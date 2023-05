„Verkaufen mit Herz“: Autor Tobias Epple auf Platz 3 beim Publikumspreis Tiger Award in Düsseldorf

Was wäre die Welt ohne Verkaufen? Ohne Verkäufer: innen? Sie wäre eine andere. Ohne Verkäufer: innen gäbe es keine Wirtschaft. Das Erfolgsbuch Verkaufen mit Herz zeigt wie Verkaufen mit Werten gelingt

Nach seinem gesellschaftskritischen Erfolgsbuch WAS ELON MUSK VON MEINER OMA LERNEN KANN hat sich der Autor den Sachbüchern zugewandt. Im Dezember 2022 ist sein Ratgeber VERKAUFEN MIT HERZ erfolgreich im Buchhandel erschienen.

Mit dem Nr. 1 Bestsellerstatus bei Amazon in den Kategorien #Vertrieb sowie #Verkaufen hat er bereits am Erscheinungstag ein Ausrufezeichen im Vertrieb setzen können. Als gefragter Redner der größten Redneragentur Europas Speakers Excellence und Top 100 Speaker im DACH Raum ist sein heutiger Fokus gefragter denn je. „Vertrieb und Verkaufen war in den letzten Jahren nicht mehr „en vogue“, in mancher Branche war es auch nicht mehr notwendig. Umso mehr spüren wir heute die Nachfrage und Notwendigkeit des Marktes“ so Epple.

Dieses Interesse und die Nachfrage bestätigt auch Epples Auszeichnung mit dem 3. Platz beim Tiger Award auf der Contra in Düsseldorf, die wahrscheinlich größte und bedeutendste Messe für Traffic und Konversion in Deutschland.

Der Tiger Award ist ein, wenn nicht gar der Publikumspreis im Onlinemarketing und damit ist eines klar: „Ohne die vielen, vielen Abstimmenden wäre dieser Erfolg nicht möglich gewesen“ freut sich Epple.

Wofür Epple ausgezeichnet wurde? Für den „Business Bestseller“ des Jahres im Online-marketing mit seinem Buch VERKAUFEN MIT HERZ. Das Buch ist ein Ratgeber für alle die, die beruflich verkaufen und die, die sich besser verkaufen möchten „und das Ganze mit Werten, mit Anstand und einem klaren inneren Kompass“, so Epple.

Wie sehr Epple das Thema Vertrieb umtreibt, zeigt sein neuestes Buch CHEFSACHE VERTRIEB. Dieses Buch ist seit dieser Woche vorzubestellen und beschäftigt sich mit dem, was Epple erfolgreich kann: Führung und Vertrieb in der heutigen Zeit und unter den heutigen, aktuellen Umständen.

Doch das Buch besteht nicht nur aus Weisheiten des aus seinem eigenen unternehmerischen Handeln, sondern wird ergänzt um Co-Autoren-Beiträge und der Expertise von Vertriebsführungskräften und Unternehmern aus ganz Deutschland, wie DIHK Ehrenpräsident und ALBA Gesellschafter Dr. Eric Schweitzer, Mark Schober Vorstandsvorsitzender Deutscher Handballbund, Hellmut Krug FIFA Weltschiedsrichter und Prof. Dr. Kai-Markus Müller Professor of Consumer Behavior der Fakultät für Wirtschaft an der Hochschule Furtwangen, um nur ein paar wenige zu nennen. „Für mich sind meine Co-Autoren die perfekte Ergänzung meiner Fachkompetenz, meinen eigenen Erfahrungen und Gedanken“ freut sich der Autor.

Sein ausgezeichnetes Buch VERKAUFEN MIT HERZ ist im Buchhandel erhältlich mit der ISBN 978-3-98755-020-1, sein neues Buch CHEFSACHE VERTRIEB unter der ISBN 978-3-98755-052-2.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Epple Consulting GmbH

Herr Tobias Epple

Murrstraße 20

70806 Kornwestheim

Deutschland

fon ..: 07154-171 182

web ..: http://www.tobiasepple.de

email : epple@eppleconsulting.com

Tobias Epple stammt aus einer klassischen deutschen Unternehmerfamilie: Die Großeltern gründeten das Familienunternehmen und vermittelten dem Enkel die Tugenden des klassischen deutschen Unternehmertums, das statt für schnelles Geld und scheinheilige Anerkennung für Hemdsärmel hochkrempeln, ehrliche Arbeit und Erfolg durch Fleiß steht. Diese Werte prägen seine Philosophie für wertschätzendes Verkaufen.

Als Bezirksdirektor der Landesbausparkasse Südwest steht Tobias Epple für wertebasiertes Arbeiten und führt ein erfolgreiches Team aus motivierten Handelsvertreter:innen. Gemeinsam mit seinem Team gestaltet er Vertrieb neu. Ehrlich UND effizient. Zudem ist Tobias Epple Gründer des Verkäufer- und Führungskräfte-Netzwerks Kompetenzzentrum für Führung und Vertrieb und Herausgeber von Kompetenz – das Magazin.

Pressekontakt:

Kompetenz Expertenverlag GmbH

Frau Bettina Allgaier

Murrstraße 20

70806 Kornwestheim

fon ..: 071511711807

email : bettina@kompetenz-expertenverlag.de

