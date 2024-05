Versteckte Goldschätze

Versteckte Schätze zu finden, fasziniert die Menschheit seit langer Zeit und immer wieder werden manche fündig.

Jüngst renovierte eine englische Familie ihre Küche und fand Münzen aus dem 17. Jahrhundert. Versteckt wurde der Schatz vermutlich während des ersten englischen Bürgerkriegs. Es gibt tausende Hinweise auf verborgene oder verschollene Schätze. Ob in einem Schiffswrack, im oder hinter dem Haus. Es existieren sogar Schatzsuchunternehmen an der Börse, die den verborgenen Schätzen hinterherjagen. Und es sind nicht nur große, bedeutende Entdeckungen, wie das Grab des Tutanchamuns oder der Schatz von Troja, die begeistern, sondern eben auch solche unerwarteten Schätze wie jetzt in England. Dieser Fund umfasst mehr als 1.000 Gold- und Silbermünzen. Der Küchenboden wurde entfernt und unter alten Steinplatten kamen die Münzen zum Vorschein. Diese wurden nun versteigert und für fast 76.000 US-Dollar verkauft. Auch in einem Kamin in Schottland wurde schon mal ein 330 Jahre alter Münzschatz gefunden. Und es gibt viele weitere Beispiele. Denn früher versteckten Menschen oft ihre Schätze, da in Kriegen die Beschlagnahme des Eigentums des Gegners dazugehörte.

Anleger beobachten derzeit gespannt die Entwicklung des Goldpreises. So ganz kann der Anstieg des Goldpreises nicht erklärt werden, aber er macht auf jeden Fall Freude. Fed-Zinssenkungserwartungen haben wieder zugenommen, wohl auch unter anderem wegen der US-Inflationsdaten. Die Zentralbanken setzen weiterhin stark auf das Edelmetall. Gold als sicherer Hafen wirkt sicher auch, denn nach wie vor ist beispielsweise die Lage im Nahen Osten angespannt. Und es könnte zu einem Ende der Abflüsse aus Gold-ETFs gekommen sein, was wiederum den Goldpreis stützen würde. Jedenfalls ist es ein schwieriges Unterfangen die genauen Gründe des Goldpreisanstieges zu erklären, genauso ist die weitere Preisentwicklung schwer zu prognostizieren. Dabei sind aber die meisten Stimmen äußerst positiv. Anleger können dabei sein mit Werten der Bergbaugesellschaften.

Da gibt es Osisko Development – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-development-corp/ -, eine Gesellschaft, die den Fokus auf früher produzierende Projekte legt. Diese Firma entwickelt ein Goldprojekt in Kanada, eines in den USA und eines in Mexiko.

Revival Gold – https://www.commodity-tv.com/play/revival-gold-insight-into-the-benefits-of-the-ensign-minerals-acquisition/ – besitzt in Idaho, USA die größte dort früher produzierende Goldmine. Das Explorationsgebiet wurde gerade erweitert.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Osisko Development (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-development-corp/ -).

