Venture Diligence startet 2026: KI-gestützte Due-Diligence-Plattform geht live

Venture Diligence ist verfügbar und richtet sich an Investoren, die Due-Diligence-Prozesse für Startup-, Immobilien- und M&A-Analysen digital, KI-gestützt und effizient gestalten wollen.

Die neue Plattform Venture Diligence ist jetzt verfügbar. Sie adressiert Investoren, Berater und Investment-Teams, die Due-Diligence-Prozesse für Venture-Capital-, Immobilien- und M&A-Analysen digital, effizient und datenbasiert durchführen wollen. Die Lösung verändert klassische Bewertungsabläufe. Sie setzt auf künstliche Intelligenz, automatisierte Datenverarbeitung und modulare Erweiterungen, um Entscheidungsträgern schnelle, belastbare Insights zu liefern.

Venture Diligence bündelt alle relevanten Analyseschritte in einer einzigen Oberfläche. Anwender laden etwa ein Pitchdeck hoch, die Plattform extrahiert Inhalte automatisch, führt Web-Scraping und KI-Recherche durch und erstellt strukturierte Berichte, die als PDF, Word oder teilbarer Link exportiert werden können. Neben dem Startup-Modul sind weitere Asset-Klassen wie Immobilien- und M&A-Analysen vorgesehen. Die API-Schnittstelle ermöglicht Integration in bestehende Workflows, Team- und Projektstrukturen lassen sich direkt in der Plattform managen. Zugriffsrechte, Sicherheit und Compliance entsprechen Enterprise-Ansprüchen.

Mit dem offiziellen Launch richtet sich Venture Diligence an professionelle Nutzer, die Due-Diligence-Arbeit aus manuellen Prozessen lösen und in standardisierte, wiederholbare Abläufe überführen wollen. Die Plattform erlaubt eine schnelle, transparente Auswertung komplexer Daten, ohne klassische Excel-Tabellen oder lange Recherchezeiten.

Für 2026 zeichnet sich eine deutliche Erweiterung ab. Die Roadmap sieht vor, Venture Diligence von einer Analyseplattform zu einer zentralen Bewertungs-Infrastruktur zu entwickeln. Geplant sind neue Module für Immobilienbewertungen und M&A-Transaktionen mit Synergie- und Risikoanalysen, erweiterte KI-Modelle für noch tiefere Bewertungsperspektiven, Collaboration-Funktionen für Teamwork sowie umfassende Integrationsmöglichkeiten in bestehende Investment-Ökosysteme. Darüber hinaus soll die Plattform internationaler werden, inklusive vollständiger englischer Reports ab dem ersten Quartal.

Für weitere Informationen und direkten Zugang zur Plattform besuchen Sie venture-diligence.com.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

