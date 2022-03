VIAVI Solutions FiberComplete PRO: All-in-One-Tool zur Glasfaserzertifizierung

Hoher Automatisierungsgrad reduziert Testzeiten um bis zu 80 Prozent

Viavi Solutions Inc. (VIAVI) (NASDAQ: VIAV) stellt mit dem FiberComplete PRO eine kompakte Testlösung zur Abnahme und Zertifizierung von Glasfaserstrecken vor. Das All-in-One-Tool vereint die Funktionen von Lichtquelle, Leistungsmessgerät, optischem Dämpfungsmessgerät, ORL-Messgerät, Fehlerdiagnosegerät und OTDR-Gerät über nur einen Testport und ermöglicht auf diese Weise die vollständige Durchführung aller erforderlichen Qualifikationstests – von grundlegenden uni- oder bidirektionalen Einfügedämpfungsmessungen (IL) über optische Rückflussdämpfungsmessungen (ORL) bis hin zu bidirektionalen OTDR-Analysen in Echtzeit (TrueBIDIR). Durch den hohen Automatisierungsgrad der Lösung wird der Zeitaufwand für Testaufbau, Datenaustausch, Ergebnisanalyse und Berichterstellung dabei um bis zu 80 Prozent reduziert: Per Knopfdruck startet ein integrierter, automatisierter Workflow, der den Techniker durch festgelegte Messabläufe mit vordefinierten Testkriterien leitet und für eine durchweg unkomplizierte Bedienung sowie fehlerfreie Prüfvorgänge sorgt. Die Analyseergebnisse werden zudem automatisch in einem Abschlussbericht konsolidiert und über die cloudbasierte Konfigurations- und Datenmanagement-Software StrataSync hochgeladen und zentral gespeichert.

Mit der Entwicklung des neuen FiberComplete PRO reagiert VIAVI auf den weltweit vorherrschenden Fachkräftemangel in der Branche: Angesicht des wachsenden Glasfaserausbaus stehen Dienstanbieter zunehmend vor der Herausforderung, geschultes Personal mit der nötigen Berufserfahrung zur Qualifizierung von Glasfaserstrecken zu finden. Die Folgen des Personalmangels spiegeln sich häufig in Ausbauverzögerungen und erhöhten Anschlusskosten wider. Mitunter sehen sich Betriebe sogar dazu gezwungen, weniger genaue Zertifizierungsmethoden einzusetzen: So werden statt exakter bidirektionaler OTDR-Messungen oft vergleichsweise ungenauere unidirektionale OTDR-Tests angewandt. Der Grund: Bidirektionale Messungen sind in ihrer Durchführung weitaus komplexer und erforderten daher bislang mehrere Testwerkzeuge und umfangreiches Know-how. Mit FiberComplete PRO steht Dienstanbietern nun ein unkompliziertes Tool zur Verfügung, das Technikern jeder Erfahrungsstufe eine schnelle und fehlerfreie Durchführung aller erforderlichen Zertifizierungstests einschließlich bidirektionaler OTDR-Messungen ermöglicht.

„Ohne eine ordnungsgemäße Zertifizierung können Installationsfehler leicht übersehen werden und im Nachgang zu teuren Wartungseinsätzen führen“, erläutert Kevin Oliver, Vice President und General Manager, Converged Instruments and Virtual Test bei VIAVI Solutions. „Potenzielle Probleme sollten gleich bei der Installation behoben werden, um Zusatzkosten und Kundenunzufriedenheit zu vermeiden. Mit FiberComplete PRO erhalten Serviceprovider und Techniker ein All-in-One-Tool, das sowohl Geschwindigkeit als auch Zuverlässigkeit der Netzwerkzertifizierung enorm erhöht.“

