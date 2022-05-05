  • Vier Bohrgeräte, 42.000 Meter ein Ziel: Avanti Gold greift auf Misisi-Goldsystem jetzt massiv an

    Mit bis zu vier Bohrgeräten greift Avanti Gold auf dem Misisi-Goldsystem in der DR Kongo jetzt systematisch an – für Ressourcenausbau und neue Entdeckungen entlang eines 55 Kilometer langen Goldgürtel

    BildAvanti Gold (WKN A3ECT4 / CSE AGC) hat auf seinem Flaggschiffprojekt Misisi in der Demokratischen Republik Kongo ein groß angelegtes Bohrprogramm gestartet und läutet damit eine neue, spannende Phase der Exploration auf dem Projekt ein. Nach einer längeren Unterbrechung seit den letzten Bohrungen der Vorbesitzer wird das Goldprojekt Misisi jetzt durch Avanti mit insgesamt 42.000 Bohrmetern Bohrungen systematisch weiterentwickelt.

    Für Avanti geht es dabei nicht nur um die Vergrößerung der bereits bekannten Ressource, sondern auch um die erstmalige oder erneute Überprüfung mehrerer hochrangiger Ziele entlang eines 55 Kilometer langen Goldgürtels. Damit verschiebt sich der Fokus von einem einzelnen Lagerstättenkern hin zu einer breiteren Distriktbetrachtung des gesamten Misisi-Systems.

    Jetzt mehr erfahren:

    Vier Bohrgeräte, 42.000 Meter ein Ziel: Avanti Gold greift auf Misisi-Goldsystem jetzt massiv an

    Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

    Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

    Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Avanti Gold halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien der Avanti Gold zu kaufen oder verkaufen, was den Kurs der Aktien beeinflussen könnte. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Avanti Gold und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein weiterer Interessenkonflikt gegeben ist, da Avanti Gold die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung entlohnt.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    GOLDINVEST Consulting GmbH
    Herr Björn Junker
    Rothenbaumchaussee 185
    20149 Hamburg
    Deutschland

    fon ..: +49 (0)40 – 44 195195
    web ..: http://www.goldinvest.de
    email : redaktion@goldinvest.de

    Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

    Pressekontakt:

    GOLDINVEST Consulting GmbH
    Herr Björn Junker
    Rothenbaumchaussee 185
    20149 Hamburg

    fon ..: +49 (0)40 – 44 195195
    web ..: http://www.goldinvest.de
    email : redaktion@goldinvest.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Avanti Gold startet Bohr-Offensive in der DRK: 4 Geräte für 42.000 Meter auf Goldprojekt Misisi
      Avanti Gold startet 42.000-Meter-Bohrprogramm auf dem Misisi-Goldprojekt in der DR Kongo - vier Bohrgeräte mobilisiert...

    2. Avanti Gold startet Explorationsoffensive: Vorbereitungen auf 15.000 Meter Bohrprogramm laufen
      3,1 Mio. Unzen im Blick: Avanti Gold treibt die Vorbereitungen für den Explorationsstart auf dem Misisi-Projekt in der DR Kongo voran....

    3. Vier Bohrgeräte: Gold Terra startet mit aggressivem Winterbohrprogramm ins neue Jahr!
      Großangriff im Yellowknife-Goldcamp: Gold Terra treibt mit vier Bohrgeräten die Expansion der hochgradigen Zonen voran....

    4. Labrador Gold durchteuft 54,17 g/t Au über 0,95 Meter im Ziel Big Vein und umreißt oberflächennahes Gold im Ziel Pristine, 800 Meter nördlich von Big Vein
      TORONTO, ON, 5. Mai 2022 – Labrador Gold Corp. (TSX.V:LAB | OTCQX:NKOSF | FWB: 2N6) (LabGold oder das Unternehmen) freut sich, die fortgesetzte Erweiterung der Zone Big Vein nach Südwesten...

    5. Avanti Gold: Wie ein Phönix aus der Asche!
      Avanti Gold hat auf dem Misisi-Projekt bereits 3 Mio. Unzen Gold nachgewiesen. Jetzt geht es daran, die Vorkommen noch einmal deutlich auszuweiten!...

    6. Investorenansturm: Avanti Gold erhöht Finanzierung auf 25 Mio. CAD
      Avanti Gold sorgt für Schlagzeilen: Innerhalb von nur zwei Tagen hat der Explorer eine ursprünglich auf 15 Mio. CAD angelegte Finanzierung aufgestockt und bei 25 Mio. CAD erfolgreich abgeschlossen. De...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.