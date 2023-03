Vital Battery Metals erweitert sein Lithium-Portfolio durch Übernahme des Lithiumprojekts Dickson Lake

Das Lithiumprojekt Dickson Lake grenzt an ein Lithiumprojekt der Firma Brunswick Exploration und liegt sowohl 51 km ost-südöstlich der von Imagine Lithium explorierten Lagerstätte Jackpot als auch 64 km ost-südöstlich der von Rock Tech bearbeiteten Lagerstätte Georgia Lake

Wichtige Eckdaten:

– Grenzt an das Projekt Georgia Lake der Firma Rock Tech Lithium, das eine Mineralressource der angedeuteten und vermuteten Kategorie von 14,8 Mio. Tonnen Li2O (1) beherbergt.

– Grenzt an die von Imagine Lithium explorierte Lagerstätte Jackpot, die eine historische Ressource von 2 Mio. Tonnen Li2O beherbergt und wo zurzeit Bohrungen zur Auffindung weiterer Lithiumziele (2) stattfinden.

– Auf dem Projektgelände wurden 25 Pegmatitaufschlüsse kartiert, die noch nicht eingehend auf eine LCT-Mineralisierung (Lithium, Cäsium und Tantal) untersucht wurden.

– Die kartierten Pegmatite auf dem Projektgelände sind in metasedimentäre Migmatite/Paragneise und in felsische Intrusionen eingebettet. Das geologische Umfeld ist ähnlich wie bei anderen LCT-Pegmatit-Entdeckungen in der Subprovinz Quetico (Lowther, Georgia Lake)(3).

– Anomalien aus Seesedimenten (Lithium/Cäsium) im nordöstlichen Teil des Projektgeländes weisen auf eine mögliche LCT-Mineralisierung hin.

– Der Standort liegt 50 km nördlich von Terrace Bay (Ontario) und ist über die Wintering Road und ein Forststraßennetz erreichbar.

13. März 2023 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / – Vital Battery Metals Inc. (Vital oder das Unternehmen) (CSE: VBAM |OTC: VBAMF | FWB: C0O) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine Präsenz im Lithiummarkt durch den Erwerb des Lithiumprojekts Dickson Lake (Dickson oder das Projekt), bei dem nur Kosten für das Abstecken angefallen sind, erweitern konnte. Das Projekt besteht aus 464 Bergbauclaims (jeweils einzelne Parzellen), die sich über eine Fläche von rund 9.780 Hektar unweit der Lithiumlagerstätten Imagine Lithium und Georgia Lake erstrecken. Mit den jüngsten Übernahmen von Dickson und dem Lithiumprojekt Schofield besitzt das Unternehmen nun über 18.000 Hektar an aussichtsreichen Lithiumkonzessionen im Norden der Provinz Ontario.

Adrian Lamoureux, Chief Executive Officer von Vital, erklärt: Wir sind sehr stolz darauf, das Lithiumprojekt Dickson Lake unserem Portfolio hinzufügen zu können. Wir sind der Meinung, dass das Projekt im Hinblick auf Kosten, Standort, kartierte Pegmatite, Straßenanbindung, geologisches Umfeld und geochemische Signaturen eine ganze Reihe von Kriterien erfüllt. Besonders stolz sind wir darauf, dass wir in den letzten zwei Wochen über 18.000 Hektar an aussichtsreichen Lithiumkonzessionsflächen unweit der Liegenschaften von Unternehmen wie Brunswick Exploration, Imagine Lithium und Rock Tech Lithium ohne zusätzliche Verwässerung erwerben konnten. Wir haben die Absicht, uns in Zukunft ein solides Portfolio von Batteriemetallprojekten mit risikoarmen Erschließungsmöglichkeiten aufzubauen, das dem Unternehmen und seinen Aktionären große Vorteile bringt. Wir freuen uns darauf, die Aktionäre in den kommenden Wochen im Detail über den ersten Arbeitsplan zu informieren.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69622/VitalBattery_130323_DEPRCOM.001.png

Abbildung 1 – Geologie der Region rund um das von Vital Battery Metals explorierte Lithiumprojekt Dickson Lake

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69622/VitalBattery_130323_DEPRCOM.002.png

Abbildung 2 – Kartierte Pegmatite im Lithiumprojekt Dickson Lake

Geologie der Region

Das Projekt befindet sich in der Subprovinz Quetico, einem Terran aus dem Archaikum, das vorwiegend aus metasedimentärem Gneis, abgeleiteten Migmatiten, granitoiden Intrusionen und Amphiboliten besteht. Die Gesteine haben eine regionale Metamorphose hin zu einer Almandin-Amphibolit-Fazies durchlaufen. Das Metasedimentgestein besteht überwiegend aus Grauwacke mit geringeren Anteilen von Arenit und Arkose. Die Migmatitisierung dieser Metasedimente ist im Wesentlichen überall vorhanden, nur einige wenige Abschnitte sind nicht davon betroffen. Die Zusammensetzung der Intrusivkörper reicht von Granit bis zu Quarzmonzonit und steht größtenteils in graduellem Kontakt mit dem Migmatit.

