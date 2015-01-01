VIVA Cruises tauft erstes Schiff der neuen Produktlinie VIVA Boutique

Einhellige Meinung bei der Taufe in Paris: Die neue VIVA BEYOND hebt die Flusskreuzfahrt auf ein völlig neues Niveau. Ein schwimmendes Boutique-Hotel, ein deutscher Sterne-Koch kreiert die Menüs.

Düsseldorf / Paris, Mai 2026

Am Freitag wurde die VIVA BEYOND, das neueste Mitglied der Flusskreuzfahrtflotte von VIVA Cruises, getauft. Das Schiff ist das erste der neuen Produktlinie VIVA Boutique und konzeptionell einem exklusiven Boutique-Hotel nachempfunden. Die Norwegische Taufpatin und Kreuzfahrt-Expertin Cecilie Kopperud: „Die VIVA BEYOND hebt die Flusskreuzfahrt mit der Kombination aus maßgeschneiderten Themenreisen zu Kunst, Kulinarik und Kultur auf ein neues Niveau.“ Die VIVA BEYOND legt bis Ende Oktober wöchentlich ab Paris ab, in den Wintermonaten folgen Kurzreisen und City Stays in der Hauptstadt.

Drei Frauen prägten die Taufe in Paris: Andrea Kruse, CEO und Co-Founder von VIVA Cruises, die dänische Journalistin, Dozentin und Autorin Annamette Fuhrmann als Moderatorin und Gastgeberin sowie die Norwegische Taufpatin der VIVA BEYOND, Cecilie Kopperud, Leiterin der Abteilung für Kreuzfahrten bei ESCAPE TRAVEL in Norwegen.

„Mit der VIVA BEYOND schlagen wir ein weiteres Kapitel auf. Wir haben mit VIVA Cruises bereits ein fantastisches Produkt und jetzt eine Erweiterung, bei der Ästhetik, Design und Kulinarik im Mittelpunkt stehen. Ich bin so stolz darauf, zu sehen, wie unsere Vision für VIVA Boutique hier in Paris zum Leben erwacht, umgeben von Partnern aus aller Welt und natürlich dem großartigen und engagierten Team von VIVA Cruises“, sagt Andrea Kruse, CEO und Co-Founderin von VIVA Cruises.

Zur Taufe waren Vertreter der Presse und Partner aus der Reisebranche aus aller Welt versammelt, insgesamt 160 Gäste aus 17 Ländern. Zwei Nächte später gingen die ersten Gäste an Bord. Die VIVA BEYOND ist noch bis zum 17. Mai 2026 auf ihrer ausgebuchten Jungfernfahrt von Paris durch die Normandie nach Le Havre und zurück unterwegs.

Die VIVA BEYOND markiert den Start von VIVA Boutique, einer exklusiven Erweiterung von VIVA Cruises, die die Ruhe des Flusses mit dem Ambiente eines exklusiven Boutique-Hotels verbindet. Das Schiff legt in Paris ab und bietet in der Hauptsaison drei sorgfältig entwickelte Routen auf der Seine, die die französische Kunst und Geschichte, die regionale Kulinarik und nicht zuletzt Lebensart der Region in den Mittelpunkt stellen.

Im großzügigen Wellnessbereich können die Gäste sowohl im Fitnessraum mit moderner Ausstattung als auch bei Massagen und Spa-Behandlungen vollkommen entspannen. Das große Sonnendeck mit Pool bietet einen idealen Rahmen, um die beeindruckende Aussicht auf die abwechslungsreiche Landschaft zu genießen.

Die Philosophie schwimmender Boutique-Hotels spiegelt sich bei VIVA Boutique zusätzlich inkludierten „Signature Excursions“ wider, die exklusive Inhalte bieten und weit über Stadtrundgänge oder Besichtigungen hinausgehen, dabei Impressionismus, Kulinarik oder Kultur und Lifestyle in den Vordergrund stellen.

