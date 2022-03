Vom Notarztwagen auf die Bühne – BIGS aus Hamburg

Hamburger Rock-Pop Band BIGS releasen BADEMEISTER

Die Mitglieder der Hamburger Rock-Pop Band um den Rettungsassistenten BIGS und die drei Ärzte Le Em, K-Rock und Steve Rock haben sich auf dem Notarztwagen kennengelernt. Seither grooven sie zusammen wie im Rhythmus des Herzschlags.

BIGS bieten einen einmaligen, abwechslungsreichen Sound mit Texten, die mal ins Gedächtnis, mal auf das Zwerchfell und in jedem Fall unter die Haut gehen. Feinste Selektionen deutschsprachiger Texte bahnen sich ihren Weg in die Herzen ihrer Hörer.

Am am 25. März 2022 bringen sie ihre Debüt-Single heraus: Bademeister.

Eine Hommage an das nach Hause-finden. Wenn der Wind einen durchgepustet, der Einsatz auf den Straßen einem den Kopf zermürbt hat – oder die hübsche Oberärztin ihn verdreht – Es gibt diesen Moment, in dem man erkennt, wo man sich wohl fühlt, wo man geborgen und aufgehoben ist. Wo man seinen Hafen in seinem liebsten Menschen wieder erkennt.

Das Markenzeichen der vierköpfigen Band: Immer eine Idee weiter gedacht und ein wenig unerwartet, Melodie und Rhythmus mit Aha-Effekt, gewürzt mit leichtem Wortwitz.

Auf Ihrem Weg werden Sie hierbei von der AgenturNMM „Newcomer-Music-Management“ aus dem mittelhessischen Greifenstein begleitet.

Bereits jetzt schon sind mehrere Songs für 2022 in der Planung.

BIGS im Netz:

Webseite

Instagram

Facebook

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

AgenturNMM – Newcomer-Music-Management

Herr Jochen Ringl

Borngasse 22

35753 Greifenstein

Deutschland

fon ..: +4964497177587

web ..: https://newcomer-music-management.de/

email : Presse@Newcomer-Music-Management.de

AgenturNMM – Newcomer-Music-Management

Presseabteilung

Pressekontakt:

AgenturNMM – Newcomer-Music-Management

Herr Jochen Ringl

Borngasse 22

35753 Greifenstein

fon ..: +4964497177587

web ..: https://newcomer-music-management.de/

email : Presse@Newcomer-Music-Management.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Frieden mit den eigenen Entscheidungen finden – Johanna Dahm gibt Standardwerk zum Thema Entscheidungen heraus