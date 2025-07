Volles Haus, voller Erfolg: Symposium „Facilitation als Leadership“ begeistert Fachpublikum in Berlin

Facilitation als Leadership: Über 150 Gäste erlebten in Berlin ein inspirierendes Symposium zu moderner Führung – voller Impulse, Austausch und neuen Perspektiven für zukunftsfähiges Leadership.

bbw | Berlin | 17.02.2025

Volles Haus, voller Erfolg: Symposium „Facilitation als Leadership“ begeistert Fachpublikum in Berlin

Berlin, 3. Juli 2025 – Mit einem vollbesetzten Haus, hochkarätigen Gästen aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft sowie intensiven Workshops und lebhaften Diskussionen war das Symposium „Facilitation als Leadership“ am 2. Juli 2025 im Haus der Wirtschaft ein voller Erfolg. Das bbw Bildungswerk der Wirtschaft in Berlin und Brandenburg unterstrich mit dieser Veranstaltung eindrucksvoll seine Rolle als führender Weiterbildungspartner für zukunftsorientierte Führung.

Über 150 Teilnehmende erlebten einen Tag, der ganz im Zeichen einer modernen, menschenzentrierten Führungskultur stand. In inspirierenden Vorträgen, interaktiven Formaten und praxisnahen Workshops wurde deutlich: Die Zukunft von Leadership liegt in der Fähigkeit zur aktiven Begleitung, zur Förderung von Dialog und zur Stärkung psychologischer Sicherheit im Team – kurz: in der Facilitation.

„Wir wollten zeigen, wie Führung heute neu gedacht werden kann – klar, empathisch, verantwortungsvoll. Dass so viele Menschen unserer Einladung gefolgt sind, zeigt den enormen Bedarf an Austausch, Reflexion und Weiterentwicklung im Bereich Leadership“, sagte Jacqueline Lebe, Geschäftsbereichsleiterin Unternehmensdienstleistungen beim bbw und Ausrichterin des Symposiums. „Es war bewegend zu sehen, mit wie viel Offenheit, Energie und Neugier unsere Gäste sich eingebracht haben.“

Neben einer inspirierenden Keynote von Thomas Stiegler und spannenden Impulsen von erfahrenen Coaches und Führungsexperten bot das Symposium praxisorientierte Sessions zu Themen wie systemische Interventionen, psychologische Sicherheit und Supervision unter anderem mit Dr. Thomas Koditek. Die Veranstaltungen waren durchweg gut besucht und regten zu intensivem Erfahrungsaustausch an. Abgerundet wurde der Tag durch ein exzellentes Catering und zahlreiche Gelegenheiten zum Netzwerken.

Dirk Radtke, Geschäftsführer des bbw, zeigte sich beeindruckt von der Resonanz: „Wir sind stolz, dass das Symposium so vielen Führungskräften, Beratern und Beraterinnen und Personalverantwortlichen neue Impulse geben konnte. Die positive Energie im Raum war ansteckend. Dieses Event hat einmal mehr gezeigt, wie zentral Bildung und Dialog für eine zukunftsfähige Arbeitswelt sind.“

Zum Abschluss des Tages bedankte sich das Organisationsteam herzlich bei allen Beteiligten, Referierenden, Partnern sowie bei den engagierten Gästen, die die Veranstaltung zu einem echten Highlight gemacht haben.

Wer tiefer in das Thema Leadership einsteigen und sich systematisch weiterbilden möchte, findet beim bbw Bildungswerk zahlreiche Lehrgänge und Seminare – von Facilitation über systemisches Coaching bis zu Führungskräftetrainings.

Link zur Webseite: www.bbw-weiterbildung.de



Foto zur Pressemitteilung: bbw Bildungswerk der Wirtschaft in Berlin und Brandenburg

PM_Symposium_bbw: Die Veranstalter des Symposiums.

Das bbw Bildungswerk der Wirtschaft in Berlin und Brandenburg ist eine gemeinnützig tätige Unternehmensgruppe in Berlin-Brandenburg. An der Seite der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB) entwickelt das bbw Fach- und Führungskräfte für Unternehmen in vielen Branchen.

Mit vielfältigen Aus-, Weiterbildungs- und Studienangeboten ist die bbw Gruppe professioneller Bildungspartner der Wirtschaft auf allen Niveaustufen beruflicher Bildung. Die bbw Gruppe ist mit aktuell rund 20 Bildungszentren und Standorten in der Region präsent. Zum bbw gehört auch eine der größten privaten, staatlich anerkannten Hochschulen der Hauptstadtregion – die bbw Hochschule – mit einem umfangreichen Bachelor- und Master-Studienangebot. Die bbw Gruppe ist in ein breites Netzwerk von Bildungsinstitutionen, Unternehmen und Verbänden eingebunden – lokal, regional und international.

Näheres über die bbw Gruppe im Internet:

www.bbw-gruppe.de, www.bbw-hochschule.de, www.bbw-weiterbildung.de und www.bbw-berufliche-schulen.de + Facebook, Twitter, YouTube, Instagram



