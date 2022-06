Zangano belegt den 2. Platz beim Gründer des Jahres-Award „Technology & KI“

Nominierung 2020, 3. Platz 2021 und ein hervorragender 2. Platz 2022 beim Gründer des Jahres-Award in der Kategorie „Technology & KI“ – das ist die finale Bilanz von Zangano.

Auch 2022 wurde erneut der Gründer des Jahres-Award vergeben, in den fünf Kategorien Food, Lifestyle, Female Empowerment, Sustainability und Technologie & KI. In der letztgenannten Kategorie „Technology & KI“ war auch das Unternehmen Zangano aus Liederbach am Taunus nominiert.

Zangano schaffte es auf den bei 35 teilnehmenden Unternehmen im Bereich „Technologie & KI“. Eine Jury aus Experten kürte auf dem digital stattgefundenen Gründerkongress den Gesamtsieger aller Finalisten.

Wer ist Zangano, wer steht dahinter und was macht Zangano?

Zangano ist das Unternehmen der Bauingenieurin Claudia Rougoor. Der zunächst etwas ungewöhnliche Name erklärt sich schnell: Zangano ist an das spanische angelehnt, „el zángano“ übersetzt sich zu „männliche Biene“, also die Drohne, bei Zangano natürlich das technische Hilfsmittel, das unbemannte Luftfahrzeug.

„Wenn moderne Technologie historische Bauwerke begleitet, dann haben unsere Denkmalbauten eine Überlebenschance“, so fasst Claudia Rougoor kurz und knackig die Herangehensweise von Zangano zusammen. Visuelle Inspektion mit Drohnen, digitale Weiterverarbeitung und Analyse der Daten und regelmäßiges, systematisches Monitoring ermöglichen präventive Denkmalpflege. Zusammen mit Experten aus Handwerk, historischer Baukunst und Ämtern, die sich gemeinsam um die Bauwerke kümmern, soll der Prozess der Bauwerksbetreuung neu gedacht werden – weg von der Behebung von Akutschäden und hin zur vorausschauenden und nachhaltigen Instandhaltung. „Predictive Maintenance“ wird das im Industriesektor genannt.

Derzeit ist dieser Ansatz oft noch neu für viele Eigentümer und Zuständige von historischen Bauwerken, wie z. B. Kirchen, Schlösser, Gutshäuser, Denkmäler. Der Mehrwert kosteneffizienter und schneller digitaler Bestandsaufnahme, fortlaufender Datenverfügbarkeit sowie durch 3D-Modelle unterstützte Instandhaltungsplanung für die Zukunftsfähigkeit vieler einzigartiger Bauwerke überzeugt. Gepaart mit einem individuell auf das einzelne Bauwerk abgestimmten Team lässt sich so das kulturelle und historische Erbe wegweisend erhalten, davon ist Frau Rougoor überzeugt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Rougoor Consulting / Zangano

Frau Claudia Rougoor

Eichkopfallee 83

65835 Liederbach am Taunus

Deutschland

fon ..: +491735692136

web ..: https://zangano.de

email : info@zangano.de

Claudia Rougoor ist Inhaberin des Dienstleistungsunternehmens Zangano – visuelle Inspektion von Bauwerken mit Drohnen. Ihr Fokus liegt auf präventiver und nachhaltiger Instandhaltung. Auch Fragestellungen der Bausanierung und Immobilienwertermittlung werden betreut. Regelmäßig hält die Bauingenieurin (TU Braunschweig) Vorträge auf (Fach)Veranstaltungen, verfasst Fachartikel und gibt Online-Seminare. Frau Rougoor ist auch Sachverständige für die Markt- und Beleihungswertermittlung von Immobilien und ausgebildete Copterpilotin.

