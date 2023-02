Versicherungen-Gentner: Grenzgängerberatung Deutschland-Schweiz seit 2000

Versicherungen für Grenzgänger Deutschland-Schweiz.

Über 60.000 Personen fahren regelmäßig von ihrem Wohnsitz in Deutschland zu ihrer Arbeitsstelle in der Schweiz. Dabei ist bezüglich Steuern und Versicherungen einiges zu bedenken.

Durch den verwirrenden Dschungel der Versicherungen finden viele Menschen allein nicht durch. Noch komplizierter wird es, wenn man in einem anderen Land arbeitet als das, in dem man lebt. Oder, wenn man plant, in ein anderes Land zu ziehen. Für genau solche Fälle gibt es Agenturen, die bei der Suche nach den richtigen Versicherungen unterstützen. Eine dieser Agenturen ist Versicherungen-Gentner.

Beratung in vielen Bereichen

Die Agentur Versicherungen-Gentner hat sich auf die Beratung von Grenzgängern im Bereich Deutschland – Schweiz spezialisiert. Gerade in den aktuellen Zeiten von hoher Inflation und stark gestiegenen Energiekosten, kann eine Arbeitsstelle in der Schweiz aufgrund der dortigen höheren Löhne sich für eine in Deutschland lebende Person sehr lohnen.

Es sollten einige Dinge beachtet werden, wenn man in Deutschland wohnhaft ist und zum Arbeiten in die Schweiz fährt. Zum Beispiel hat man bei der Wahl der Krankenversicherung sowohl die Möglichkeit, sich im Schweizer System zu versichern als auch eine deutsche Krankenversicherung zu nehmen. Was jeweils die Vor- und Nachteile sind, kann bei Versicherungen-Gentner erfahren werden.

Neben der Krankenversicherung muss man sich auch um Altersvorsorge und eine Berufsunfähigkeitsversicherung kümmern. Wenn man plant, komplett in die Schweiz umzuziehen, kommen noch einige andere wichtige Versicherungen hinzu wie beispielsweise eine Haftpflichtversicherung, eine Hausratversicherung oder die Versicherung des Kfz. Bei allen diesen und weiteren Punkten, die im Zuge eines Umzugs in die Schweiz auftauchen, hilft Versicherungen Gentner. Sollte man hingegen von der Schweiz einen Umzug nach Deutschland vorsehen, um die Vorteile der niedrigeren Lebenshaltungskosten in Deutschland zu nutzen, kann man sich dort ebenfalls Unterstützung holen.

Kostenlose Beratung für jeden

Versicherungen Gentner ist in Rheinfelden ansässig und berät dort und im Umkreis direkt bei Ihnen zuhause oder im Büro in Rheinfelden. Aber auch wenn man aus einer anderen Ecke kommt und in der Schweiz arbeitet oder dies in Zukunft plant, kann man die Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Dann erfolgt die Beratung telefonisch oder per Skype.

Vorteilhaft ist, dass die Beratung durch die Prämien der Versicherungen getragen und daher für jeden völlig kostenlos ist.

Insgesamt ist es sinnvoll, sich nicht alleine durch den Dschungel der Versicherungen zu bewegen, sondern einer guten Agentur zu vertrauen. Es kann am Ende bares Geld kosten. Außerdem ist die persönliche Zeit zu kostbar, um sich in die ganzen Verträge und Vereinbarungen zwischen Deutschland und der Schweiz einzuarbeiten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Versicherungen-Gentner-Rheinfelden

Herr Willy Gentner

In der Klus 8

79618 Rheinfelden

Deutschland

fon ..: 07623 62608

web ..: https://versicherungen-gentner.de/

email : info@versicherungen-gentner.de

Krankenversicherungen in der Schweiz bei SWICA – SYMPANY – HELSANA Altersvorsorge Direktversicherung für Grenzgänger Vermittlung – Altersvorsorge 3.Säule Steuerlich geförderte Direktversicherung für Grenzgänger in Baden-Württemberg lebend Wir erstellen Ihr persönliches Angebot nach Ihren Wünschen und Vorstellungen und bieten Ihnen unsere Grenzgängerberatung unverbindlich und kostenlos an.

