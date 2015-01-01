Autor des Jahres 2026 – Manuel Spors mit seinem Buch „Die Loyalitätsformel“

Mit seinem Buch zeigt Manuel Spors, warum eine geringe Steigerung der Kundenbindung eine massive Umsatzsteigerung bringt.

Manuel Spors wurde mit dem renommierten MDL Award in der Kategorie „Autor des Jahres 2026“ ausgezeichnet. Prämiert wurde sein aktuelles Buch _Die Loyalitätsformel – mehr Umsatz ohne Neukundenjagd_, das sich einem Thema widmet, das in Zeiten von KI, Funnels und steigenden Werbekosten zunehmend an Bedeutung gewinnt: der systematischen Kundenbindung.

Die Jury würdigte insbesondere, dass das Werk kein reines Motivationsbuch ist, sondern ein praxisnaher Leitfaden, der Unternehmern messbare Umsatzsteigerung mit bestehenden Kunden ermöglicht.

Ein Buch, das den Nerv der Zeit trifft – Schluss mit teurem Marketing

Während automatisierte Marketingprozesse, ChatBots und datengetriebene Akquisefunnels den Markt dominieren und alles immer noch unpersönlicher wird, setzt Spors bewusst einen Gegenpol. Er zeigt auf, dass Neukundenakquise bis zu fünfmal teurer ist als die Pflege bestehender Kunden und dass bereits eine geringe Steigerung der Kundenloyalität massive Auswirkungen auf den Gewinn haben kann.

Die Auszeichnung hebt hervor, dass das Buch ein reales Problem vieler Selbstständiger und Kleinunternehmer löst. Statt immer höhere Marketingbudgets einzusetzen, zeigt _Die Loyalitätsformel_, wie durch strukturierte Touchpoints, CRM-Systeme und psychologische Verkaufshebel nachhaltige Kundenbeziehungen entstehen.

Praxisnah, verständlich und sofort umsetzbar

Die Jury betont besonders die klare und verständliche Sprache des Autors. Komplexe Zusammenhänge werden greifbar erklärt und konsequent in die Praxis übersetzt. Theorie bleibt nicht abstrakt, sondern wird in konkrete Handlungsanleitungen überführt.

„Der Autor kombiniert persönliche Erfahrungen mit messbaren Strategien & praxisnahen Beispielen zum sofortigen Umsetzen für Selbstständige wie Unternehmen.“ – meint die Jury.

Loyalität als wirtschaftlicher Wettbewerbsvorteil

Im Mittelpunkt des ausgezeichneten Werks steht die provokante These, dass die Fixierung auf Neukunden vielen Unternehmen langfristig schadet. Stattdessen plädiert Spors für ein loyalitätsbasiertes Geschäftsmodell, das auf Wiederkäufe, Weiterempfehlungen und stabile Kundenbeziehungen setzt.

Die Auszeichnung als „Autor des Jahres 2026“ würdigt nicht nur den Inhalt des Buches, sondern auch dessen gesellschaftliche Relevanz. In einer Zeit explodierender Werbekosten und sinkender Aufmerksamkeitsspannen liefert _Die Loyalitätsformel_ einen wirtschaftlich fundierten Gegenentwurf.

Ein Signal für nachhaltiges Unternehmertum

Mit dem MDL Award setzt die Jury ein deutliches Zeichen für nachhaltiges, beziehungsorientiertes Unternehmertum. Das Buch stärkt Selbstverantwortung und unternehmerisches Denken, ohne belehrend zu wirken. Der Stil bleibt nahbar, authentisch und klar strukturiert.

Die Auszeichnung unterstreicht die wachsende Bedeutung von Kundenbindung als strategischem Erfolgsfaktor und positioniert Manuel Spors als eine der prägenden Stimmen in diesem Bereich.

Mehr zu dem Buch und Manuel Spors ist zu finden unter: https://www.manuel-spors.at/buch-mehr-umsatz-ohne-neukundenjagd/

