  • Venture Diligence startet 2026: KI-gestützte Due-Diligence-Plattform geht live

    Venture Diligence ist verfügbar und richtet sich an Investoren, die Due-Diligence-Prozesse für Startup-, Immobilien- und M&A-Analysen digital, KI-gestützt und effizient gestalten wollen.

    Die neue Plattform Venture Diligence ist jetzt verfügbar. Sie adressiert Investoren, Berater und Investment-Teams, die Due-Diligence-Prozesse für Venture-Capital-, Immobilien- und M&A-Analysen digital, effizient und datenbasiert durchführen wollen. Die Lösung verändert klassische Bewertungsabläufe. Sie setzt auf künstliche Intelligenz, automatisierte Datenverarbeitung und modulare Erweiterungen, um Entscheidungsträgern schnelle, belastbare Insights zu liefern.

    Venture Diligence bündelt alle relevanten Analyseschritte in einer einzigen Oberfläche. Anwender laden etwa ein Pitchdeck hoch, die Plattform extrahiert Inhalte automatisch, führt Web-Scraping und KI-Recherche durch und erstellt strukturierte Berichte, die als PDF, Word oder teilbarer Link exportiert werden können. Neben dem Startup-Modul sind weitere Asset-Klassen wie Immobilien- und M&A-Analysen vorgesehen. Die API-Schnittstelle ermöglicht Integration in bestehende Workflows, Team- und Projektstrukturen lassen sich direkt in der Plattform managen. Zugriffsrechte, Sicherheit und Compliance entsprechen Enterprise-Ansprüchen.

    Mit dem offiziellen Launch richtet sich Venture Diligence an professionelle Nutzer, die Due-Diligence-Arbeit aus manuellen Prozessen lösen und in standardisierte, wiederholbare Abläufe überführen wollen. Die Plattform erlaubt eine schnelle, transparente Auswertung komplexer Daten, ohne klassische Excel-Tabellen oder lange Recherchezeiten.

    Für 2026 zeichnet sich eine deutliche Erweiterung ab. Die Roadmap sieht vor, Venture Diligence von einer Analyseplattform zu einer zentralen Bewertungs-Infrastruktur zu entwickeln. Geplant sind neue Module für Immobilienbewertungen und M&A-Transaktionen mit Synergie- und Risikoanalysen, erweiterte KI-Modelle für noch tiefere Bewertungsperspektiven, Collaboration-Funktionen für Teamwork sowie umfassende Integrationsmöglichkeiten in bestehende Investment-Ökosysteme. Darüber hinaus soll die Plattform internationaler werden, inklusive vollständiger englischer Reports ab dem ersten Quartal.

    Für weitere Informationen und direkten Zugang zur Plattform besuchen Sie venture-diligence.com.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Venture Diligence GmbH
    Herr Joel Burghardt
    An d. Flutrinne 12
    01139 Dresden
    Deutschland

    fon ..: 0211 87973991595
    web ..: https://venture-diligence.com/
    email : info@venture-diligence.com

    Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

    Pressekontakt:

    Venture Diligence GmbH
    Herr Joel Burghardt
    An d. Flutrinne 12
    01139 Dresden

    fon ..: 0211 87973991595
    web ..: https://venture-diligence.com/
    email : info@venture-diligence.com


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. BrandPilot AI startet KI-gestützte SEO-Plattform und erweitert seine Suite von Suchmarketing-Tools
      Toronto, Ontario – (1. April 2025) – BrandPilot AI Inc. (CSE: BPAI) (OTCQB: BPAIF), ein führender Innovator im Bereich KI-gestützter Marketing- und Werbungstechnologie, freut sich, sein neuestes Tool für Marketingfachleute...

    2. Die Plattform für Ausrüstungsbedarf wegen Covid-19 für Krankenhäuser und Firmen geht live
      Das Projekt Europe vs Covid-19 gibt bekannt, dass seine Plattform ab jetzt live ist. Europe vs Covid-19 ist eine einfache Plattform, um den Bedarf an Produkten rund um die Covid-19-Pandemie...

    3. bafa-berater-community.de: Neue Plattform für ehrliche, konforme BAFA-Beratung startet am 01.01.2026
      Mit der bafa-berater-community.de startet am 01.01.2026 die erste Community für ehrliche, konforme BAFA-Beratung - mit Wissen, Austausch und Live-Calls für Berater:innen....

    4. Übernahme: Lithiumgigant Albemarle startet Due Diligence zu Liontown Resources
      Lithium-Major Albemarle macht sich an die Due Diligence von Liontown. Darauf soll eine verbindliche Offerte folgen....

    5. Jadar startet im Kupferprojekt New Standard mit Due Diligence-Kartierung und -Probenahme
      Wichtige Eckdaten: – Jadar startet im Rahmen seiner dreimonatigen Due Diligence-Kampagne für das Kupferprojekt New Standard im US-Bundesstaat Arizona mit den geologischen Untersuchungen – Ein Geologenteam wurde auf das Projektgelände...

    6. Google startet Search Live – Eddy Events zeigt, wie KI auch Entertainment live verändert
      Google bringt "Search Live" - und Eddy Events bringt KI auf die Bühne. King Eddy kombiniert Retro-Entertainment mit smarter Planung für Firmenfeiern, Galas und Weihnachtsmärkte....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.