Andrea Kruse setzt als CEO und Co-Founder mit VIVA Cruises seit 2018 auf moderne Schiffe mit Lifestyle-Atmosphäre, internationalem Publikum und einem hochwertigen All-Inclusive-Konzept neue Maßstäbe in der Flusskreuzfahrt – die jetzt startende zusätzliche Produktlinie VIVA Boutique ist sogar noch hochwertiger: Mehr als die Hälfte aller Kabinen der VIVA BEYOND sind bis zu 30 qm große Suiten und Sterne-Koch David Görne kreiert die Menüs für eines der drei Restaurants an Bord. Die nur 112 Gäste genießen eine anspruchsvolle All-Inclusive-Auswahl – vom Fine Dining auf Sterne-Niveau bis zu landestypischen Speisen in der VIVA´s Brasserie am Bug des Boutique-Schiffes.

Weitere Informationen: www.viva-cruises.com Tel: +49 211 274 032 50

VIVA Cruises, gegründet 2018 mit Firmensitz Düsseldorf, ist Europas modernster Flusskreuzfahrt-Veranstalter und gehört als Premium-Anbieter zur renommierten Schweizer Reederei Scylla AG mit bald mehr als 50 Flussschiffen. Unter dem Motto „Enjoy the Moment“ genießt ein internationaler Gäste-Mix passend zu einer elegant legeren Atmosphäre täglich mehrgängige Gourmet-Menüs und ein All-Inclusive-Angebot mit hochwertigen Weinen und Spirituosen aus der gesamten Barkarte sowie in allen Kabinen Kaffeemaschinen und täglich gefüllte Minibars. WLAN und Trinkgelder sind ebenfalls im Reisepreis enthalten. Die teils ganzjährigen Fahrtgebiete führen auf Rhein, Main, Mosel, Elbe, Weser und Donau sowie Seine, Rhône und Douro. Die Flotte von VIVA Cruises wächst jährlich dynamisch weiter. Die Schiffe, betrieben mit synthetischem GTL-Treibstoff (ab 2026 HVO), nutzen zusätzlich Landstrom und Solarpaneele für die Energieversorgung.

Mit VIVA Boutique startet VIVA Cruises eine zweite Produktlinie: Elegante Boutique-Schiffe, zum Großteil mit Suiten, weniger Gästen und einem nochmals gehobenen kulinarischen Angebot. Erstes Schiff der VIVA Boutique-Flotte ist ab Frühjahr 2026 die VIVA BEYOND auf unterschiedlichen Routen ab Paris. Im Frühjahr 2027 folgt die VIVA UNIQUE mit Fahrten ab Venedig. www.viva-cruises.com

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VIVA Cruises, gegründet 2018 mit Firmensitz Düsseldorf, ist Europas modernster Flusskreuzfahrt-Veranstalter und gehört als Premium-Anbieter zur renommierten Schweizer Reederei Scylla AG mit bald mehr als 50 Flussschiffen. Unter dem Motto „Enjoy the Moment“ genießt ein internationaler Gäste-Mix passend zu einer elegant legeren Atmosphäre täglich mehrgängige Gourmet-Menüs und ein All-Inclusive-Angebot mit hochwertigen Weinen und Spirituosen aus der gesamten Barkarte sowie in allen Kabinen Kaffeemaschinen und täglich gefüllte Minibars. WLAN und Trinkgelder sind ebenfalls im Reisepreis enthalten. Die teils ganzjährigen Fahrtgebiete führen auf Rhein, Main, Mosel, Elbe, Weser und Donau sowie Seine, Rhône und Douro. Die Flotte von VIVA Cruises wächst jährlich dynamisch weiter. Die Schiffe, betrieben mit synthetischem GTL-Treibstoff (ab 2026 HVO), nutzen zusätzlich Landstrom und Solarpaneele für die Energieversorgung.

Mit VIVA Boutique startet VIVA Cruises eine zweite Produktlinie: Elegante Boutique-Schiffe, zum Großteil mit Suiten, weniger Gästen und einem nochmals gehobenen kulinarischen Angebot. Erstes Schiff der VIVA Boutique-Flotte ist ab Frühjahr 2026 die VIVA BEYOND auf unterschiedlichen Routen ab Paris. Im Frühjahr 2027 folgt die VIVA UNIQUE mit Fahrten ab Venedig. www.viva-cruises.com

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