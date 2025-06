Vanguard to Follow Up on 5.08 g/t Near-Surface Gold Discovery at Brussels Creek with 2025 Exploration Program

Vancouver, BC – 10. Juni 2025 / IRW-Press / Vanguard Mining Corp. (Vanguard oder das Unternehmen) (CSE: UUU | OTC: RECHF | Frankfurt: SL5) freut sich, sein für 2025 geplantes Explorationsprogramm auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Kupfer-Palladium-Projekt Brussels Creek (Brussels Creek) in der Nähe von Kamloops, British Columbia, bekannt zu geben.

Abbildung 1: Lage von Brussels Creek und Nähe zur Mine New Afton

Das Programm 2025 wurde konzipiert, um eine oberflächennahe Goldentdeckung weiterzuverfolgen, die im Jahr 2023 gemeldet wurde. Bohrungen durchteuften hier in einer Tiefe von 25,75 bis 29,25 Metern 5,08 Gramm Gold pro Tonne (g/t) über 3,5 Meter. Dieser Abschnitt ergänzt die historischen Oberflächenprobenahmen, die im Jahr 2019 absolviert wurden und Gehalte von bis zu 11,52 g/t Gold lieferten, was das hochgradige Potenzial des Projekts Brussels Creek in geringen Tiefen unterstreicht.

Abbildung 2: Lage der Probenahmestellen im Jahr 2019 und der Bohrungen im Jahr 2023.

Brussels Creek liegt strategisch günstig in der Nähe der Mine New Afton von New Gold Inc., einem bedeutenden Kupfer-Gold-Produzenten mit einer Marktkapitalisierung von etwa 5 Milliarden USD. Die Mine New Afton befindet sich auf dem Gelände des historischen Tagebaubetriebs Afton (1977-1997) und im Juli 2012 wurde dort unter Tage der Abbau mit dem modernen Pfeiler-Bruch-Verfahren aufgenommen.

Die Nähe von Brussels Creek zu diesem etablierten, hochwertigen Bergbaubetrieb erhöht die Explorationsmöglichkeiten von Vanguard und unterstreicht die strategische Bedeutung seines Landbesitzes in British Columbias produktivem Quesnel Terrane, einem Gürtel, der für große Porphyr-Kupfer-Gold-Systeme bekannt ist.

Laut den Jahresergebnissen von New Gold für 2024 produzierte die Mine New Afton 72.609 Unzen Gold und 54 Millionen Pfund Kupfer, was zu einem geschätzten Bruttometallwert von etwa 349,5 Millionen USD auf der Grundlage der durchschnittlichen Rohstoffpreise für 2024 beitrug (Gold: ca. 1.950 $/Unze, Kupfer: ca. 3,85 $/Pfund). Quelle: Jahresbericht & MD&A 2024 von New Gold Inc. – www.newgold.com

Metall Produktion 2024 Durchschnittspreis (USD) Geschätzter Bruttometallwert (USD)

Gold 72.609 Unzen 1.950 $/Unze 141.587.550 $

Kupfer 54.000.000 Pfund 3,85 $/Pfund 207.900.000 $

Geschätzter Gesamtwert – – 349.487.550 $

Tabelle 1: Produktion der Mine New Afton im Jahr 2024 und geschätzter Bruttometallwert

Das vorgeschlagene Folgeexplorationsprogramm umfasst folgendes:

Empfohlenes Explorationsprogramm und Budget für Phase 3

Vanguard plant für 2025 ein Phase-3-Folgeprogramm bei Brussels Creek, das auf dem Erfolg der Bohrkampagne im Jahr 2023 aufbaut. Das Programm umfasst Folgebohrungen auf drei vorrangigen Zielen, Prospektionsarbeiten auf Rastern, geophysikalische Interpretation und weitere Genehmigungen. Wichtig ist, dass das Programm auch Mittel für die fortgesetzten Beratungen mit den First Nations und eine archäologische Folgenabschätzung (Archaeological Impact Assessment – AIA) vorsieht, die vor dem Zugang zu weiteren vorrangigen Standorten erforderlich ist, die in einem früheren NI 43-101-Bericht identifiziert wurden.

