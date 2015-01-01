Verkaufen per Post: Werbebriefe vom Berliner Texter Thorsten Simon

Leere Briefkästen als neue Werbechance: Berliner Texter für Werbebriefe textet für Unternehmen, Dienstleistungen & Co.

Das Postfach quillt über, der Briefkasten bleibt leer. Während E-Mails und Online-Anzeigen im Sekundentakt um Aufmerksamkeit buhlen, sticht ein Brief heute besonders hervor. Werbebriefe erleben leise ein Comeback – und genau hier setzt der Berliner Texter für Werbebriefe Thorsten Simon an.

Was macht einen Werbebrief aus?

Ein Werbebrief ist kein Massenmedium, sondern fast schon ein persönlicher Kontakt. Er landet direkt in den Händen der Empfängerinnen und Empfänger – greifbar, nahbar, schwarz auf weiß oder bunt. Und genau deshalb hat er eine Stärke, die digitale Werbung oft verloren hat: Er schafft Ruhe und Raum, um eine Botschaft klar zu vermitteln.

Kurz und knackig – oder ausführlich?

Die Frage nach der Länge stellt sich bei jedem Projekt. Manchmal reicht eine Seite, die ein Angebot präzise auf den Punkt bringt. Manchmal braucht es mehrere Seiten, um Vertrauen aufzubauen oder komplexe Leistungen zu erklären. Entscheidend ist nicht die Seitenzahl, sondern ob der Leser sich Schritt für Schritt abgeholt fühlt: vom neugierigen Blick bis zur klaren Einladung, aktiv zu werden.

Leere Briefkästen, volle Chancen

In Zeiten, in denen nur noch Rechnungen und Werbung der großen Ketten per Post kommen, wirkt ein gut gemachter Werbebrief fast wie ein kleiner Überraschungsmoment. Er stört nicht zwischen Bannern und Likes, sondern wird bewusst wahrgenommen. Genau dieser Moment – der Griff zum Brief, das Aufreißen des Umschlags – ist eine Gelegenheit, die man nutzen sollte.

Weniger Briefe, mehr Wirkung

Die Zahl verschickter Briefe sinkt Jahr für Jahr. Für Unternehmen ist das eine stille Chance: Jeder Werbebrief fällt stärker auf, bekommt mehr Aufmerksamkeit und kann echte Reaktionen auslösen. IDEENGOLD sorgt dafür, dass diese Chance nicht verpufft – mit Texten, die verständlich sind, nahbar wirken und den Leser nicht überreden, sondern überzeugen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

IDEENGOLD | ALLES. WAS. TEXT.

Herr Thorsten Simon

Immanuelkirchstraße 29

10405 Berlin

Deutschland

fon ..: 01775975245

web ..: https://www.ideengold.de/texter/werbebrief-texter/

email : thorsten.simon@ideengold.de

IDEENGOLD ist Thorsten Simon. Seit 1999 liefert Ideengold als Werbetexter, Copywriter und Texter Ideen, Konzepte, Kampagnen und Texte für Werbung, PR und Internet. B2B und B2C. Thorsten Simon ist Berliner, gelernter Schriftsetzer, studierter Druckingenieur, weitergebildete Marketingfachkraft und praktizierender Texter. Nach einem Texterpraktikum bei Ogilvy in Frankfurt und sieben Jahren in einer Werbeagentur machte er sich 2007 selbstständig. Seit 2008 ist er Mitglied im Texterverband.

