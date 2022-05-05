Vier Bohrgeräte, 42.000 Meter ein Ziel: Avanti Gold greift auf Misisi-Goldsystem jetzt massiv an

Mit bis zu vier Bohrgeräten greift Avanti Gold auf dem Misisi-Goldsystem in der DR Kongo jetzt systematisch an – für Ressourcenausbau und neue Entdeckungen entlang eines 55 Kilometer langen Goldgürtel

Avanti Gold (WKN A3ECT4 / CSE AGC) hat auf seinem Flaggschiffprojekt Misisi in der Demokratischen Republik Kongo ein groß angelegtes Bohrprogramm gestartet und läutet damit eine neue, spannende Phase der Exploration auf dem Projekt ein. Nach einer längeren Unterbrechung seit den letzten Bohrungen der Vorbesitzer wird das Goldprojekt Misisi jetzt durch Avanti mit insgesamt 42.000 Bohrmetern Bohrungen systematisch weiterentwickelt.

Für Avanti geht es dabei nicht nur um die Vergrößerung der bereits bekannten Ressource, sondern auch um die erstmalige oder erneute Überprüfung mehrerer hochrangiger Ziele entlang eines 55 Kilometer langen Goldgürtels. Damit verschiebt sich der Fokus von einem einzelnen Lagerstättenkern hin zu einer breiteren Distriktbetrachtung des gesamten Misisi-Systems.

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