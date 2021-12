Verlag sucht die schönsten Kürbis-Geschichten … und mehr

Bei Papierfresserchens MTM-Verlag heißt es wieder „Auf den Kern gebracht“ – neues Buchprojekt

„Als Kind bin ich davongelaufen, wenn ich den süß-sauren Geruch eingemachter Kürbisse roch, heute liebe ich es, immer wieder einmal neue Rezepte mit Kürbis auszuprobieren“, sagt Verlegerin Martina Meier, die in ihrem Garten seit Jahren immer wieder auch Kürbisse selbst zieht. Und so ist sie auf die Idee gekommen, einmal Geschichten, Rezepte, Gedichte und Märchen zu sammeln, um sie in einem „Kürbisbuch“ zu einen. Der Titel des geplanten Bandes „Auf den Kern gebracht – Die Kürbis-Anthologie“.

Vor einigen Jahren hat der Verlag bereits ein ähnliches Projekt gestartet und mit „Auf den Kern gebracht – Die Apfel-Anthologie“ ein kurzweiliges Buch mit zahlreichen Geschichten und Gedichten rund um der Deutschen liebstes Obst, den Apfel, im Buchgarten wachsen zu lassen. „Auch Jahre nach seiner Veröffentlichung hat gerade dieser Band für mich noch immer einen ganz besonderen Reiz und ich nehme ihn immer wieder einmal gerne zur Hand, um die Geschichten von Apfel Alfons oder Excaplfibur zu lesen“, sagt Martina Meier schmunzelnd. Waren in diesem Buch ausschließlich erzählende Texte zu finden, so würde sie die Herausgeberin nun auch über ganz eigene Kürbisrezepte der Autor*innen freuen. Sie selbst wird selbstverständlich auch eines beisteuern.

Einsendeschluss für alle Texte ist am 15. Juli 2022. Mitmachen können alle interessierten Autor*innen, die ausführlichen Ausschreibungsunterlagen sind auf der Homepage des Verlags zu finden: www.papierfresserchen.de. Die Beiträge können per E-Mail oder über das Einsendeformular des Verlags eingereicht werden. Das Buch soll im Oktober 2022 erscheinen.

Seit mehr fünfzehn Jahren schreibt Papierfresserchens MTM-Verlag Anthologieprojekte für Autorinnen und Autoren jeden Alters aus. Hunderte Geschichten hat der Verlag so zusammengetragen, die im Laufe der Jahre die Herzen von Kindern und Erwachsenen erobert haben. Besondere Meilensteine dabei waren sicherlich Bücher der Reihe „Wünsch dich ins Wunder-Weihnachtsland“, in dieser Reihe sind bereits 14 Bände erschienen, sowie die Osterbücher „Wie aus dem Ei gepellt“, von denen es immerhin bereits sieben Ausgaben gibt. „Mein persönliches Lieblingsbuch aus dem Reigen unserer Anthologie-Veröffentlichungen aber ist das Buch „Nassbert, der Wannenwichtel – Geschichten in und aus der Badewanne““, sagt Verlegerin Martina Meier.

Die Anthologiebände des Verlags aber sind seit Jahren mehr als nur unterhaltsame Lektüre. Erst vor Kurzem wurde wieder einmal eine Studie veröffentlicht, in der die mangelnde Lesekompetenz von Viertklässlern angesprochen wurde. Viele der Verlags-Kurzgeschichten-Bände richten sich genau an diese Zielgruppe – Kinder im Vorschul- und Grundschulalter – und werden oft genug von den beteiligten Autorinnen und Autoren auch in Schulen und Kindergärten vorgelesen, sind somit stets ein aktiver Beitrag zum Thema Leseförderung. „Wir haben so viele positive Reaktionen auf unsere Ausschreibungen erhalten, dass wir sie auch in Zukunft anbieten und weiter ausbauen werden“, so die Verlegerin, die selbst mit einigen Geschichten in den Büchern vertreten ist.

Nicht zuletzt sind aus den Anthologieprojekten des Verlags im Laufe der Jahre aber auch echte Talente hervorgegangen – Autorinnen und Autoren jeden Alters, die später selbst ein eigenes Buch geschrieben und mit diesen Büchern wiederum junge Leser in ihren Bann gezogen haben. Nicht zuletzt wurde das Papierfresserchen bereits 2009 für seine Arbeit mit jungen Autoren von der Bundesregierung und der deutschen Wirtschaft im Rahmen der Initiative Land der Ideen ausgezeichnet. Die Urkunde, unterzeichnet vom ehemaligen Bundespräsidenten Horst Köhler, ziert noch heute die Verlagsredaktion.

