Veloerlebnis Luzern-Vierwaldstättersee-Zentralschweiz

Mit einer Velotour die Umgebung von Luzern und den Vierwaldstättersee erkunden!

Mit dem Velo die Schönheit der Zentralschweiz erleben: Das Hotel ****MONOPOL und ***ALPINA Luzern empfehlen ihren Gästen mit einer Velotour die Umgebung von Luzern und den Vierwaldstättersee zu entdecken!

Jetzt in der Nach-Corona Zeit nutzen Touristen aus Deutschland, Österreich und ganz Europa die einmalige Gelegenheit, Luzern und Umgebung ganz ohne den zu dieser Zeit sonst üblichen Dichtestress zu erleben.

Seit dem 31. Mai 2021 sind in der Schweiz sämtliche Restaurant- und Gastrobetriebe auch im Innenbereich wieder geöffnet.

Hotel MONOPOL und ALPINA Luzern als Aufenthalt für Velofreunde

Das 4-Sterne Hotel MONOPOL und das 3-Sterne Hotel ALPINA Luzern befinden sich direkt am Bahnhof und in der Altstadt Luzern mitten in den vielen Sehenswürdigkeiten der Stadt und sind damit der ideale Aufenthaltsort für Touristen und Kulturinteressierte aus aller Welt.

Das Hotel ****MONOPOL und ***ALPINA Luzern empfehlen ihren Gästen neben dem Besuch der vielen Sehenswürdigkeiten in Luzern die Umgebung von Luzern und den Vierwaldstättersee mit dem Velo zu erkunden!

Die Velokarte Luzern und Umgebung führt Sie über verschiedene Routen, die nationale und regionalen Veloland-Routen, die Herzroute / Herzschlaufe und die Mountainbike Route durch die ganze Zentralschweiz. Dieses Angebot ist sehr geeignet für Einzelpersonen, Paare und Familien.

Historische Route von Luzern nach Altdorf

Historische Dörfer, Denkmäler und Highlights prägen die Velotour von Luzern nach Altdorf. Keine Region der Schweiz ist mehr beeinflusst von der Geschichte der alten Eidgenossen. Luzern, Stans und auch Altdorf sind Zeugnisse dafür.

All die geschichtlichen Highlights werden umgeben von einer traumhaften Landschafts, Berg- und Seenwelt. Mit Ausnahme der Strecke von Stansstad nach Buochs ist der Vierwaldstättersee während der gesamten Velotour in Sichtkontakt. Schöne Picknick-Plätze und gemütliche Gartenrestaurants laden zum Verweilen ein.

Es ist empfehlenswert, die relativ stark befahrene Axenstrasse mit einer attraktiven Schifffahrt von Brunnen nach Flüelen zu umgehen.

Das 4-Sterne Hotel MONOPOL und das 3-Sterne Hotel ALPINA Luzern empfehlen ihren Gästen neben der Velotour in der Zentralschweiz folgende Ausflüge und Pauschalangebote:

620 ALPENGIPFEL UND 13 SEEN BEIM WANDERN ENTDECKEN

Mit Schiff von Luzern nach Vitznau und mit der Rigi Bahn auf die Königin der Berge. Auf Rigi Kulm, einer der schönsten Aussichtsterrassen der Schweiz, können bei schönem Wetter 620 Alpengipfel und 13 Seen bewundert werden. In herzigen „Beizli“ am Wege lässt sich der Wanderdurst genussvoll stillen. Anschliessend geht es mit der Luftseilbahn von Rigi Kaltbad nach Weggis, ein kurzer Fussmarsch zur Schifflände und mit dem Schiff zurück nach Luzern.

TITLIS – DAS 360° PANORAMA ERLEBNIS

Mit der TITLIS Rotair – der ersten 360 Grad drehbaren Luftseilbahn der Welt gelangen Sie ins „ewige Eis“ auf den Titlis. Die imposante Gletscher Landschaft, der Titlis Cliff Walk über Europas höchstgelegene Hängebrücke, der lange Gletscher Eistunnel mit den Eisskulpturen und der Titlis Gletscherpark werden Sie begeistern. Auf einer flachen einstündigen Schnee-Eiswanderung oder einer anspruchsvolleren Erklimmung des Bergrückens (ohne Seil, mit Wanderschuhen) kommt jedermann auf seine Kosten.

