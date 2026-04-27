Vierfacher Hörgenuss im Mai 2026: Autor und Sprecher Christian Gera veröffentlicht vier neue Hörbücher

Vier neue Hörbücher von Christian Gera erscheinen im Mai 2026! Wer selbst ein 2. Standbein als Sprecher aufbauen will, spart jetzt 20% beim Kurs „Hörbuchsprecher Titan“ (Code: SOMMER26).

Bochum, 27. April 2026 – Der Mai verspricht ein außergewöhnlicher Monat für alle Hörbuch-Fans zu werden. Der vielseitige Autor und Experte Christian Gera bringt im Mai 2026 gleich vier seiner Werke als Hörbücher auf den Markt. Das Besondere für die Zuhörer: Christian Gera hat es sich nicht nehmen lassen, alle vier Bücher selbst im Studio einzusprechen. Dadurch erhalten die Werke eine besonders authentische, persönliche Note und die Vision des Autors wird direkt und unverfälscht an das Ohr des Publikums getragen.

Die vier Neuerscheinungen zeigen Geras beeindruckende thematische Bandbreite und decken von fachlicher Expertise bis hin zu purer Spannung alles ab:

Hörbuchsprecher Ausbildung – Besiege den Titanen und werde zur professionellen Stimme im Ohr: Ein tiefgehendes und motivierendes Werk für alle, die das Sprechen zu ihrer Berufung machen wollen. Gera teilt wertvolles Insider-Wissen für den Weg zur professionellen Hörbuchstimme.

Erfolgreich Durchstarten als Hörbuchsprecher Quereinsteiger – Dein Leitfaden für Deine Stimme: Der perfekte und praxisnahe Ratgeber für alle, die neu in die Sprecher-Branche einsteigen möchten und einen verlässlichen Kompass für ihre stimmliche Karriere suchen.

Vorbei an den Panade-Klippen & Zucker-Bergen – Eine kleine Abnehm-Fibel mit Humor und Haltung: Ein Ratgeber der etwas anderen Art. Humorvoll, ehrlich und mit der nötigen Haltung geht Christian Gera das Thema Abnehmen an – gelesen vom Autor selbst, ein motivierender Begleiter im Alltag.

Der Zusteller 24509 – Ein kurzer Psychothriller: Nervenkitzel pur! Ein packender, dunkler Kurz-Thriller, der durch die markante und eindringliche Stimme des Autors erst recht unter die Haut geht.

Ein zweites Standbein in einer wachsenden Branche

Neben seinen eigenen Buch- und Hörbuchprojekten ist es Christian Gera ein großes Anliegen, auch anderen den Weg in die Welt der Hörbücher zu ebnen. Die Tätigkeit als Hörbuchsprecher oder Hörbuchsprecherin bietet eine fantastische Möglichkeit, sich kreativ auszudrücken und gleichzeitig ein lukratives zweites Standbein aufzubauen.

Um ambitionierten Quereinsteigern und angehenden Sprechern den Start zu erleichtern, startet ab sofort eine besondere Sommer-Aktion:

Mit dem Aktionscode SOMMER26 erhalten Interessenten exklusiv 20 % Rabatt auf Geras bewährten Premium-Onlinekurs „Hörbuchsprecher Titan“.

Der Kurs bündelt Geras jahrelange Erfahrung und bietet eine umfassende Schritt-für-Schritt-Anleitung in die Sprecher-Branche.

Weitere Informationen zu den neuen Hörbüchern sowie zum Onlinekurs „Hörbuchsprecher Titan“ finden Sie unter dem meistbesuchten Hörbuchsprecher-Blog des Hörbuchmarktes auf

www.freizeitcafe.info .

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Hörbuchsprecher Titan

Herr Christian Gera

Weifeldweg 16

44795 Bochum

Deutschland

fon ..: 02346230386

web ..: https://www.freizeitcafe.info

email : christiangera@freizeitcafe.info

Christian Gera ist ein vielseitiger Autor und leidenschaftlicher Hörbuchsprecher, der es meisterhaft versteht, Texten durch seine markante Stimme Leben einzuhauchen. Mit einem breiten Repertoire, das von fundierten Fach- und Karriere-Ratgebern bis hin zu packenden Psychothrillern und humorvollen Alltagsbegleitern reicht, beweist er eine beeindruckende erzählerische und stimmliche Wandlungsfähigkeit.

In der Branche hat er sich als „Hörbuchsprecher Titan“ einen Namen gemacht. Seine Mission geht dabei weit über das eigene Schreiben und Einsprechen von Büchern hinaus: Er engagiert sich intensiv für die Förderung von stimmlichen Nachwuchstalenten. Mit seinen praxisnahen Publikationen und seinem umfassenden, gleichnamigen Premium-Onlinekurs hilft er ambitionierten Quereinsteigern dabei, ihre Fähigkeiten zu professionalisieren und sich erfolgreich ein lukratives zweites Standbein in der stetig wachsenden Hörbuch-Branche aufzubauen. Gera steht dabei für Authentizität, tiefgreifendes Insider-Wissen und die feste Überzeugung, dass man mit der richtigen Technik und Leidenschaft jedes Publikum fesseln kann.

Pressekontakt:

Hörbuchsprecher Titan

Herr Christian Gera

Weifeldweg 16

44795 Bochum

fon ..: 02346230386

web ..: https://www.freizeitcafe.info

email : christiangera@freizeitcafe.info

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Der nächste Gold-Hotspot? Zodiac Gold: Warum Liberia jetzt spannend wird! dynaCERT beschleunigt Markteintritt in Vietnam: Strategische Partnerschaften und Pilotprojekte bestätigen Marktpotenzial