Tätigkeit Budget (CAD)

Nachfolgebohrungen auf 3 Bohrzielen 210.000 $

Rasterprospektion 20.000 $

Geophysikalische Interpretation 5.000 $

Genehmigungen 5.000 $

Beratungen mit First Nations und AIA 55.000 $

Betreuung und Berichterstellung 25.000 $

Zwischensumme 320.000 $

Reserven (10 %) 32.000 $

Gesamtes Budget 352.000 $

Tabelle 2: Vorgeschlagenes Explorationsbudget

Über Brussels Creek, Kamloops, BC

Bei dem Konzessionsgebiet in BC handelt es sich um eine Explorationskonzession im Frühstadium, die etwa 24 Kilometer westlich von Kamloops liegt und unmittelbar an die Mine New Afton von angrenzt. Das Konzessionsgebiet umfasst 17 Claims (66 Zellen) mit einer Fläche von 1.350,43 Hektar. Der geologische Rahmen des Konzessionsgebietes ist New Afton, einer kieselsäuregesättigten Kupfer-Gold-Lagerstätte des Alkaliporphyr-Typs, sowie den Lagerstätten Highland Valley, Mount Polly, Kemess und Galore Creek sehr ähnlich. Bei jüngsten Feldbeobachtungen wurde das Vorhandensein eines beträchtlichen mineralisierten Quarz-Feldspat-Porphyr-Körpers festgestellt, der in das überlagernde Vulkangestein der Nicola-Gruppe eingedrungen ist. Historische Probenahmen und Kartierungen im Konzessionsgebiet in den Jahren 1983 und 1984 ergaben eine breite anomale Zone (200 Meter mal 400 Meter) mit Goldgehalten von bis zu 3,5 Gramm pro Tonne. Stichproben, die im Jahr 2019 im Konzessionsgebiet entnommen wurden, lieferten Gehalte von 10,1 g/t Au (mit 0,7 g/t Palladium) und 11,5 g/t Au.

Abbildung 3: Brussels Creek – Polreduzierte magnetische Intensität mit multiskaliger Kantenerkennung.

Abbildung 4: Karte der Brussels Creek-Claims.

Webseite zu Brussels Creek: Brussels Creek – Vanguard Mining Corp

Über Vanguard Mining Corp.

Vanguard Mining Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Erschließung hochwertiger strategischer Mineralien spezialisiert. Das Unternehmen entwickelt derzeit Uranexplorationsprojekte in den Vereinigten Staaten und Paraguay mit dem Fokus auf Identifizierung und Entwicklung von für die Energiewende wichtigen Assets. Vanguard verpflichtet sich zu verantwortungsbewusster Exploration und Wertschöpfung durch den Erwerb und die Entwicklung von besonders aussichtsreichen Urankonzessionsgebieten.

Qualifizierte Sachverständige

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Lawrence Segerstrom, einem beratenden Geologen, der ein qualifizierter Sachverständiger gemäß der Definition in National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) ist, geprüft und genehmigt.

Für das Board of Directors

David Greenway

David Greenway, CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Vanguard Mining Corp.

Brent Rusin

Tel: +1 672-533-0348

E-Mail: brent@vanguardminingcorp.com

Webseite: vanguardmining.com

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen, die die Erwartungen des Managements hinsichtlich der Absicht von Vanguard widerspiegeln, weiterhin potenzielle Transaktionen zu identifizieren und bestimmte Unternehmensveränderungen und -anwendungen vorzunehmen. Zukunftsgerichtete Aussagen bestehen aus Aussagen, die nicht rein historisch sind, einschließlich aller Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Solche Aussagen unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen erheblich von den in den Aussagen enthaltenen abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintreten werden oder, falls sie eintreten, welche Vorteile Vanguard daraus ziehen wird. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Managements wider und beruhen auf bestimmten Erwartungen, Schätzungen und Annahmen, die sich als falsch erweisen können. Eine Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich von Vanguards Ergebnisse der Exploration oder Überprüfung von Konzessionsgebieten, die Vanguard erwirbt. Diese zukunftsgerichteten Aussagen werden zum Datum dieser Pressemitteilung gemacht und Vanguard übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder die Gründe zu aktualisieren, warum die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

700 Talente beim Karrieretag Familienunternehmen bei Bürkert Fluid Control Systems Atlantik Elektronik GmbH präsentiert innovative Triple Vision KI-Kameralösung