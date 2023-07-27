  • Von 0 auf 6-stellige Monatsumsätze und über 20 Mitarbeiter. Kundenstimme HaG Industriereinigung.

    Wie schafft es ein Handwerksunternehmen, sich innerhalb kürzester Zeit von einem kleinen Betrieb zu einem erfolgreichen Dienstleister mit über 20 Mitarbeitern zu entwickeln?

    HaG Industriereinigung GmbH: Vom kleinen Handwerksbetrieb zum erfolgreichen Dienstleister dank Digi Change

    Wie schafft es ein Handwerksunternehmen, sich innerhalb kürzester Zeit von einem kleinen Betrieb zu einem erfolgreichen Dienstleister mit über 20 Mitarbeitern zu entwickeln?
    Die Erfolgsgeschichte der HaG Industriereinigung GmbH und ihres Geschäftsführers Elvis Guvelja zeigt, wie entscheidend digitale Präsenz, Online-Marketing und strategische Sichtbarkeit im industriellen Reinigungssektor sind.
    Mit der Unterstützung von Digi Change erreichte HaG innerhalb weniger Jahre einen sechsstelligen Monatsumsatz und etablierte sich als wachstumsstarkes Unternehmen in der Branche.

    Ausgangslage: Große Vision, geringe Sichtbarkeit

    Als Elvis Guvelja die HaG Industriereinigung GmbH gründete, war die Zielsetzung klar:
    Ein führender Anbieter im Bereich industrieller Reinigungsdienstleistungen zu werden.
    Trotz hoher Fachkompetenz fehlte es zunächst an Reichweite und digitaler Präsenz, um diese Vision zu realisieren.

    „Wir wussten, dass wir großen Unternehmen echten Mehrwert bieten können – aber niemand kannte uns. Wir hatten das Know-how, aber nicht die Sichtbarkeit,“ erinnert sich Elvis Guvelja.

    Der Durchbruch mit Digi Change

    Die Wende kam mit der Zusammenarbeit mit Digi Change, einem Spezialisten für Digitalisierung und Marketing im Handwerk und in der Industrie.
    Durch gezielte Strategien – von einer professionellen Website über digitale Werbekampagnen bis hin zur strukturierten Kundengewinnung – gelang es, die passenden Zielgruppen direkt zu erreichen.

    Das Ergebnis:
    Innerhalb kurzer Zeit entwickelte sich die HaG Industriereinigung GmbH von einem kleinen Handwerksbetrieb zu einem leistungsstarken Dienstleister mit über 20 Mitarbeitern und einem stabilen sechsstelligen Monatsumsatz.
    Ein klarer Beweis dafür, dass digitale Strategien im Handwerk entscheidend für nachhaltigen Erfolg sind.

    Digitale Sichtbarkeit als Wachstumsmotor im Handwerk

    Die Entwicklung der HaG Industriereinigung GmbH verdeutlicht, wie wichtig digitale Sichtbarkeit für den unternehmerischen Erfolg geworden ist.
    Gerade in einer Branche, die auf Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität basiert, spielt die Online-Präsenz eine zentrale Rolle bei der Kundengewinnung und Markenbildung.

    Mit der Unterstützung von Digi Change konnte HaG:

    die Markenbekanntheit im B2B-Bereich deutlich steigern,

    planbar Neukunden gewinnen,

    digitale Prozesse zur Effizienzsteigerung implementieren,

    und sich als führender Anbieter im industriellen Reinigungssektor positionieren.

    Fazit: Digitalisierung sichert Zukunft und Wachstum

    Die Erfolgsgeschichte der HaG Industriereinigung GmbH zeigt eindrucksvoll, dass Digitalisierung und gezieltes Online-Marketing keine Option mehr sind – sondern die Grundlage für langfristiges Wachstum im Handwerk.
    Wer frühzeitig in digitale Präsenz, Sichtbarkeit und strategisches Marketing investiert, sichert sich entscheidende Wettbewerbsvorteile für 2026 und darüber hinaus.

