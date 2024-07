Vespa Cross Rennen MATSCHO KARATSCHO #3 war ein voller Erfolg

Staub, Dreck und eine Riesengaudi

Landsberg – Schon aus der Ferne war am vergangenen Samstag der unverkennbare Sound der Vespa Motoren zu hören und eine große Staubwolke lag über der Rennstrecke auf dem Gelände des SIP Scootershops in Landsberg. Zum dritten Mal hatte der Marktführer im Handel von Motorroller Zubehör- und Ersatzteile zum „Matscho Karatscho“ geladen, einem Cross-Rennen für Vespas, Lambrettas und andere Roller, die in drei verschiedenen Klassen auf der hauseigenen Rennstrecke an den Start gingen.

Mit Teilnehmern aus Deutschland, Italien, Österreich, Frankreich und der Schweiz hatte sich ein internationales Fahrerfeld eingefunden, um auf dem 470 Meter langen Rundkurs mit Pendel, Wassergraben, Wippe, Waschbrett und diversen Sprüngen gegeneinander anzutreten. Highlight der Strecke ist die 180-Grad-Steilkurve, die die tollkühnen Piloten mit Vollgas nehmen können. Henri Mouries aus Mormoiron in Südfrankreich hatte mit rund 1.000 Kilometern die weiteste Anreise und beschreibt die Faszination dieses Rennsports: „Bereits als Kind war ich BMX-Fahrer und von 1987 bis 1995 haben wir in Südfrankreich Vespa-Cross-Rennen veranstaltet. Als ich vom Event bei SIP Scootershop hörte, musste ich einfach mitmachen. Es geht mir hier gar nicht um die Platzierung, sondern um den Spaß.“

Die Freude am Fahren und das Treffen mit Gleichgesinnten stand bei dieser Veranstaltung im Vordergrund. Rund 1.000 Besucher bestaunten das Spektakel mit den waghalsigen Manövern der Piloten auf ihren umgebauten Rollern. DAZN-Kommentator und Eishockey-Legende Harald Birk führte gemeinsam mit SIP-Rennleiter Jesco Schmidt durch das abwechslungsreiche Programm, und der war am Ende rundum glücklich mit der Veranstaltung: „Es ist alles hervorragend gelaufen. Wir hatten sehr spannende Rennen bis zum Schluss und von den Fahrern gab es nur positives Feedback. Unser Team hat super zusammengearbeitet. Am wichtigsten: bis auf eine leichte Rippenprellung gab es keine Verletzten.“

Harte Konkurrenz, gemeinsame Party

Nach dem Qualifying starteten die Fahrer in ihren Klassen in die Rennen und am Ende wurde im „Best of All“ der Gesamtsieger aller Klassen gekrönt. Lokalmatador Max Heigl aus Landsberg fiel schon frühzeitig mit einem technischen Defekt aus, sodass sich Stefan Göllner aus Nordrhein-Westfalen auf einer Vespa GTS 300 mit KTM-Motor den Tagessieg sichern und eine Fabelzeit von 55,471 Sekunden in den Staub zaubern konnte.

Beim abschließenden Team-Event, dem sogenannten „Endurance Race“, bei dem sich mehrere Fahrer einen Roller teilen und 60 Minuten durchhalten müssen, hatte er allerdings gemeinsam mit Andy Bode das Nachsehen und der Sieg ging an das Team Altmann/Pensel.

Nachdem die Pokale überreicht, der Sekt verspritzt und die Sieger gekürt waren, trafen sich alle Fahrer, Mechaniker, Streckenposten und Fans zur gemeinsamen Feier bei Pizza und Kaltgetränken bis in die Nacht. Mag der Fight auf der Rennstrecke auch intensiv geführt werden, so verbindet die Fahrer eine Leidenschaft für die Vespa und andere Zweiräder. Ralf Jodl, CEO von SIP Scootershop und Veranstalter zieht eine Bilanz: „Auch der dritte Matscho Karatscho bot eine großartige Show, spannenden Rennsport und beste Unterhaltung für alle Zuschauer. Doch im Mittelpunkt steht für uns die Gemeinschaft der Rollerfans und der kollegiale Umgang miteinander. Wieder einmal hat sich gezeigt, dass die Vespa die Menschen über alle Landesgrenzen hinweg verbindet. Ein Besucher ist extra für das Wochenende aus Tel Aviv angereist…“