Die im Jahr 1974 von Carter(3) durchgeführten Kartierungen lassen darauf schließen, dass es auf dem Projektgelände mindestens 25 Pegmatitaufschlüsse gibt. Diese bestehen in erster Linie aus weißem und rosafarbenem Pegmatit mit geringen Anteilen von Aplit (Granat, Biotit und Turmalin). Die kartierten Pegmatite variieren in ihrer Größe und reichen von einzelnen kleinen Ausbissen bis hin zu Ausdehnungen von 1.000 m Länge und 100 m Mächtigkeit. Obwohl die bisherigen Kartierungen darauf hindeuten, dass auf dem Projektgelände Pegmatite vorhanden sind, muss das Unternehmen erst die Dimensionen bzw. das Ausmaß der möglicherweise auf dem Projektgelände vorhandenen Mineralisierung ermitteln. Wenn man von sporadischen Explorationen nach Basismetallen in den späten 1980er Jahren absieht, ist das Projekt noch weitgehend unexploriert.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69622/VitalBattery_130323_DEPRCOM.003.png

Abbildung 3 – Geologie der Region um Dickson Lake

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen wurden von Garry Clark, P.Geo., einem qualifizierten Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt.

Der Leser wird darauf hingewiesen, dass die Mineralisierung auf nahegelegenen oder angrenzenden Konzessionsgebieten nicht unbedingt darauf hinweist, dass auf dem Lithiumprojekt Dickson Lake Mineralressourcen entdeckt werden könnten oder dass solche Ressourcen, falls sie entdeckt würden, wirtschaftlich abbaubar wären.

Über Vital Battery Metals Inc.

Vital Battery Metals Inc. (CSE: VBAM |OTC: VBAMF | FWB: C0O) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich der Erschließung strategischer Projekte in stabilen Rechtsgebieten widmet, die Batterie-, Basis- und Edelmetalle umfassen. Das Unternehmen arbeitet an der Weiterentwicklung seiner Lithiumprojekte Schofield und Dickson Lake, seines Kupferprojekts Sting und seines Kupfer-Gold-Projekts Vent.

Das Lithiumprojekt Schofield erstreckt sich über 8.824 Hektar und grenzt an das Lithiumprojekt Hearst von Brunswick Exploration. Angesichts von 17 Pegmatitausbissen, die auf dem Projekt kartiert wurden, und eines günstigen geologischen Milieus weist das Lithiumprojekt Schofield Potenzial für eine Mineralisierung vom LCT-Typ auf. Das Projekt Schofield befindet sich rund 60 km südlich von Hearst (Ontario).

Das Lithiumprojekt Dickson Lake umfasst 464 Bergbauclaims, die jeweils aus einer Parzelle bestehen, und erstreckt sich über eine Grundfläche von rund 9.780 Hektar. Das Projekt befindet sich in der Nähe eines Lithiumprojekts der Firma Brunswick Exploration sowie unweit der von Imagine Lithium explorierten Lagerstätte Jackpot und der von Rock Tech bearbeiteten Lagerstätte Georgia Lake. Auf dem Projektgelände wurden 25 Pegmatitaufschlüsse kartiert, die noch nicht eingehend auf eine LCT-Mineralisierung untersucht wurden.

Das Kupferprojekt Sting erstreckt sich über eine Grundfläche von etwa 12.700 Hektar, beherbergt mehrere historische, von der Regierung von Neufundland und Labrador dokumentierte Mineralvorkommen und befindet sich innerhalb eines 50 km langen Korridors, der bekanntermaßen bedeutende vulkanogene Massivsulfid- (VMS), Kupfer-Quarz-Erzgang- und epithermale Goldvorkommen mit geringer Sulfidierung beherbergt. Das Kupfer-Gold-Projekt Vent erstreckt sich über 1.562 Hektar in British Columbia. Vital evaluiert weiterhin wertsteigernde Projekte, um sein Projektportfolio auszubauen.

Weiterführende Informationen erhalten Sie unter: www.vitalbatterymetals.com

Für das Board of Directors

Adrian Lamoureux

Chief Executive Officer, Director

+1 (604) 229-9772

info@vitalbatterymetals.com

Quellennachweis:

1 – Technical Report, Georgia Lake Lithium Project Pre-Feasibility Study, Rock Tech Lithium Inc., AMC Mining Consultants (Canada) Ltd., October 1, 2022.

2 – Imagine Lithium Jackpot Project Resource, 1956 by Ontario Lithium Company Limited.

3 – Carter, M.W. 1975: Geology of the Dickson Lake Area. District of Thunder Bay; Ontario Div. Mines. GR123, 28p. Accompanied by Map 2293, Scale 1 inch to 1 mile.

Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über zukünftige Schätzungen, Pläne, Programme, Prognosen, Projektionen, Ziele, Annahmen, Erwartungen oder Überzeugungen hinsichtlich zukünftiger Leistungen, einschließlich Aussagen über die Projektakquisition, die eine risikoarme Möglichkeit darstellt, das Unternehmen, das ein starkes Batteriemetallportfolio mit risikoarmen Möglichkeiten aufbaut, die sich positiv auf das Unternehmen und seine Aktionäre auswirken, und das Unternehmen, das einen ersten Arbeitsplan vorlegt, sind „zukunftsgerichtete Aussagen“. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen in Bezug auf das Projekt und sein Mineralisierungspotenzial, die Zielsetzungen, Ziele oder zukünftigen Pläne des Unternehmens in Bezug auf das Projekt und die Aufnahme von Bohr- oder Explorationsprogrammen in der Zukunft. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens wider, die auf den ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, einschließlich jener, die von Zeit zu Zeit in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen beschrieben werden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser werden davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.

Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

