-
Von 0 auf 6-stellige Monatsumsätze und über 20 Mitarbeiter. Kundenstimme HaG Industriereinigung.
Wie schafft es ein Handwerksunternehmen, sich innerhalb kürzester Zeit von einem kleinen Betrieb zu einem erfolgreichen Dienstleister mit über 20 Mitarbeitern zu entwickeln?
HaG Industriereinigung GmbH: Vom kleinen Handwerksbetrieb zum erfolgreichen Dienstleister dank Digi Change
Wie schafft es ein Handwerksunternehmen, sich innerhalb kürzester Zeit von einem kleinen Betrieb zu einem erfolgreichen Dienstleister mit über 20 Mitarbeitern zu entwickeln?
Die Erfolgsgeschichte der HaG Industriereinigung GmbH und ihres Geschäftsführers Elvis Guvelja zeigt, wie entscheidend digitale Präsenz, Online-Marketing und strategische Sichtbarkeit im industriellen Reinigungssektor sind.
Mit der Unterstützung von Digi Change erreichte HaG innerhalb weniger Jahre einen sechsstelligen Monatsumsatz und etablierte sich als wachstumsstarkes Unternehmen in der Branche.
Ausgangslage: Große Vision, geringe Sichtbarkeit
Als Elvis Guvelja die HaG Industriereinigung GmbH gründete, war die Zielsetzung klar:
Ein führender Anbieter im Bereich industrieller Reinigungsdienstleistungen zu werden.
Trotz hoher Fachkompetenz fehlte es zunächst an Reichweite und digitaler Präsenz, um diese Vision zu realisieren.
„Wir wussten, dass wir großen Unternehmen echten Mehrwert bieten können – aber niemand kannte uns. Wir hatten das Know-how, aber nicht die Sichtbarkeit,“ erinnert sich Elvis Guvelja.
Der Durchbruch mit Digi Change
Die Wende kam mit der Zusammenarbeit mit Digi Change, einem Spezialisten für Digitalisierung und Marketing im Handwerk und in der Industrie.
Durch gezielte Strategien – von einer professionellen Website über digitale Werbekampagnen bis hin zur strukturierten Kundengewinnung – gelang es, die passenden Zielgruppen direkt zu erreichen.
Das Ergebnis:
Innerhalb kurzer Zeit entwickelte sich die HaG Industriereinigung GmbH von einem kleinen Handwerksbetrieb zu einem leistungsstarken Dienstleister mit über 20 Mitarbeitern und einem stabilen sechsstelligen Monatsumsatz.
Ein klarer Beweis dafür, dass digitale Strategien im Handwerk entscheidend für nachhaltigen Erfolg sind.
Digitale Sichtbarkeit als Wachstumsmotor im Handwerk
Die Entwicklung der HaG Industriereinigung GmbH verdeutlicht, wie wichtig digitale Sichtbarkeit für den unternehmerischen Erfolg geworden ist.
Gerade in einer Branche, die auf Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität basiert, spielt die Online-Präsenz eine zentrale Rolle bei der Kundengewinnung und Markenbildung.
Mit der Unterstützung von Digi Change konnte HaG:
die Markenbekanntheit im B2B-Bereich deutlich steigern,
planbar Neukunden gewinnen,
digitale Prozesse zur Effizienzsteigerung implementieren,
und sich als führender Anbieter im industriellen Reinigungssektor positionieren.
Fazit: Digitalisierung sichert Zukunft und Wachstum
Die Erfolgsgeschichte der HaG Industriereinigung GmbH zeigt eindrucksvoll, dass Digitalisierung und gezieltes Online-Marketing keine Option mehr sind – sondern die Grundlage für langfristiges Wachstum im Handwerk.
Wer frühzeitig in digitale Präsenz, Sichtbarkeit und strategisches Marketing investiert, sichert sich entscheidende Wettbewerbsvorteile für 2026 und darüber hinaus.
Jetzt unverbindliche Potenzialanalyse sichern
Unsere Strategieberater von Digi Change gehen in einer kostenlosen Potenzialanalyse auf die individuellen Gegebenheiten Ihres Betriebes ein und beantworten Ihre Fragen.
Jetzt unverbindliche Potenzialanalyse sichern
Nutzen Sie die Chance, Ihr Unternehmen optimal für 2026 aufzustellen – und starten Sie Ihre eigene Erfolgsgeschichte.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Digi Change eine Marke der DKBE GmbH
Herr Boris Kurbashyan
Schlossstraße 47
56564 Neuwied
Deutschland
fon ..: 02631 9026 250
web ..: https://digi-change.de/
email : info@digi-change.de
Digi Change ist eine Marke der DKBE GmbH, einem in Deutschland ansässigen Unternehmen, das sich mit digitalen Strategien auf die Kunden- und Mitarbeitergewinnung spezialisiert hat. Mit Fokus auf Handwerksbetriebe setzt Digi Change innovative Technologien ein, um diese stärker am Markt zu positionieren. Ziel ist es, Handwerksbetrieben eine planbare Gewinnung von Kunden und Mitarbeitern zu ermöglichen und ihre Wettbewerbsfähigkeit in einer zunehmend digitalen Welt nachhaltig zu sichern.
Pressekontakt:
Digi Change eine Marke der DKBE GmbH
Herr Boris Kurbashyan
Schlossstraße 47
Neuwied 56564
fon ..: 026319026250
email : info@digi-change.deDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
Luxusautos, Scheinfirmen und Millionenverlust! Happy Life Power Inspiration Day 2026: Wachse mit Klarheit & Mindset
Von 0 auf 6-stellige Monatsumsätze und über 20 Mitarbeiter. Kundenstimme HaG Industriereinigung.
auf Wo Was suchen
Wo Was – neu veröffentlicht
- Tag der Rückengesundheit am 15. März 2019
- Ekzemerdecken aus Pforzheim schützen Pferde deutschlandweit vor Insektenstichen
- PANACEO: Detox im Frühling – Wie der PMA-Zeolith Darmbarriere und Mikrobiom gezielt entlasten kann
- Reply Studie: 93 Prozent der Tech-Entscheider sehen agentenbasierte KI als Alternative zu Offshoring
- Wenn die Immobilie zum Erbe wird – professionelle Begleitung ist gefragt
- Strukturierte Immobilienübergabe schafft Rechtssicherheit
- So machst du als Handwerksunternehmer mehr als 1 Million Euro Umsatz im Monat.
- Wieso du als Handwerksunternehmer in der Krise in Online-Marketing investieren solltest.
- Happy Life Power Inspiration Day 2026: Wachse mit Klarheit & Mindset
- Von 0 auf 6-stellige Monatsumsätze und über 20 Mitarbeiter. Kundenstimme HaG Industriereinigung.
Content veröffentlichen auf WO WAS
Dieser Content wurde veröffentlicht von Connektar
Wo Was – Archiv
Wo Was – Informationen und News
Comments are currently closed.