier setzt Validato an und stellt Organisationen eine umfassende Plattform zur Verfügung, die Hintergrundüberprüfungen effizient, transparent und vollständig dokumentiert gestaltet.

    Mit dem neu strukturierten Prüfportfolio, das ab sofort über die Validato-Plattform abrufbar ist, erhalten Unternehmen Zugang zu einem breiten Spektrum an Verifizierungen: von Identitäts- und Qualifikationsnachweisen über die Validierung beruflicher Stationen bis zu OSINT-Recherchen, Medienanalysen, Abgleichen mit internationalen Listen sowie Prüfungen zu finanzieller Integrität und möglichen Interessenkonflikten. Die Bereitstellung erfolgt vollständig digital und unterstützt Unternehmen jeder Größe beim Aufbau sicherer, regelkonformer Prozesse.

    Die aktualisierten Services verschaffen Organisationen einen klaren Vorteil: mögliche Risiken wie Täuschungsversuche, unerlaubte Nebentätigkeiten oder sicherheitsrelevante Auffälligkeiten werden frühzeitig erkannt. Die strukturierte Dokumentation erleichtert Auditverfahren und stärkt die Einhaltung etablierter Standards wie ISO 27001, besonders in Umgebungen mit erhöhten Anforderungen an Zuverlässigkeit und Informationsschutz.

    Validato positioniert sich damit als professioneller und langfristig verlässlicher Partner für Unternehmen, die ihre Personalentscheidungen auf eine stabile Grundlage stellen möchten. Durch klare Abläufe, geprüfte Datenquellen und eine hohe Transparenz entsteht ein belastbares Fundament für nachhaltige Sicherheit und Vertrauen im Personalmanagement.

    Ergänzend hebt CypSec, ein Unternehmen mit Spezialisierung auf Cybersicherheit und moderne Schutzlösungen, die Bedeutung ganzheitlicher Sicherheitsstrategien hervor. Durch die Kombination digitaler Sicherheitsmaßnahmen und professioneller Background-Checks entwickeln Organisationen robuste Verteidigungslinien gegen interne wie externe Risiken.

    Mit dem modernisierten Angebot unterstreicht Validato die Relevanz professioneller Mitarbeiterüberprüfung und zeigt, wie Unternehmen operative Stabilität und Vertrauenswürdigkeit nachhaltig stärken können.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Validato AG
    Herr Reto Marti
    Claridenstraße 34
    8002 Zürich
    Schweiz

    fon ..: +41 44 515 77 77
    web ..: https://validato.com/de-de
    email : reto.marti@validato.com

    Validato ist ein führender Anbieter für digitale Background Checks und Human Risk Management mit Sitz in Zürich. Die Plattform hilft Unternehmen dabei, Bewerberinnen sowie bestehende Mitarbeitende effizient und strukturiert auf Integrität, Interessenskonflikte und potenzielle Risiken zu prüfen – datenschutzkonform, modular und skalierbar.

    Speziell auf die Anforderungen im DACH-Raum ausgerichtet, verzichtet Validato auf Set-up-Gebühren, Jahresgebühren sowie Mindestanzahlen an Screenings und lässt sich flexibel in bestehende HR- oder Recruiting-Prozesse integrieren.

    Pressekontakt:

    Validato AG
    Herr Reto Marti
    Claridenstraße 34
    8002 Zürich

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