BÜRGENSTOCK MIT EUROPAS HÖCHSTEM AUSSENLIFT

Das Bürgenstock Resort liegt 500 Meter über dem Vierwaldstättersee und bietet eine atemberaubende Aussicht auf die umliegenden Berge Rigi und Pilatus. Mit dem Bürgenstock Katamaran „Heugümper“ Schiff fahren Sie nach Kehrsiten und anschliessend mit der roten nostalgischen Standseilbahn aufs Bürgenstock Resort. Spazieren Sie gemütlich zu EUROPAS höchstem Aussenlift „Hammetschwand“. In einer Minute fährt der Lift 152 Meter senkrecht der steilen Felsenflanke entlang.

LUZERN ERLEBNIS HIT GOLDENE RUNDFAHRT PILATUS

Mit Schiff von Luzern nach Alpnachstad, mit der steilsten Zahnradbahn der Welt hinauf auf den Hausberg Pilatus Kulm 2132 m über Meer. Ein atemberaubender Rundblick über die Zentralschweizer Seen und die Alpen hinterlässt bleibende Eindrücke. Eine spektakuläre Fahrt mit der Luftseilbahn und Panorama-Gondelbahn führt nach Kriens und von dort nach Luzern zum Bahnhof und zurück zum Hotel MONOPOL.

YACHT-FEELING AUF DEM VIERWALDSTÄTTERSEE

Einstündige Rundfahrt auf der Panorama-Yacht «SAPHIR» auf der grosszügigen Sitzlandschaft mit einen kühlen Drink am Wochenende, an Wochentagen mit dem neuen Katamaran MS Bürgenstock, auch „Heugümper“ genannt. Der herrliche Ausblick auf das Städtchen Luzern – den See – die Berge lädt dazu ein zum einfach die Seele baumeln lassen… Im herzigen Städtchen Luzern findet jedermann bestimmt sein Restaurant am Flussufer mit feinen Leckerbissen. Anschliessend Übernachtung in einer komfortablen JUNIOR-SUITE im Hotel MONOPOL Luzern.

LOGENPLATZ SEELISBERG – RÜTLI

Erleben Sie eine spektakuläre Aussicht vom Panoroma Logenplatz über dem Vierwaldstättersee in Seelisberg und auf dem Rütli. Kombinieren Sie eine Schifffahrt ab Luzern und mit der nostalgischen Treib-Seelisberg-Bahn. Auf einem Wald Wanderweg steigen Sie hinab zum Rütli, Geburtsort der Schweiz. Mit dem Schiff fahren Sie danach zurück nach Luzern. Anschliessend übernachten Sie im Hotel MONOPOL Luzern.

STOOS BAHN – STEILSTE STANDSEILBAHN DER WELT

Mit 110 % Steigung fahren Sie mit der steilsten Standseilbahn der Welt von der Talstation Schwyz auf das Hochplateau Stoos. Von dort führt Sie ein offener resp. gedeckter Sessellift auf den Fronalpstock 1’920 m. Eine atemberaubend schöne Aussicht auf den ganzen Vierwaldstättersee und die Berge wird Sie faszinieren…

BESUCH IM NATUR – TIERPARK GOLDAU

Der Natur – Tierpark Goldau ist das familienfreundliche Naherholungsgebiet in der Zentralschweiz. Über 100 einheimischen und europäischen Tieren wie Bären, Wölfe, Luchse, Eulen, Reptillien und vielen mehr werden Sie begegnen… Dieses Angebot ist sehr geeignet für Familien, Paare und Einzelpersonen.

….und viele weitere Sonderangebote in der Erlebnisregion Luzern-Vierwaldstättersee-Zentralschweiz auf der Webseite des Hotel MONOPOL Luzern unter https://www.monopolluzern.ch/de/Sonderangebote sowie auf unserem Blog https://www.hotel-luzern.com

