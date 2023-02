Verbaler Weltrekord

Grandioser Auftritt der Hamburgerin Dr. Golman von Rimon beim 13. Internationalen Speaker Slam – Award in vier Minuten

Was für ein Spektakel. Was für ein Event. 147 Experten und Speakeraus 21 Ländern; darunter die Hamburgerin Dr. Golman von Rimon kamen zum traditionellen Redner-Wettspreit in die beschauliche, rheinland-pfälzische Ortsgemeinde Mastershausen. Für die 990 Einwohner des idyllischen Kleinods das Ereignis des Jahres.

Noch nie war das Teilnehmerfeld so groß. Weder in New York noch in Wien. Und auch nicht in Hamburg, München, Stuttgart oder Wiesbaden.

Die Kunst des Redens, frei zu formulieren und eine persönliche Story glaubhaft, nachhhaltig und auch unterhaltsam einer Jury sowie einem interessierten Publikum zu vermitteln, war und ist Sinn und Zweck der Veranstaltung, die weltweit von Twitch und Youtube live gestreamt wurde.

Der Clou; Die Redezeit für jeden der 147 Teilnehmer:innen ist eng getaktet. Auf die Sekunde genau. Nach 4 (!) Minuten ist alles vorbei.

Verbaler Weltrekord.

Die Hamburgerin, Dr. Golman von Rimon, gehört zu den großen Gewinnern. Ohne Überziehung, mit viel Charm und einer inspirierenden Story begeisterte die promovierte Zahnärztin Publikum und Jury gleichermaßen und machte beste Werbung in eigener Sache.

Der Applaus war teilweise ohrenbetäubend. Die Messung der Lautstärke, die für die Bewertung der Vorträge bei diesem Wettbewerb eine entscheidende Rolle spielt, lag bei über 100 Dezibel. Auch bei Dr. Golman von Rimon.

Ihre Geschichte vom Kindheitstraum, Häuser zu bauen, einzurichten, zu kaufen und zu verkaufen, der nach 50 Jahren in Erfüllung ging, war ein Riesenerfolg. Wo andere mit Puppen spielten, da zeichnete die 10jährige Golman Häuser und Schlösser. Mit 18 Jahren baute sie ihr erstes Haus, das von vielen Experten als exemplarisch bezeichnet wurde. Ein Jahr später verkaufte sie das Haus gut und gewinnbringend.

Doch dann kam alles ganz anders.

Studium der Zahnmedizin in Hannover. Erste Zahnarzt-Praxis in Nienburg. Umzug nach Hamburg. Eröffnung einer Zahnarzt-Praxis in der HafenCity. Eine gebrochene Schulter nach schwerem Sturz beendete die langjährige und erfolgreiche Zeit als Zahnärztin.

Jetzt war der Weg frei, um das Hobby zum Beruf zu machen und die Leidenschaft für hochwertige Immobilien zu verwirklichen. Nach einer Ausbildung zur Feng Shui-Fachberaterin ging es nach Italien an den Lago Maggiore, wo die aktive Unternehmerin Häuser restauriert.

Und auch in Miami und Hamburg ist die zwischenzeitlich gegründete VON RIMON GROUP ein fester Begriff.

Häuser und Wohnungen kaufen und verkaufen, und mit Lebenskraft (Qi) zu füllen, das ist ihr Credo.

„Wenn das Zuhause eine Wohlfühl-Oase ist, wenn alles schön, gepflegt und aufgeräumt ist, dann überträgt sich positive Energie auf alle, die indem Haus wohnen.“ Davon ist Golman von Rimon fest überzeugt. „Bevor ein Arzt eine Diagnose stellt, sollte er sich die Zeit nehmen und den potenziellen Patienten in seiner Wohnung oder seinem Haus besuchen. Ein unaufgeräumten Haus macht krank. Wer sich von alten Teppichen und alten Möbeln trennt, lebt gesünder. Das ist meine Philosophie.“

Nach diesem Vortrag im Rahmen des 13. Internationalen Speaker Slam gab es für die Hamburgerin standing ovations. Der Lärmpegel erreichte Höchstwerte. Der Excellence Award war der Preis für eine perfekte Performance.

von Rimon Group:

Egal, ob Sie eine Immobilie kaufen, verkaufen oder bauen möchten, wir begleiten Sie während des gesamten Investitionsprozesses mit einem personalisierten und exklusiven Service in allen damit im Zusammenhang stehenden Partnern. Beispielsweise arbeiten wir mit Kanzleien in Miami zusammen, um den Erwerb für sie steuerlich zu optimieren und erläutern Ihnen die Strukturmöglichkeiten für Ihren Immobilienerwerb im Ausland. Wir arbeiten an unseren Standorten HH, Miami und Mailand mit den besten und ausgesuchten Anwaltskanzleien, Notaren und Baufirmen.

Über die Gründerin Dr. Golman von Rimon:

Dr. Golman von Rimon ist promovierte Zahnärztin und hat eine über 30-jährige Berufserfahrung.

Sie hat mehrere Praxen erfolgreich geführt und sich in dieser Zeit immer weiterentwickelt und für andere Projekte interessiert. Ihre große Liebe war und ist der Bau und Verkauf von Häusern, was sie in der Vergangenheit bereits mit Erfolg vielfach praktiziert hat. Um das Hobby perfekt zu machen, hat sie neben ihrer zahnärztlichen Tätigkeit eine Ausbildung als FENG SHUI-Beraterin gemacht. Jetzt hat die sympathische und dynamische Zahnärztin ihr Hobby zum Beruf gemacht.

