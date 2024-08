Verleihung des 15. Marketing-Löwen

Marketing-Club Braunschweig-Wolfsburg e. V. zeichnet zwei Wolfsburger aus

Wolfsburg, 16.08.2024 – Im Rahmen der Verleihung der 15. Marketing-Löwen des Marketing-Club Braunschweig-Wolfsburg e. V. gingen am vergangenen Donnerstag gleich zwei Auszeichnungen nach Wolfsburg. Jens Hofschröer, Wirtschaftsdezernent der Stadt Wolfsburg und Geschäftsführer der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG), sowie der Verein be your own hero e. V. wurden für ihre Tätigkeiten und ihr Engagement im Bereich Marketing unter dem Motto „Antrieb zur Veränderung“ ausgezeichnet.

„Antrieb zur Veränderung, ein Motto das die Marketingbranche und -aktivitäten in dieser Region auf den Punkt bringt. Ich freue mich sehr, in diesem Rahmen den Persönlichkeitspreis der Marketing-Löwen erhalten zu haben. Im Namen der WMG bedanke ich mich bei der Jury für diese Auszeichnung und schätze diesen Team-Erfolg sehr. Der Preis ist ein großartiges Zeichen dafür, wie groß das Engagement ist, die Sichtbarkeit unserer Region zu erhöhen – das ist mit diesem Preis sichtlich mehr in den Mittelpunkt gerückt worden“, erklärt Jens Hofschröer.

Auch Joachim Franz, Vorstandsvorsitzender und Vorstand Netzwerk des be your own hero e.V., unterstreicht diesen Gedanken: „Als gemeinnütziger Verein den Engagementpreis verliehen zu bekommen, erfüllt uns mit Stolz. Mit dieser Auszeichnung rückt unsere Spendenaktion nochmal mehr in den Vordergrund. Danke an unsere ehrenamtlichen Teammitglieder und die Unterstützung aller Beteiligten! Wir freuen uns darauf, auch in den kommenden Jahren die Entwicklung unserer Region aktiv mitzugestalten.“

Die Marketing-Löwen werden in den drei Kategorien Haupt-, Engagement- und Persönlichkeitspreis verliehen. Als Preisträger in der Kategorie Marketing-Persönlichkeit wurde Jens Hofschröer ausgezeichnet. Der Verein be your own hero e. V. erhielt mit dem Case „Roll for a mission“ den Sonderpreis in der Kategorie Engagement. Als weiterer Vertreter aus Wolfsburg gehörte das Kunstmuseum Wolfsburg mit ihrer Ausstellung „Re-Inventing Piet. Mondrian und die Folgen“ zu den Nominierten für den Hauptpreis. Eine siebenköpfige Jury begleitete den Entscheidungsprozess bis zu der Preisverleihung, die im Staatstheater Braunschweig stattfand.

Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) vereint die vier Bereiche Wirtschaftsförderung, Marketing, Citymanagement und Tourismus mit dem Ziel der proaktiven Stadtentwicklung. Mit einem starken Netzwerk an lokalen und regionalen Partnern arbeitet die WMG unermüdlich daran, die Stadt Wolfsburg aktiv mitzugestalten. Alle Projekte und Aktivitäten der WMG richten sich nach den strategischen Grundpfeilern „Willkommen. Erleben. Investieren.“ aus. Zusammengeführt und in enger Abstimmung miteinander steigert die WMG so die Attraktivität Wolfsburgs ganzheitlich als Wirtschafts-, Wohn- und Reisestandort.

